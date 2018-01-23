«Спартаку» помогут Джаханбакш или Бергхейс. Что, если уйдет Промес?

Источник: AFP 2018

Несмотря на заявление главного тренера «Спартака» Массимо Карреры о том, что клуб не получал предложений по Квинси Промесу, понятно, что голландский полузащитник — самый лакомый кусочек красно-белого пирога, и не сегодня-завтра он покинет Москву и отправится покорять Европу. Поэтому даже если Леониду Федуну удастся удержать в команде 26-летнего хавбека, иметь несколько вариантов ему на замену необходимо.

Мы прошерстили трансферный рынок и выбрали для красно-белых несколько кандидатов на замену.

Алиреза Джаханбакш (АЗ, Голландия)

Отличный недорогой вариант на замену Промесу. Иранец переехал в чемпионат Голландии из Ирана в 2013 году, и с тех пор вырос в цене с €0,75 млн до €8 млн. Он хорошо действует обеими ногами и имеет неплохую скорость. В текущем сезоне забил в 18 матчах чемпионата Голландии семь мячей и сделал девять результативных передач, занимая по системе «гол +пас» шестую строчку среди всех футболистов лиги.

Стивен Бергхейс («Фейеноорд», Голландия)

Источник: Reuters

Еще один представитель чемпионата Голландии. Бергхейс после 19 туров возглавляет список лучших бомбардиров турнира наряду с вингером ПСВ Ирвином Лосано. Сумма его трансфера «Спартаку» также по силам. Причем, красно-белым, если они хотят усилиться 26-летним хавбеком, нельзя затягивать, ведь за последние полгода он круто прибавил в цене — с € 5,5 млн до € 9 млн.

Единственным заметным недостатком голландца является тот факт, что он ярко выраженный левша. Если на его излюбленной позиции справа в атаке это играет футболисту на руку, и он часто смещается в центр, откуда может нанести разящий удар, то слева в атаке арсенал его атакующий действий более скуп.

Дуду («Палмейрас», Бразилия)

Источник: Reuters

Капитан «Палмейраса» выиграл с клубом чемпионат и Кубок Бразилии и имеет все основания для переезда в Европу. В 2017 году провел во внутреннем первенстве 26 матчей, забил 9 мячей и сделал 8 результативных передач. Единственный в нашем списке, для кого позиция левого крайнего является родной. При этом, будучи правшой, он также с большим удовольствием смещается в центр, откуда может не только нанести удар, так и сделать проникающий пас.

Кроме того, в «Спартаке» довольно многочисленная бразильская колония, поэтому Дуду в Москве не должен заскучать по родине.

Из недостатков бразильца отметим его низкий рост (166 см), что в плотном и жестком чемпионате России не особо приветствуется. Если не верите, спросите у Жоаозиньо, потерявшего место в основе «Краснодара» в последние три сезона.

Кристиан Павон («Бока Хуниорс», Аргентина)

Источник: Reuters

Чемпиона Аргентины летом 2017 года сватали в «Зенит», но массовая оптовая закупка аргентинцев питерцами все же обошлась без однофамильца бывшего защитника «Реала». Павон также невысок ростом, но очень быстр и техничен. Кроме того, за него говорит молодость — 21 января ему только-только стукнуло 22 года. При этом его трансферная стоимость уже оценивается в €13 млн, а уж на деле она наверняка будет значительно выше.

Симоне Верди («Болонья», Италия)

Источник: AFP 2018

Пожалуй, самый сложный вариант для «Спартака». Верди является одним из самых быстропрогрессирующих футболистов серии А. Воспитанник «Милана» не пригодился родному клубу, к 25 годам вдоволь накатавшись по арендам, а нашел себя лишь на берегу Тирренского моря.

Подписать Верди «Спартаку» будет довольно проблематично — за ним уже выстроилась очередь из потенциальных покупателей, которую возглавляет «Наполи». Зимой от переезда в команду Маурицио Сарри Верди отказался, сделав выбор в пользу возможности продолжать играть в основе и прогрессировать, но летом команды наверняка вернутся к этому вопросу.

Также красно-белых может отпугнуть относительно высокая стоимость итальянца — номинальные €14 млн, в которые его оценивает transfermarkt, в реальности наверняка увеличатся хотя бы до €20 млн.