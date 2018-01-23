«Спартаку» помогут Джаханбакш или Бергхейс. Что, если уйдет Промес?
«Советский спорт» выбрал пять кандидатов на замену Квинси Промесу в «Спартаке».
«Советский спорт» выбрал пять кандидатов на замену Квинси Промесу в «Спартаке».
Несмотря на заявление главного тренера «Спартака» Массимо Карреры о том, что клуб не получал предложений по Квинси Промесу, понятно, что голландский полузащитник — самый лакомый кусочек
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Алиреза Джаханбакш (АЗ, Голландия)
Отличный недорогой вариант на замену Промесу. Иранец переехал в чемпионат Голландии из Ирана в 2013 году, и с тех пор вырос в цене с €0,75 млн до €8 млн. Он хорошо действует обеими ногами и имеет неплохую скорость. В текущем сезоне забил в 18 матчах чемпионата Голландии семь мячей и сделал девять результативных передач, занимая по системе «гол +пас» шестую строчку среди всех футболистов лиги.
Стивен Бергхейс («Фейеноорд», Голландия)
Еще один представитель чемпионата Голландии. Бергхейс после 19 туров возглавляет список лучших бомбардиров турнира наряду с вингером ПСВ Ирвином Лосано. Сумма его трансфера «Спартаку» также по силам. Причем,
Единственным заметным недостатком голландца является тот факт, что он ярко выраженный левша. Если на его излюбленной позиции справа в атаке это играет футболисту на руку, и он часто смещается в центр, откуда может нанести разящий удар, то слева в атаке арсенал его атакующий действий более скуп.
Дуду («Палмейрас», Бразилия)
Капитан «Палмейраса» выиграл с клубом чемпионат и Кубок Бразилии и имеет все основания для переезда в Европу. В 2017 году провел во внутреннем первенстве 26 матчей, забил 9 мячей и сделал 8 результативных передач. Единственный в нашем списке, для кого позиция левого крайнего является родной. При этом, будучи правшой, он также с большим удовольствием смещается в центр, откуда может не только нанести удар, так и сделать проникающий пас.
Кроме того, в «Спартаке» довольно многочисленная бразильская колония, поэтому Дуду в Москве не должен заскучать по родине.
Из недостатков бразильца отметим его низкий рост (166 см), что в плотном и жестком чемпионате России не особо приветствуется. Если не верите, спросите у Жоаозиньо, потерявшего место в основе «Краснодара» в последние три сезона.
Кристиан Павон («Бока Хуниорс», Аргентина)
Чемпиона Аргентины летом 2017 года сватали в «Зенит», но массовая оптовая закупка аргентинцев питерцами все же обошлась без однофамильца бывшего защитника «Реала». Павон также невысок ростом, но очень быстр и техничен. Кроме того, за него говорит молодость — 21 января ему
Симоне Верди («Болонья», Италия)
Пожалуй, самый сложный вариант для «Спартака». Верди является одним из самых быстропрогрессирующих футболистов серии А. Воспитанник «Милана» не пригодился родному клубу, к 25 годам вдоволь накатавшись по арендам, а нашел себя лишь на берегу Тирренского моря.
Подписать Верди «Спартаку» будет довольно проблематично — за ним уже выстроилась очередь из потенциальных покупателей, которую возглавляет «Наполи». Зимой от переезда в команду Маурицио Сарри Верди отказался, сделав выбор в пользу возможности продолжать играть в основе и прогрессировать, но летом команды наверняка вернутся к этому вопросу.
Также
|Игрок
|Квинси Промес
|Алиреза Джаханбакш
|Дуду
|Стивен Бергхейс
|Кристиан Павон
|Симоне Верди
|Клуб
|«Спартак»
|АЗ (Голландия)
|«Палмейрас» (Бразилия)
|«Фейеноорд» (Голландия)
|«Бока Хуниорс» (Аргентина)
|«Болонья» (Италия)
|Возраст, лет
|26
|24
|26
|26
|22
|25
|Ведущая нога
|обе
|обе
|правша
|левша
|правша
|обе
|Национальность
|Нидерланды
|Иран
|Бразилия
|Нидерланды
|Аргентина
|Италия
|Статистика в сезоне-2017/18
|17 матчей - 10 голов, 6 передач
|18 - 7 - 9
|26 - 9 - 8
|17 - 11 - 5
|12 - 3 - 6
|21 - 6 - 7
|Национальная сборная
|25 матчей, 4 гола
|32 - 3
|3 - 1
|11 - 0
|2 - 0
|2 - 0
|Трансферная стоимость, млн евро
|22
|8
|9
|9
|13
|14