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19:45 (мск), источник: Р-Спорт

Московское «Динамо» сыграло вничью с литовским «Стумбрасом»

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Московское «Динамо» и литовский «Стумбрас» не выявили победителя в товарищеском матче на сборе в Турции.

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Первый сбор «Динамо» завершится 24 января. На втором сборе, который также пройдет в Турции с 27 января по 8 февраля, «бело-голубые» встретятся с чешской «Высочиной» (30 января), словацким «Тренчином» (3 февраля) и пермским «Амкаром» (7 февраля).

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