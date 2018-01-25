Теперь Марковича хочет «Спартак»? Слухи дня
Главные трансферные слухи РФПЛ за сутки в нашей традиционной рубрике.
Главные трансферные слухи РФПЛ за сутки в нашей традиционной рубрике.
КРАСНО-БЕЛЫЕ: ОДИН СЕРБ В 48 ЧАСОВ ОТ ПЕРЕХОДА…
Прошлой ночью коллеги с неаполитанского радио CRC сообщили корреспонденту «СЭ» Гоше ЧЕРНОВУ, что 26-летний центральный защитник «Наполи» Никола Максимович в ближайшие три дня
Такую же информацию уже в среду вечером опубликовала SportItalia. По данным этого источника, Максимович официально перейдет в «Спартак» в течение 48 часов. Совсем скоро защитник прибудет в Россию, после чего вылетит на испанский сбор
Обратный отсчет пошел.
… А ДРУГОЙ СЕРБ ВОЗНИК НА ГОРИЗОНТЕ
23-летний полузащитник «Ливерпуля» Лазар Маркович, к которому в январе присматривался «Локомотив» (но впоследствии Юрий Семин отказался от трансфера, сославшись на слишком малую игровую практику у футболиста), теперь попал на прицел «Спартака». Издание Liverpool Echo сообщает, что «Спартак» заинтересован в приобретении серба, а руководство красных не намерено препятствовать переходу. Сделка может быть завершена в зимнее трансферное окно. Напомним, у Марковича в текущем клубе такая же проблема, как и у Максимовича: он совсем не играет.
И ЕЩЕ ОДИН НОВИЧОК ДЛЯ ЧЕМПИОНА
Другим кандидатом на усиление атакующей линии
КРИШИТО НЕ ОТКАЗЫВАЛСЯ ПРОДЛЕВАТЬ КОНТРАКТ С «ЗЕНИТОМ»
Накануне сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио опубликовал новость, согласно которой итальянский защитник «Зенита» отклонил предложение
— Кришито не отказывался от продления контракта с «Зенитом». Я вчера вернулся из расположения клуба, где мы общались с руководством, — приводит Calciomercato слова Д'Амико. — Соглашение может быть продлено, «Зенит» сделал серьезное предложение. Сейчас игрок оценивает его, чтобы принять решение. Есть и другие предложения, его контракт действует еще полгода, поэтому мы можем вести переговоры с другими клубами.
Так что возможно, что российский этап карьеры Кришито продлится.
ПЕТЕРБУРЖЦЫ И ЭЛЬ-ЮНУССИ: ЕСТЬ ЛИ ИНТЕРЕС?
Издание «Невские новости» утверждает, что «Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Базеля» Мохаммеда
Источник отмечает, что
Однако корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ связался с агентом норвежца Ферхатом Чифчи, и тот заявил: «Впервые слышу об интересе “Зенита” к