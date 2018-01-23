Футболисту «Спартака» Джикии вынесено замечание, Трахтенберг оштрафован на 20 тыс руб

Источник: РИА "Новости"

«Комитет обсудил все выступления и принял решение на Джикию наложить замечание, а Трахтенберга оштрафовать на 20 тысяч рублей. В течение трех дней “Спартак” может обжаловать данное решение», — сказал Андреев журналистам по итогам заседания, которое прошло во вторник.

По его словам, комитет «разбирал довольно необычный вопрос». «В нашей практике такие темы не встречались. На заседании выступили юрист «Спартака» и пресс-атташе Леонид Трахтенберг, они детально рассказали, признали свою ошибку, что такой материал был выложен в Twitter «Спартака», — добавил он.

Андреев подчеркнул, что Трахтенберг отвечает за публикации, общается с футболистами. «Естественно, в этом (его вина), он отвечает за этот материал. Они (пресс-служба) упустили этот материал и не придали значения. Они признали, что упустили этот материал», — заявил Андреев.

На странице «красно-белых» 13 января в Twitter появилось сообщение со следующим текстом: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце». Под ним было размещено видео с футболистами «Спартака», среди которых было несколько темнокожих игроков, тренировавшихся на сборе в Дубае. Клубный аккаунт в этот день вел Джикия.

После публикации британские СМИ раскритиковали «Спартак» за проявление расизма, в очередной раз упомянув при этом предстоящий чемпионат мира, который пройдет в России. Позднее сообщение было удалено, а на странице «красно-белых» в Twitter появилось видео с участием Джикии и бразильцев Фернандо, Роши и Луиса Адриано. «У нас в команде нет никакого расизма. Мы все братья и одна большая семья», — сказал на видеозаписи Джикия.