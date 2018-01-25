Семшов: Перспективы у «Арсенала» хорошие, но всё зависит от желания игроков

«Команда работает, как говорится, в своём графике, всю запланированную работу команда выполняет. Всё идёт постепенно, потому что мы понимаем, что дней сборов ещё предостаточно, нагрузка должна ложиться постепенно, чтобы игроки были готовы к первым турам чемпионата России к концу третьего сбора. Сразу бросать игроков в бой неправильно.

Перспективы у команды достаточно хорошие, но всё зависит от желания игроков, от их стремления вырасти в больших футболистов. Мы готовы им помочь во всём, но на поле выходят они, и они доказывают. Всё в их руках и ногах, — сказал Семшов в интервью пресс-службе «Арсенала».