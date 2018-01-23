Рахимов — о травме Джикии: «Спартаку» нужно покупать игрока, сборной — возвращать Березуцкого
Известный российский тренер Рашид Рахимов выразил мнение, что «Спартаку» нужно подписать нового защитника после травмы Георгия Джикии.
Известный российский тренер Рашид Рахимов выразил мнение, что «Спартаку» нужно подписать нового защитника после травмы Георгия Джикии.
Игрок сборной России получил повреждение крестообразных связок и предположительно выбыл до конца сезона. По словам Рахимова, национальной команде перед чемпионатом мира-2018 нужно возвращать защитника ЦСКА Алексея или Василия Березуцкого.
— С учетом ситуации, в которой оказался «Спартак», ему нужно приобретать нового игрока, — сказал Рахимов в эфире канала «Россия 24». — Они не могут сыграть в три центральных защитника, которые есть на сегодняшний день, нужен еще один. Но это проблема не только для «Спартака», но и для сборной.
— Но в сборную же игрока не купишь.
— В сборную не купишь. Мое мнение: в этой ситуации нужно вернуть одного из Березуцких. Есть и те, кто против. Но давайте оценим ситуацию: это домашний чемпионат мира. Это игрок с большим опытом. Он постоянно играет в составе ЦСКА.
— А если не вернуть?
— В таких турнирах нужны опытные игроки, а у нас их не так много. Есть Акинфеев, который хорошо сыгран с Березуцкими. Нужен лидер, который может вести за собой команду. Опять же выходим на Березуцкого. Игрок проверенный, для экспериментов времени мало.