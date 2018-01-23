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Московское «Динамо» сыграло вничью с литовским «Стумбрасом»
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Московское «Динамо» и литовский «Стумбрас» не выявили победителя в товарищеском матче на сборе в Турции.
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Московское «Динамо» и литовский «Стумбрас» не выявили победителя в товарищеском матче на сборе в Турции.
Встреча завершилась со счетом 0:0.
Первый сбор «Динамо» завершится 24 января. На втором сборе, который также пройдет в Турции с 27 января по 8 февраля, «бело-голубые» встретятся с чешской «Высочиной» (30 января), словацким «Тренчином» (3 февраля) и пермским «Амкаром» (7 февраля).