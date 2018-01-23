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19:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

254 фунта для Трахтенберга: итоги «дела Джикии»

В Доме футбола состоялось заседание комитета по этике РФС, на котором рассмотрен тот самый твит «про шоколадки».

Главное решение такое: защитнику «Спартака» Георгию Джикии вынесено наказание в виде замечания.

Напомним суть. 13 января в официальном Твиттере красно-белых появилась видеозапись, сделанная Джикией, на которой в кадре разминающиеся Фернанду, Луиза Адриану и Педро Рошу, и слышен голос футболиста сборной России: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце».

В британских СМИ тут же поднялся шум: англичане принялись обвинять «Спартак» в расизме. Через несколько часов клуб удалил твит и принес официальные извинения, а Джикия и бразильцы сняли видеообращение, в котором объяснили, что это всего лишь шутка. Но было поздно. И на фоне информационного безумия на Западе временно исполняющий обязанности президента РФС союза Александр Алаев отправил запрос в комитет по этике.

Отметим, что согласно регламенту Джикию могли оштрафовать, лишить завоеванных наград, дисквалифицировать на определенное количество матчей или даже пожизненно. Но в итоге комитет вынес самое мягкое наказание: игроку сделано замечание.

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От «Спартака» в Дом футбола приехали юрист и директор департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг. Сам Джикия участвовать в заседании никак не мог. Это даже иронией судьбы не назовешь, просто удивительное совпадение: через несколько дней после истории с твитом защитник повредил крестообразные связки в товарищеском матче и выбыл из строя как минимум до конца сезона. В понедельник Георгия прооперировали в Италии.

«СПАРТАК» ПРИЗНАЛ ОШИБКУ

— Сегодня мы разбирали необычный вопрос. Прежде с такими случаями не встречались, — отметил глава комитета по этике Семен Андреев перед тем, огласить решение. — Юрист «Спартака» и Леонид Трахтенберг в деталях рассказали о произошедшем. И признали, что публикация подобного твита клубом — ошибка. Необходимо было проконтролировать, а сотрудники не придали этому значения. Также мы выслушали Александра Баранова — заместителя офицера РФС по борьбе с дискриминацией Алексея Смертина. В итоге по статье 11 регламента РФС Джикии сделано замечание, а Трахтенберг оштрафован на 20 тысяч рублей. В течение трех дней представители «Спартака» имеют право обжаловать решение.

Отметим, что статья 11 регламента РФС «Запрещение дискриминации» гласит: «Официальные лица должны проявлять толерантность к людям вне зависимости от их пола, национальности, вероисповедания, политической ориентации, проявлять уважение к обычаям и традициям народов России и других стран, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий».

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ТРАХТЕНБЕРГ ХОЧЕТ ГОВОРИТЬ О ФУТБОЛЕ

— Вы будете подавать апелляцию? — спросили мы у Трахтенберга, который отметил на днях 70-летний юбилей.

— Можно я не буду это комментировать? Лучше прокомментирую футбольный матч «Спартака» на сборе, — ответил Леонид Федорович.

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BBC ДЕРЖИТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ

Спустя несколько минут после появления новости о решении комитета по этике с одним из нас связался западный коллега и попросил уточнить детали наказания. Как думаете, какое издание он представляет? Конечно, BBC.

В своих новостях британцы тут же перевели штраф Трахтенберга из рублей в фунты. Получилось 254. Пожалуй, в данном случае нам тоже стоит оперировать этой валютой. Ведь если бы не бурная реакция англичан (причем, необоснованная), не было бы никакого разбирательства.

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Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ и Филипп ПАПЕНКОВ
из Дома футбола

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