Мануэл Фернандеш: «Локомотив» не рассматривает предложение «Интера»
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал Antena 1, что намерен помочь команде стать чемпионом.
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал Antena 1, что намерен помочь команде стать чемпионом.
— Цель — сохранить тот ритм, что мы набрали до перерыва. Отрыв от конкурентов может показаться огромным, но это не так. Тем более такой долгий перерыв не идет не пользу, приходится проводить еще одну предсезонку. Тем не менее, мы зависим только от себя. С такими возможностями, что есть у «Локо», мы должны бороться за титул. Хотя заключительные десять матчей будут непростыми.
Также Фернандеш рассказал, что хотел бы сыграть на чемпионате мира в России, и что вызов в сборную Португалии будет
Что же до возможного перехода в «Интер», то португалец уверяет, что «Локомотив» отказался рассматривать