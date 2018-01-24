«Амкар» в контрольном матче разгромил седьмую команду чемпионата Польши

Пресс-служба «Амкара» отмечает, что в этом матче клуб просмотрел нескольких футболистов. В стартовом составе на поле вышел Филипп Будковский — 25-летний украинский форвард, в прошлом игравший за «Анжи». Первую половину этого сезона он провёл в бельгийском «Кортрейке».

После перерыва на поле в составе «Амкара» вышел Кирилл Суслов — 26-летний защитник, в настоящее время играющий за клуб первого норвежского дивизиона «Конгсвингер», с которым он стал финалистом Кубка Норвегии-2016. Также игровое время получил Артур Карашаускас — 25-летний форвард сборной Латвии и клуба «Лиепая», забивший в прошлом году 10 мячей в 22 матчах национального первенства.