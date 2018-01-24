Слуцкий проведет обучающий семинар для тренеров детско-юношеских команд «Ростова»
ТАСС, 24 января. Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий проведет 25 января учебно- методический семинар для наставников
ТАСС, 24 января. Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий проведет 25 января учебно- методический семинар для наставников
46-летний специалист расскажет тренерам о современных методиках подготовки игроков и работе с детьми.
«Леонид Викторович с большим энтузиазмом и желанием согласился посетить “Ростов”, мы благодарны ему за это, — отметил Адамов. — У него большой опыт успешной работы, и мы надеемся, что семинар и общение с Леонидом Викторовичем будут полезны для наших тренеров».
Слуцкий с августа 2015 года по июль 2016-го возглавлял сборную России. Он вывел команду в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года, однако там она выступила неудачно, не сумев выйти в