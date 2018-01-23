Рейнгольд: Как игрок Дзюба закончился

Источник: РИА "Новости"

О переводе Дзюбы и Шатова в «Зенит-2»

«Вспоминаю наш старый разговор, когда Дзюба перешел в «Зенит». Я сказал, что он выбрал не ту команду. В «Зените» он не заиграет. КПД Дзюбы не годится для игры в «Зените».

Никогда в жизни ни один тренер будет строить футбол так, чтобы команда играла на одного человека. И без разницы Манчини это или кто-то другой. Как игрок, мне кажется, он кончился.

Вижу по его поведению, что он не особо рвется играть в футбол. Я так понимаю, что его устраивает положение во втором составе, а надо бежать. И новый клуб надо выбирать самому, а сваливать на агента, чтобы он под на подносе принес новое предложение с шикарной зарплатой. 3 миллиона евро никто ему не даст.

Если с Дзюбой все было ясно, ситуация с Шатовым меня поразила. Он совсем недавно был твердым игроком основы «Зенита» и выделялся в нашем футболе. В связке со Смольниковым они чудеса творили. Куда все делось? Непонятно.

Это говорит о том, что некоторым футболистам надо менять отношение к себе. Кто-то это понимает. Например, Кокорин и Смолов. Критика довела их до ума. Стали больше двигаться, больше атаковать и лезть в штрафную. Никаких претензий к нем. Они все правильно поняли. Эти не поняли. Но если бы я был тренером «Спартака», взял бы Шатова в команду.

О возможном уходе Зе Луиша или Промес

«Если бы меня пригласили в Тарасовку я бы всем ребятам посоветовал бы никуда не уходить. Не только Зе Луишу, но и Промес с Адриано. Зачем уходить? В «Спартаке» у вас созданы идеальные условия для развития карьеры. Зарплата хорошая, народ любит, бытовые условия — отличные. В чем вы еще нуждаетесь?

Настаиваю на том, что если Зе Луиш или Промес сорвутся в другой клуб ради лишних пары долларов, они потеряются. Чтобы заиграть на Западе, нужно показать как ишаку. Кто только не пытался там закрепиться — все скисли.

Сейчас лучше сосредоточиться на сборах, подготовиться к матчу с «Локомотивом», а после чемпионата мира будет видно. Сейчас никакого смысла уходить нет.

О переходе Рауша в «Динамо»

«По матчам за сборную он не произвел впечатления. Мало ошибался, но и мало рисковал. Не хочу делать о нем выводы по этим матчам. Складывается впечатление, что от него многого ждут. Пускай, но ничего такого не увидел. Хороший футболист сразу заявляет о себе. Как бы не повторилась история, которая произошла с Петковичем в “Спартаке”. Его уровень стал понятен сразу. Вверху Рауш играет слабо, внизу вроде шустрый».

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