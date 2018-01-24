Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской избили
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
Правила Джейми Оливера: питаться правильно – просто
Песков сделал заявление в связи с предстоящей Олимпиадой
Супруга Маликова высмеяла его за «уроки пикапа»
Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лацио1
Удинезе0
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Рома
Футбол. Зарубежный
22.01
Ювентус1
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
22.01
Эйбар1
Малага1
Футбол. Зарубежный
22.01
Суонси1
Ливерпуль0
Футбол. Зарубежный
26.01
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Все события
Башаров ответил на критику «Движения вверх»
Муцениеце, Пелагея, Баста: первые фото со съемок «Голоса. Дети»
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
СМИ: Полузащитник «Ливерпуля» может перейти в «Спартак»
Глушаков прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций
Агутин и Варум отпраздновали годовщину отношений
Тина Канделаки появилась на публике в странном наряде
В кишечнике любителя суши вырос полутораметровый гельминт
7 фраз, которые приведут врача в бешенство
6 российских городов, в которых сказку сделали былью
МГУ признали одним из самых красивых в Европе
Фоторепортажи
8Первое поражение «Сити» и другие события выходных
18«Химки» не оставили шансов «Олимпиакосу»
19:58 (мск), источник: ТАСС

Слуцкий проведет обучающий семинар для тренеров детско-юношеских команд «Ростова»

ТАСС, 24 января. Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий проведет 25 января учебно- методический семинар для наставников детско-юношеских команд «Ростова». Об этом сообщил руководитель футбольной школы клуба Роман Адамов, слова которого приводит пресс-служба «Ростова».

46-летний специалист расскажет тренерам о современных методиках подготовки игроков и работе с детьми.

«Леонид Викторович с большим энтузиазмом и желанием согласился посетить “Ростов”, мы благодарны ему за это, — отметил Адамов. — У него большой опыт успешной работы, и мы надеемся, что семинар и общение с Леонидом Викторовичем будут полезны для наших тренеров».

Слуцкий с августа 2015 года по июль 2016-го возглавлял сборную России. Он вывел команду в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года, однако там она выступила неудачно, не сумев выйти в плей-офф. С октября 2009 года по декабрь 2016-го Слуцкий был главным тренером ЦСКА, трижды выиграв чемпионат России, по два раза — Кубок и Суперкубок России, в сезоне-2009/10 московская команда под руководством Слуцкого дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов. В текущем сезоне специалист руководил английским «Халлом», но в декабре 2017 года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Родченков в суде начал путаться в своих же показаниях
Хочу, чтобы россияне прочувствовали то, что пережила Франция
Униженные. Кого не пустили на Олимпиаду, а у кого еще есть шанс
Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций
СМИ: Полузащитник «Ливерпуля» может перейти в «Спартак»
Глава украинского биатлона прокомментировал отстранение Шипулина
Мутко рассказал о будущем Черчесова в сборной России после ЧМ
«Амкар» в контрольном матче разгромил команду чемпионата Польши
Суд удовлетворил иск о признании АНО «ОХК «Динамо» банкротом
Новости
Авто
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России На нашем рынке новое поколение полюбившегося россиянам седана предложат с тремя силовыми агрегатами: два из них уже хорошо знакомы, но будет и кое-что новое
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
Съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской избили Во время нападения ведущая скрылась в подсобке кафе
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Леди
28 очень теплых шарфов: от классики до роскоши В морозные дни красивые аксессуары – чуть ли не единственный способ рассказать миру о своем модном «я»
Дети
Правила Джейми Оливера: питаться правильно – просто Всемирно известный шеф-повар и отец пятерых детей Джейми Оливер многие годы борется с неправильным питанием в школьных столовых Великобритании
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь