«Ростов-ссон»: главное о селекции донского клуба

Источник: AFP 2018

КОГО ВЗЯЛИ И СКОЛЬКО ПОТРАТИЛИ?

Трансферная кампания «Ростова» этой зимой была куда менее бурной, чем прошлым летом, когда клуб, по сути, заново формировал состав после ухода большой группы футболистов в «Рубин» и «Зенит».

Сейчас приглашены четверо: защитники Рагнар Сигурдссон (экс-«Рубин»), полузащитники Валерий Чуперка («Балтика») и Аяз Гулиев («Анжи»), форвард Бьорн Сигурдарссон («Мольде»).

Условия переходов следующие: Сигурдссон бесплатно на полгода, а летом, если соглашение будет продлено, ростовчане заплатят определенную сумму «Фулхэму».

У Чуперки в договоре с «Балтикой» была опция выкупа, чем «Ростов» и воспользовался. Гулиев взят в бесплатную аренду и летом, если проявит себя хорошо, может быть выкуплен у «Спартака». А Сигурдарссон обошелся в сумму около двух миллионов евро, эти деньги клуб заплатит в рассрочку. С большой долей вероятности можно говорить о том, что зимняя трансферная кампания завершена. В футбольных кругах обсуждалось, что Артем Дзюба, которого «Зенит» готов отдать в аренду, может быть интересен «Ростову». По моей информации, сценарий перехода Дзюбы в команду Валерия Карпина крайне маловероятен. Фаворитом в борьбе за Дзюбу является тульский «Арсенал», который готов взять футболиста в аренду.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BeGojjVhxUk/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BeGojjVhxUk/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Рагнар уже с нами! Полное видео на ROSTOV TV! #мыростов</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/fcrostov/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Football club "Rostov"</a> (@fcrostov) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-18T20:09:48+00:00">Jan 18, 2018 at 12:09pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ИСЛАНДЦЫ?

Исландцев в команде трое — защитники Сверрир Ингасон (24 года) и Сигурдссон (31 год), форвард Сигурдарссон (26 лет). По моим данным, могло быть и четверо. Еще прошлым летом «Ростову» не хватило 10 минут, чтобы оформить переход защитника Магнуссона, который принадлежит английскому «Бристол Сити». Этой зимой перехода точно не будет: во-первых, сам 24-летний игрок отвоевал себе место в составе команды, которая идет пятой в таблице чемпионшипа и претендует на выход в АПЛ, во-вторых, позиция центрального защитника в «Ростове» уже не является проблемной. Летом же клуб может вернуться к этой кандидатуре.

Почему вообще клуб так внимательно мониторит исландский рынок? Первым футболистом из этой страны в «Ростове» стал Ингассон, который пришел прошлым летом и обошелся в миллион евро. Исландец за короткий период стал одним из лидеров, поразив бойцовскими качествами. В одном из матчей ему сломали нос, но защитник не хотел покидать поле, не обращая внимания на серьезность повреждения.

Осенью прошлого года представители «Ростова», посетив отборочный матч ЧМ-2018 Турция — Исландия, провели ряд встреч с игроками исландской сборной, на которых, вероятно, и договорились с Сигурдссоном и Сигурдарссоном. С последним проблем вообще не было: футболист играл в России в «Краснодаре» и «Рубине», а рекомендации потенциальные новобранцы команды получали именно от него.

Исландцы вышли на российский чемпионат мира, и если команда покажет хороший результат, футболисты на европейском рынке будут востребованы. По всей видимости, клуб, если появятся варианты, удерживать игроков не станет и постарается заработать. Как это, собственно, и произошло ранее в случае с Михой Мевлей — словенца купили у бухарестского «Динамо» за 700 тысяч евро, продав затем в «Зенит» за 4 миллиона.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bd9t7D_hdU6/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:27.916666666666668% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bd9t7D_hdU6/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? Первое интервью нашего новичка @bbsigurdarson Полная версия на ROSTOV TV! #мыростов</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/fcrostov/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Football club "Rostov"</a> (@fcrostov) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-15T09:03:34+00:00">Jan 15, 2018 at 1:03am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

СКОПИНЦЕВ МОЖЕТ СТАТЬ ОТКРЫТИЕМ ВЕСНЫ

Отдельно стоит упомянуть о футболисте, который вернулся в команду, прервав аренду в «Балтике». 20-летний уроженец Воронежа Дмитрий Скопинцев, в карьере которого уже есть зарубежный опыт (немецкий «Лейпциг» и австрийский «Лиферинг»), осеннюю часть сезона провел в калининградской «Балтике». Футболист с отличной левой ногой, играя на позиции вингера, за 24 матча забил 10 голов.

Зимой аренда в «Балтике» была прервана, поскольку к игроку серьезный интерес проявил «Спартак», и его переход выглядел делом вполне реальным. Однако не срослось, и в итоге на сборы Скопинцев поехал в составе «Ростова». Отзывы о нем пока положительные — говорят, в перспективе мы можем получить третьего после Жиркова и Комбарова приличного уровня левого защитника сборной.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bd0ffdKBqFs/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bd0ffdKBqFs/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Первая тренировка в Белеке позади! Работаем! #мыростов</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/fcrostov/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Football club "Rostov"</a> (@fcrostov) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-11T19:02:22+00:00">Jan 11, 2018 at 11:02am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

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