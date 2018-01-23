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Тульский «Арсенал» сыграл вничью с немецким клубом «Теннис-Боруссия»
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Тульский «Арсенал» сыграл вничью с немецким футбольным клубом «Теннис-Боруссия» в товарищеском матче на
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Тульский «Арсенал» сыграл вничью с немецким футбольным клубом «Теннис-Боруссия» в товарищеском матче на
Первая контрольная встреча туляков на зимних сборах, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 2:2.
В составе «Арсенала» забили Эванс Кангва (39-я минута) и Игорь Горбатенко (74).