Теперь Марковича хочет «Спартак»? Слухи дня

КРАСНО-БЕЛЫЕ: ОДИН СЕРБ В 48 ЧАСОВ ОТ ПЕРЕХОДА…

Источник: Reuters

Прошлой ночью коллеги с неаполитанского радио CRC сообщили корреспонденту «СЭ» Гоше ЧЕРНОВУ, что 26-летний центральный защитник «Наполи» Никола Максимович в ближайшие три дня должен-таки подписать контракт со «Спартаком». Приводится информация, что сам футболист не считает московский клуб наилучшим вариантом продолжения карьеры, но это самая сильная команда из числа тех, где серб точно будет выходить в основе. А сербу нужна игровая практика перед чемпионатом мира.

Такую же информацию уже в среду вечером опубликовала SportItalia. По данным этого источника, Максимович официально перейдет в «Спартак» в течение 48 часов. Совсем скоро защитник прибудет в Россию, после чего вылетит на испанский сбор красно-белых. При этом «Спартак» арендует футболиста на полгода без права выкупа. Ранее Массимо Каррера заявлял, что клуб рассматривает именно такой вариант.

Обратный отсчет пошел.

… А ДРУГОЙ СЕРБ ВОЗНИК НА ГОРИЗОНТЕ

Лазарь МАРКОВИЧ | Источник: AFP 2018

23-летний полузащитник «Ливерпуля» Лазар Маркович, к которому в январе присматривался «Локомотив» (но впоследствии Юрий Семин отказался от трансфера, сославшись на слишком малую игровую практику у футболиста), теперь попал на прицел «Спартака». Издание Liverpool Echo сообщает, что «Спартак» заинтересован в приобретении серба, а руководство красных не намерено препятствовать переходу. Сделка может быть завершена в зимнее трансферное окно. Напомним, у Марковича в текущем клубе такая же проблема, как и у Максимовича: он совсем не играет.

И ЕЩЕ ОДИН НОВИЧОК ДЛЯ ЧЕМПИОНА

Софьян ХАННИ | Источник: Reuters

Другим кандидатом на усиление атакующей линии красно-белых зарубежные СМИ называют алжирского хавбека «Андерлехта» Софьяна Ханни. Ему 27 лет, и он умеет играть на любой позиции в средней линии: чаще всего выходит в центре, на месте «под нападающим», но умеет закрыть и бровку. Бельгийский Het Nieuwsblad пишет, что «Спартак» пока не сделал официального предложения брюссельскому клубу, но интерес к футболисту велик, а вероятность трансфера — высока. Из-за интереса со стороны москвичей «Андерлехт» якобы не включил алжирца, который провел в сезоне 30 матчей во всех турниров, забил семь голов и отдал шесть результативных передач, в заявку на игру чемпионата Бельгии с «Васланд-Беверен».

КРИШИТО НЕ ОТКАЗЫВАЛСЯ ПРОДЛЕВАТЬ КОНТРАКТ С «ЗЕНИТОМ»

Источник: РИА

Накануне сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио опубликовал новость, согласно которой итальянский защитник «Зенита» отклонил предложение сине-бело-голубых о новом контракте и заинтересован в возвращении в родной «Дженоа». А переход может состояться как летом, когда истечет действующее соглашение, так и уже зимой. Но в среду выступил уже агент капитана петербуржцев Андреа Д’Амико.

— Кришито не отказывался от продления контракта с «Зенитом». Я вчера вернулся из расположения клуба, где мы общались с руководством, — приводит Calciomercato слова Д'Амико. — Соглашение может быть продлено, «Зенит» сделал серьезное предложение. Сейчас игрок оценивает его, чтобы принять решение. Есть и другие предложения, его контракт действует еще полгода, поэтому мы можем вести переговоры с другими клубами.

Так что возможно, что российский этап карьеры Кришито продлится.

ПЕТЕРБУРЖЦЫ И ЭЛЬ-ЮНУССИ: ЕСТЬ ЛИ ИНТЕРЕС?

Мохаммед ЭЛЬ-ЮНУССИ | Источник: Reuters

Издание «Невские новости» утверждает, что «Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Базеля» Мохаммеда Эль-Юнусси. Главный тренер Роберто Манчини якобы пытался приобрести 23-летнего норвежца марокканского происхождения еще в прошлом году, но тогда не срослось.

Источник отмечает, что Эль-Юнусси может обойтись «Зениту» в 12 миллионов евро, но сам футболист желает уходить не раньше лета, поскольку «Базелю» весной предстоит играть в плей-офф Лиги чемпионов.