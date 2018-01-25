Анатолий Тимощук: На сборах попробуем превратить контрольные встречи почти в официальные
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о подготовке команды к играм 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика».
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о подготовке команды к играм 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика».
— Первый официальный матч «Зенит» сыграет против «Селтика» в Лиге Европы. Чего ждать от этого противостояния?
— Вот у нас как раз и есть месяц, чтобы подготовиться. У шотландцев хорошая команда. Правда, недавно они дома проиграли и тем самым прервали
— Считается, что в весеннюю часть сезона российские клубы втягиваются тяжелее, чем остальные европейские.
— Об этом действительно привыкли говорить, потому что нет игровых тонуса и практики. Будем стараться подвести команду через товарищеские матчи. Подход к ним сделаем более ответственным и сконцентрированным, чтобы хоть немного почувствовалась соревновательная атмосфера и ребята были к ней готовы. Иными словами, попробуем превратить контрольные встречи почти в официальные, — цитирует Тимощука «Матч ТВ».
Напомним, в декабре «Селтик» прервал 69-матчевую беспроигрышную серию в домашних турнирах (чемпионат и Кубок Шотланлии, Кубок Шотландской лиги), которая началась в мае 2016 года. Клуб из Глазго встретится с «Зенитом» в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч состоися 15 февраля на «Селтик Парке», ответный пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 22 февраля.
«Селтик» попал в
«Зенит» на групповом этапе Лиги Европы занял первое место в квартете L. Команда Роберто Манчини в играх с «Вардаром», «Реалом Сосьедад» и «Русенборгом» набрала 16 очков. До встречи с «Селтиком»