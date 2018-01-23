Мануэл Фернандеш: «Локомотив» не рассматривает предложение «Интера»

— Цель — сохранить тот ритм, что мы набрали до перерыва. Отрыв от конкурентов может показаться огромным, но это не так. Тем более такой долгий перерыв не идет не пользу, приходится проводить еще одну предсезонку. Тем не менее, мы зависим только от себя. С такими возможностями, что есть у «Локо», мы должны бороться за титул. Хотя заключительные десять матчей будут непростыми.