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20:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Кришито входит в сферу интересов «Ромы»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Corriere dello Sport.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, римский клуб рассматривает Кришито в качестве варианта усиления линии обороны наряду с Бруну Гашпарем из «Фиорентины» и Маттео Дармианом из «Манчестер Юнайтед». Один из этих трёх игроков может перейти в «Рому» на замену защитнику Эмерсону, который близок к переходу в «Челси».

Контракт Кришито с «Зенитом» действует до конца сезона-2017/18. В текущем сезоне 31-летний защитник принял участие в 28 официальных матчах за клуб, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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