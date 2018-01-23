«Ростов-ссон»: главное о селекции донского клуба
«СЭ» рассказывает о трансферах «Ростова».
«СЭ» рассказывает о трансферах «Ростова».
КОГО ВЗЯЛИ И СКОЛЬКО ПОТРАТИЛИ?
Трансферная кампания «Ростова» этой зимой была куда менее бурной, чем прошлым летом, когда клуб, по сути, заново формировал состав после ухода большой группы футболистов в «Рубин» и «Зенит».
Сейчас приглашены четверо: защитники Рагнар Сигурдссон (экс-«Рубин»), полузащитники Валерий Чуперка («Балтика») и Аяз Гулиев («Анжи»), форвард Бьорн Сигурдарссон («Мольде»).
Условия переходов следующие: Сигурдссон бесплатно на полгода, а летом, если соглашение будет продлено, ростовчане заплатят определенную сумму «Фулхэму».
У Чуперки в договоре с «Балтикой» была опция выкупа, чем «Ростов» и воспользовался. Гулиев взят в бесплатную аренду и летом, если проявит себя хорошо, может быть выкуплен у «Спартака». А Сигурдарссон обошелся в сумму около двух миллионов евро, эти деньги клуб заплатит в рассрочку. С большой долей вероятности можно говорить о том, что зимняя трансферная кампания завершена. В футбольных кругах обсуждалось, что Артем Дзюба, которого «Зенит» готов отдать в аренду, может быть интересен «Ростову». По моей информации, сценарий перехода Дзюбы в команду Валерия Карпина крайне маловероятен. Фаворитом в борьбе за Дзюбу является тульский «Арсенал», который готов взять футболиста в аренду.
ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ИСЛАНДЦЫ?
Исландцев в команде трое — защитники Сверрир Ингасон (24 года) и Сигурдссон (31 год), форвард Сигурдарссон (26 лет). По моим данным, могло быть и четверо. Еще прошлым летом «Ростову» не хватило 10 минут, чтобы оформить переход защитника Магнуссона, который принадлежит английскому «Бристол Сити». Этой зимой перехода точно не будет:
Почему вообще клуб так внимательно мониторит исландский рынок? Первым футболистом из этой страны в «Ростове» стал Ингассон, который пришел прошлым летом и обошелся в миллион евро. Исландец за короткий период стал одним из лидеров, поразив бойцовскими качествами. В одном из матчей ему сломали нос, но защитник не хотел покидать поле, не обращая внимания на серьезность повреждения.
Осенью прошлого года представители «Ростова», посетив отборочный матч ЧМ-2018 Турция — Исландия, провели ряд встреч с игроками исландской сборной, на которых, вероятно, и договорились с Сигурдссоном и Сигурдарссоном. С последним проблем вообще не было: футболист играл в России в «Краснодаре» и «Рубине», а рекомендации потенциальные новобранцы команды получали именно от него.
Исландцы вышли на российский чемпионат мира, и если команда покажет хороший результат, футболисты на европейском рынке будут востребованы. По всей видимости, клуб, если появятся варианты, удерживать игроков не станет и постарается заработать. Как это, собственно, и произошло ранее в случае с Михой Мевлей — словенца купили у бухарестского «Динамо» за 700 тысяч евро, продав затем в «Зенит» за 4 миллиона.
СКОПИНЦЕВ МОЖЕТ СТАТЬ ОТКРЫТИЕМ ВЕСНЫ
Отдельно стоит упомянуть о футболисте, который вернулся в команду, прервав аренду в «Балтике». 20-летний уроженец Воронежа Дмитрий Скопинцев, в карьере которого уже есть зарубежный опыт (немецкий «Лейпциг» и австрийский «Лиферинг»), осеннюю часть сезона провел в калининградской «Балтике». Футболист с отличной левой ногой, играя на позиции вингера, за 24 матча забил 10 голов.
Зимой аренда в «Балтике» была прервана, поскольку к игроку серьезный интерес проявил «Спартак», и его переход выглядел делом вполне реальным. Однако не срослось, и в итоге на сборы Скопинцев поехал в составе «Ростова». Отзывы о нем пока положительные — говорят, в перспективе мы можем получить третьего после Жиркова и Комбарова приличного уровня левого защитника сборной.
КТО ЕЩЕ?
Есть небольшая вероятность того, что в случае разрешения ситуации у Павла Погребняка в «Динамо» (форварду, как известно, грозят штрафом в 20 миллионов евро) игрок может быть интересен «Ростову». Пока, впрочем, в такой сценарий верится не слишком — футболист, по всей видимости, готов отработать контракт до конца, работая с дублем, а клуб не стремится разрывать договор и выплачивать выходное пособие футболисту.