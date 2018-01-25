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00:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Семшов: Перспективы у «Арсенала» хорошие, но всё зависит от желания игроков

Помощник главного тренера «Арсенала» Игорь Семшов рассказал о подготовке команды ко второй части сезона.

Источник: РИА "Новости"

«Команда работает, как говорится, в своём графике, всю запланированную работу команда выполняет. Всё идёт постепенно, потому что мы понимаем, что дней сборов ещё предостаточно, нагрузка должна ложиться постепенно, чтобы игроки были готовы к первым турам чемпионата России к концу третьего сбора. Сразу бросать игроков в бой неправильно.

Перспективы у команды достаточно хорошие, но всё зависит от желания игроков, от их стремления вырасти в больших футболистов. Мы готовы им помочь во всём, но на поле выходят они, и они доказывают. Всё в их руках и ногах, — сказал Семшов в интервью пресс-службе «Арсенала».

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