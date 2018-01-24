«Тосно» с минимальным счетом обыграл боснийскую «Младость»
Футболисты «Тосно» в товарищеском матче на сборе в Белеке одержали победу над «Младостью» из Боснии и Герцеговины со счетом 1:0.
Футболисты «Тосно» в товарищеском матче на сборе в Белеке одержали победу над «Младостью» из Боснии и Герцеговины со счетом 1:0.
Единственный гол забил Резиуан Мирзов, отличившийся на 15-й минуте. Ранее на сборе команда Дмитрия Парфенова сыграла вничью с румынским «Ботошани» (2:2).
25 января тосненцы вернутся в Петербург. Второй тренировочный сбор команда проведет также в Белеке с 29 января по 11 февраля. В его рамках запланировано три товарищеских матча: против курского «Авангарда» (3 февраля), венгерского «Дебрецена» (7 февраля) и чешского «Словацко» (10 февраля).
Напомним, осеннюю часть сезона в РФПЛ «Тосно» завершил на 14-й позиции в турнирной таблице. Первую официальную игру в 2018 году команда сыграет 28 февраля против «Луча-Энергии» в рамках четвертьфинала Кубка России. В чемпионате тосненцы возобновят выступления 4 марта выездным матчем против «СКА-Хабаровска».