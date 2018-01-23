Рахимов — о травме Джикии: «Спартаку» нужно покупать игрока, сборной — возвращать Березуцкого

Источник: РИА "Новости"

Игрок сборной России получил повреждение крестообразных связок и предположительно выбыл до конца сезона. По словам Рахимова, национальной команде перед чемпионатом мира-2018 нужно возвращать защитника ЦСКА Алексея или Василия Березуцкого.

— С учетом ситуации, в которой оказался «Спартак», ему нужно приобретать нового игрока, — сказал Рахимов в эфире канала «Россия 24». — Они не могут сыграть в три центральных защитника, которые есть на сегодняшний день, нужен еще один. Но это проблема не только для «Спартака», но и для сборной.

— Но в сборную же игрока не купишь.

— В сборную не купишь. Мое мнение: в этой ситуации нужно вернуть одного из Березуцких. Есть и те, кто против. Но давайте оценим ситуацию: это домашний чемпионат мира. Это игрок с большим опытом. Он постоянно играет в составе ЦСКА.

— А если не вернуть?