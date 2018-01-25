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00:04 (мск), источник: Советский спорт

Анатолий Тимощук: На сборах попробуем превратить контрольные встречи почти в официальные

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о подготовке команды к играм 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика».

Источник: РИА "Новости"

— Первый официальный матч «Зенит» сыграет против «Селтика» в Лиге Европы. Чего ждать от этого противостояния?

— Вот у нас как раз и есть месяц, чтобы подготовиться. У шотландцев хорошая команда. Правда, недавно они дома проиграли и тем самым прервали какую-то совершенно невероятную беспроигрышную серию на своем стадионе. Но это нормально. Ведь все серии когда-то начинаются и заканчиваются. Тем более, еврокубковая история в этом смысле для нашего соперника продолжается. Да и боевой дух у него что надо. Но мы настраиваемся на свою игру. Если каждый футболист «Зенита» подойдет к середине февраля в оптимальной форме, то покажем хороший зрелищный футбол.

— Считается, что в весеннюю часть сезона российские клубы втягиваются тяжелее, чем остальные европейские.

— Об этом действительно привыкли говорить, потому что нет игровых тонуса и практики. Будем стараться подвести команду через товарищеские матчи. Подход к ним сделаем более ответственным и сконцентрированным, чтобы хоть немного почувствовалась соревновательная атмосфера и ребята были к ней готовы. Иными словами, попробуем превратить контрольные встречи почти в официальные, — цитирует Тимощука «Матч ТВ».

Напомним, в декабре «Селтик» прервал 69-матчевую беспроигрышную серию в домашних турнирах (чемпионат и Кубок Шотланлии, Кубок Шотландской лиги), которая началась в мае 2016 года. Клуб из Глазго встретится с «Зенитом» в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч состоися 15 февраля на «Селтик Парке», ответный пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 22 февраля.

«Селтик» попал в плей-офф Лиги Европы с третьего места в группе Лиги чемпионов. Команда Брендана Роджерса встречалась с «ПСЖ», «Баварией» и «Андерлехтом» и финишировала третьей с тремя набранными очками.

«Зенит» на групповом этапе Лиги Европы занял первое место в квартете L. Команда Роберто Манчини в играх с «Вардаром», «Реалом Сосьедад» и «Русенборгом» набрала 16 очков. До встречи с «Селтиком» сине-бело-голубые проведут два сбора. Первый с 15 января проходит в Дубае и завершится 29 января. В ОАЭ зенитовцы провели один контрольный матч, в котором разгромили «Копенгаген» (5:0). До конца сбора петербуржцы сыграют со «Славией» (25 января) и «Гуанчжоу Эвергранд» (28 января). Со 2 по 13 февраля команда будет тренироваться в Турции.

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