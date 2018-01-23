Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Семейный снимок Полины Гагариной растрогал соцсети
Из СИЗО с намеками: муж перешел к угрозам девушке "без рук"
Наоми Кэмпбелл ушла от египетского миллионера к молодому рэперу
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21.01
Лион2
ПСЖ1
Футбол. Зарубежный
22.01
Ювентус1
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
22.01
Эйбар1
Малага1
Футбол. Зарубежный
22.01
Суонси1
Ливерпуль0
Футбол. Зарубежный
24.01
Лацио
Удинезе
Футбол. Зарубежный
24.01
Сампдория
Рома
Все события
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала»
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
«Локомотив» сыграл вничью на сборах, Фарфан не забил пенальти
Биатлонисты будут сами принимать решение об участии в Играх-2018
Дима Билан устроил смелую фотосессию на отдыхе
Юлия Барановская опубликовала в Сети фото в бикини
Беременная женщина скончалась после отказа в госпитализации
Названы самые «токсичные» родственники
Отель в Калининграде взвинтил цены на 5000 процентов
В Китае построили железную дорогу за 9 часов
Фоторепортажи
13Российские пары покорили Европу
25Минус Шипулин, Устюгов, Ан. Кого не будет на Играх
11:05 (мск), источник: Советский спорт

Рейнгольд: Как игрок Дзюба закончился

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о последних событиях в РФПЛ.

Источник: РИА "Новости"

О переводе Дзюбы и Шатова в «Зенит-2»

«Вспоминаю наш старый разговор, когда Дзюба перешел в «Зенит». Я сказал, что он выбрал не ту команду. В «Зените» он не заиграет. КПД Дзюбы не годится для игры в «Зените».

Никогда в жизни ни один тренер будет строить футбол так, чтобы команда играла на одного человека. И без разницы Манчини это или кто-то другой. Как игрок, мне кажется, он кончился.

Читайте также
Дмитрий Хохлов: Не уверен, что Дзюба вписался бы в игру «Динамо»

Вижу по его поведению, что он не особо рвется играть в футбол. Я так понимаю, что его устраивает положение во втором составе, а надо бежать. И новый клуб надо выбирать самому, а сваливать на агента, чтобы он под на подносе принес новое предложение с шикарной зарплатой. 3 миллиона евро никто ему не даст.

Если с Дзюбой все было ясно, ситуация с Шатовым меня поразила. Он совсем недавно был твердым игроком основы «Зенита» и выделялся в нашем футболе. В связке со Смольниковым они чудеса творили. Куда все делось? Непонятно.

Это говорит о том, что некоторым футболистам надо менять отношение к себе. Кто-то это понимает. Например, Кокорин и Смолов. Критика довела их до ума. Стали больше двигаться, больше атаковать и лезть в штрафную. Никаких претензий к нем. Они все правильно поняли. Эти не поняли. Но если бы я был тренером «Спартака», взял бы Шатова в команду.

О возможном уходе Зе Луиша или Промес

«Если бы меня пригласили в Тарасовку я бы всем ребятам посоветовал бы никуда не уходить. Не только Зе Луишу, но и Промес с Адриано. Зачем уходить? В «Спартаке» у вас созданы идеальные условия для развития карьеры. Зарплата хорошая, народ любит, бытовые условия — отличные. В чем вы еще нуждаетесь?

Читайте также
«Спартаку» помогут Джаханбакш или Бергхейс. Что, если уйдет Промес?

Настаиваю на том, что если Зе Луиш или Промес сорвутся в другой клуб ради лишних пары долларов, они потеряются. Чтобы заиграть на Западе, нужно показать как ишаку. Кто только не пытался там закрепиться — все скисли.

Сейчас лучше сосредоточиться на сборах, подготовиться к матчу с «Локомотивом», а после чемпионата мира будет видно. Сейчас никакого смысла уходить нет.

О переходе Рауша в «Динамо»

«По матчам за сборную он не произвел впечатления. Мало ошибался, но и мало рисковал. Не хочу делать о нем выводы по этим матчам. Складывается впечатление, что от него многого ждут. Пускай, но ничего такого не увидел. Хороший футболист сразу заявляет о себе. Как бы не повторилась история, которая произошла с Петковичем в “Спартаке”. Его уровень стал понятен сразу. Вверху Рауш играет слабо, внизу вроде шустрый».

О Карпине в «Ростове»

«Абсолютно не держу зла на Карпина и желаю ему успеха, но у меня очень большие сомнения в веру этого человека. Громадные. У меня складывается впечатление, что его слишком “раздули” на телевидении. “Ростов” на распутье. Состав команды стал намного слабее. Многие ведущие футболисты ушли. Но Карпин должен понимать, что если он получит очередную оплеуху, как тренер он закончится».

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
«Мы плачем, через нас просто переступили». На «Движение вверх» подали в суд
МОК не выдал приглашения на ОИ ведущим российским спортсменам
Юрист: CAS не поможет российским атлетам, не приглашенным МОК
«Локомотив» сыграл вничью на сборах, Фарфан не забил пенальти
Биатлонисты будут сами принимать решение об участии в Играх-2018
Corriere dello Sport: Защитник «Зенита» может перейти в «Рому»
Зинэтула Билялетдинов: Мы серьезно готовимся к матчу с ЦСКА
Тренерский штаб хоккейной сборной РФ получил приглашение на ОИ
Новости
Авто
На Ямале от морозов «покрышки» крошатся «как сухари» (видео) Аномальные морозы сковали сразу несколько регионов России. Уже несколько дней температура местами опускается ниже минус 50 градусов
Hi-Tech
В США открылся «магазин без очередей» Amazon Go. В первый же день к нему выстроилась очередь Магазин будущего открылся. Он обещал быть без кассиров и очередей. Но что-то пошло не так...
Кино
Умерла старейшая актриса Голливуда За свою карьеру знаменитость снялась более чем в 140 картинах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
Удача или упорство: как открыли современных топ-моделей Вспоминаем, как пробились в большой бизнес другие яркие манекенщицы (там много неожиданных историй!)
Дети
Директор школы Тубельского решил покинуть свой пост Ранее в школе разгорелся конфликт между Сергеем Москаленковым и родителями учеников
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь