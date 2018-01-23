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Кришито входит в сферу интересов «Ромы»
Защитник «Зенита» Доменико Кришито может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Corriere dello Sport.
Защитник «Зенита» Доменико Кришито может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Corriere dello Sport.
По информации издания, римский клуб рассматривает Кришито в качестве варианта усиления линии обороны наряду с Бруну Гашпарем из «Фиорентины» и Маттео Дармианом из «Манчестер Юнайтед». Один из этих трёх игроков может перейти в «Рому» на замену защитнику Эмерсону, который близок к переходу в «Челси».
Контракт Кришито с «Зенитом» действует до конца сезона-2017/18. В текущем сезоне 31-летний защитник принял участие в 28 официальных матчах за клуб, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.