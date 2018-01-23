У «Зенита» будет свой Эдер? Трансферные слухи
Обзор главных трансферных слухов российского футбола за вторник, 23 января.
Обзор главных трансферных слухов российского футбола за вторник, 23 января.
«ЗЕНИТ»
КРИШИТО УЕДЕТ В «РОМУ»?
Авторитетное итальянское издание Corriere dello Sport утверждает: «Рома» заинтересована в приобретении защитника «Зенита» Доменико Кришито. Римляне рассматривают его в качестве замены Эмерсону, который в скором времени должен подписать контракт с «Челси».
Но Кришито — не единственный вариант для «волков». Также они рассматривают кандидатуры Бруну Гашпара из «Фионрентины» и Маттео Дармиана из «Манчестер Юнайтед».
Напомним, соглашение 31-летнего Кришито с питерцами истекает летом этого года. Продлевать контракт он отказался, а значит уже сейчас может вести переговоры с другими клубами. Если же «Зенит» хочет хоть
ЭДЕР ВОССОЕДИНИТСЯ С МАНЧИНИ?
В обратном направлении из Италии в
По данным Sky Sport Italia, 31-летний форвард горит желанием отправиться в Россию, потому что у него остались самые лучшие воспоминания от работы под руководством Роберто Манчини, возглавлявшего
Конкуренцию «Зениту» может составить «Кристалл Пэлас», который намерен взять Эдера в аренду с правом выкупа. В текущем сезоне нападающий сборной Италии с бразильскими корнями провел 18 матчей во всех турнирах и забил один гол.
«СПАРТАК»
КАРРЕРА ГОВОРИТ О МАКСИМОВИЧЕ
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал интервью итальянскому радио Kiss Napoli, в котором не только оценил шансы
— Нам интересен этот игрок, и клубы в данный момент ведут переговоры. Не знаю, как все завершится, но мы рассчитываем взять Максимовича в аренду. Нужно многое взвесить, — сказал Каррера.
Ранее сообщалось, что
ЛЕВИН ДЛЯ «СПАРТАКА»
«Спартак» заинтересован в приобретении защитника «Нюрнберга» Эдуарда Левина, По информации ТАСС, 20-летний футболист молодежной сборной Германии не в восторге от перспективы оказаться в российской лиге, хотя у него есть паспорт гражданина РФ. Но якобы «Спартак», уже выходивший на связь с «Нюрнбергом», еще не вычеркнул Левина из своих списков.
АЛЬВАРЕС ВМЕСТО ПОПОВА?
А Primocanale утверждает, что «Спартак» ищет не только защитников, но и игроков на другие позиции. В частности,