У «Зенита» будет свой Эдер? Трансферные слухи

«ЗЕНИТ»

КРИШИТО УЕДЕТ В «РОМУ»?

Источник: Спорт-Экспресс

Авторитетное итальянское издание Corriere dello Sport утверждает: «Рома» заинтересована в приобретении защитника «Зенита» Доменико Кришито. Римляне рассматривают его в качестве замены Эмерсону, который в скором времени должен подписать контракт с «Челси».

Но Кришито — не единственный вариант для «волков». Также они рассматривают кандидатуры Бруну Гашпара из «Фионрентины» и Маттео Дармиана из «Манчестер Юнайтед».

Напомним, соглашение 31-летнего Кришито с питерцами истекает летом этого года. Продлевать контракт он отказался, а значит уже сейчас может вести переговоры с другими клубами. Если же «Зенит» хочет хоть что-то заработать на его трансфере, то должен продать его уже зимой. Ранее сообщалось, что вернуть игрока хочет «Дженоа» — защитник выступал за «грифонов» с 2008 по 2011 год.

ЭДЕР ВОССОЕДИНИТСЯ С МАНЧИНИ?

Источник: Reuters

В обратном направлении из Италии в Санкт-Петербург может проследовать нападающий «Интера» Эдер.

По данным Sky Sport Italia, 31-летний форвард горит желанием отправиться в Россию, потому что у него остались самые лучшие воспоминания от работы под руководством Роберто Манчини, возглавлявшего черно-синих до 2016 года.

Конкуренцию «Зениту» может составить «Кристалл Пэлас», который намерен взять Эдера в аренду с правом выкупа. В текущем сезоне нападающий сборной Италии с бразильскими корнями провел 18 матчей во всех турнирах и забил один гол.

«СПАРТАК»

КАРРЕРА ГОВОРИТ О МАКСИМОВИЧЕ

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал интервью итальянскому радио Kiss Napoli, в котором не только оценил шансы красно-белых в Лиге Европы, но и подтвердил интерес к защитнику «Наполи» Николе Максимовичу.

— Нам интересен этот игрок, и клубы в данный момент ведут переговоры. Не знаю, как все завершится, но мы рассчитываем взять Максимовича в аренду. Нужно многое взвесить, — сказал Каррера.

Ранее сообщалось, что красно-белые намерены взять 26-летнего серба в аренду с правом выкупа, но неаполитанцы не готовы включать в соглашение такой пункт, потому что рассчитывают, что Максимович здорово проявит себя за сборную на предстоящем чемпионате мира, и цена на него вырастет.

ЛЕВИН ДЛЯ «СПАРТАКА»

«Спартак» заинтересован в приобретении защитника «Нюрнберга» Эдуарда Левина, По информации ТАСС, 20-летний футболист молодежной сборной Германии не в восторге от перспективы оказаться в российской лиге, хотя у него есть паспорт гражданина РФ. Но якобы «Спартак», уже выходивший на связь с «Нюрнбергом», еще не вычеркнул Левина из своих списков.

АЛЬВАРЕС ВМЕСТО ПОПОВА?