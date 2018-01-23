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19:39 (мск), источник: Советский спорт

Мануэл Фернандеш: «Локомотив» не рассматривает предложение «Интера»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал Antena 1, что намерен помочь команде стать чемпионом.

Источник: РИА "Новости"

— Цель — сохранить тот ритм, что мы набрали до перерыва. Отрыв от конкурентов может показаться огромным, но это не так. Тем более такой долгий перерыв не идет не пользу, приходится проводить еще одну предсезонку. Тем не менее, мы зависим только от себя. С такими возможностями, что есть у «Локо», мы должны бороться за титул. Хотя заключительные десять матчей будут непростыми.

Также Фернандеш рассказал, что хотел бы сыграть на чемпионате мира в России, и что вызов в сборную Португалии будет чем-то вроде бонуса после того, как он поможет «Локо» стать чемпионом.

Что же до возможного перехода в «Интер», то португалец уверяет, что «Локомотив» отказался рассматривать какие-либо предложения.

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