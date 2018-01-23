Кришито входит в сферу интересов «Ромы»

По информации издания, римский клуб рассматривает Кришито в качестве варианта усиления линии обороны наряду с Бруну Гашпарем из «Фиорентины» и Маттео Дармианом из «Манчестер Юнайтед». Один из этих трёх игроков может перейти в «Рому» на замену защитнику Эмерсону, который близок к переходу в «Челси».