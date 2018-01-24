Слуцкий проведет обучающий семинар для тренеров детско-юношеских команд «Ростова»

«Леонид Викторович с большим энтузиазмом и желанием согласился посетить “Ростов”, мы благодарны ему за это, — отметил Адамов. — У него большой опыт успешной работы, и мы надеемся, что семинар и общение с Леонидом Викторовичем будут полезны для наших тренеров».

Слуцкий с августа 2015 года по июль 2016-го возглавлял сборную России. Он вывел команду в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года, однако там она выступила неудачно, не сумев выйти в плей-офф. С октября 2009 года по декабрь 2016-го Слуцкий был главным тренером ЦСКА, трижды выиграв чемпионат России, по два раза — Кубок и Суперкубок России, в сезоне-2009/10 московская команда под руководством Слуцкого дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов. В текущем сезоне специалист руководил английским «Халлом», но в декабре 2017 года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.