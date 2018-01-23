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00:50 (мск), источник: Советский спорт

Дмитрий Хохлов: Не уверен, что Дзюба вписался бы в игру «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о сборах в турецком Белеке и прокомментировал последние трансферы клуба.

Источник: Советский спорт

«НАДЕЮСЬ НА БЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЖИКИИ»

— После месячного отпуска сбор носит втягивающий характер, — начал 42-летний специалист. — Упор сделан на физическую подготовку. В контрольных матчах мы не форсируем события, дозируем нагрузки.

— А вот «Спартак» в первой же товарищеской игре потерял на длительный срок Георгия Джикию.

— Желаю Георгию скорейшего выздоровления. Понимаю, как сейчас ему тяжело. Но организм молодой — надеюсь, он быстро восстановится… Ни одному тренеру не хотелось бы терять лидеров в таких матчах. Именно поэтому сейчас в Турции я не выпускаю никого на поле больше, чем на тайм.

— Как будут меняться нагрузки в дальнейшем?

— У нас три турецких сбора. После первого мышцы у футболистов окрепнут, и будут решаться и некоторые тактические задачи. Но я бы не хотел сейчас раскрывать всех планов.

— Зимой готовить команду проще, чем летом?

— Да, зимняя пауза длиннее, значит, и простор для маневра больше. Есть возможность быстрее интегрировать в команду новичков. Пока на втором сборе у нас будет только один новый игрок — Константин Рауш.

«С РАУШЕМ ОБЩАЛСЯ ТОЛЬКО ПО ТЕЛЕФОНУ»

— Как состоялся трансфер Рауша из «Кельна»?

— Ничего особенного. Определились с кандидатурой, стали по ней работать. У нас хорошо взаимодействуют селекционный отдел, гендиректор и высшее руководство. Поэтому сделка состоялась очень быстро.

— Первое впечатление от новичка?

— Пока он не присоединился к команде. Общались с Костей только по телефону. Спокойный, воспитанный молодой человек.

Мы не видели смысла приглашать Рауша на первый же сбор. Дали время на решение бытовых вопросов в Германии. А со второго сбора, как я уже сказал, он начнет тренироваться с остальными. И мы учтем, что его физическое состояние — не такое, как у тех ребят, кто недавно вернулся из отпуска. Ведь в бундеслиге игры идут полным ходом.

— Рауш приглашен на проблемную позицию?

— Костя способен закрыть левую бровку, что добавит вариативности нашей игре. Эта зона действительно нуждалась в усилении. В любом случае, нам нужен был опытный мастер, который пришел бы в «Динамо» не карьеру заканчивать, а приносить реальную пользу.

«ПАНЧЕНКО БУДЕТ ГОТОВ К ПЕРВОМУ ВЕСЕННЕМУ ТУРУ»

— Уровень соперников на сборах в Турции вас устраивает? В первом матче была одержана минимальная победа над румынским «Газ Метаном»…

— Для стартового этапа подготовки не нужен был высокий уровень сопротивления. В том числе для снижения риска травм. На втором и третьем сборах оппоненты будут посильнее. Последний матч проведем против «Ахмата», с которым уже не надо встречаться в РФПЛ.

— Кирилл Панченко, пропустивший большую часть сезона из-за травмы, уже тренируется?

— Да, он с командой. Работает по индивидуальной программе — как и Антон Терехов. Панченко будет набирать форму постепенно. И я очень надеюсь, что он сможет сыграть уже в первом весеннем туре.

«ШАТОВ НЕПЛОХ, НО У НАС ЕСТЬ ТАШАЕВ»

— С чем связано приобретение Евгения Маркова, который уже успел дебютировать за «Динамо» в матче против «Газ Метана»?

— Мы за ним давно наблюдали. Молодой, перспективный, голодный до побед игрок, мастеровитый, что доказывают его 8 голов за «Тосно». Нам нужен был забивной форвард, мы его получили. У Жени отличное голевое чутье. Я очень рад, что нам удалось оформить этот трансфер.

— Будут ли другие?

— Точечная работа продолжается. Не исключено, что «Динамо» приобретет иностранцев. Но каких именно — разумеется, не скажу.

— А будете рассматривать кандидатуры не поехавших на сборы с «Зенитом» Артема Дзюбы, Олега Шатова и Ивана Новосельцева?

— Не вижу смысла брать кого-то в ущерб своим воспитанникам, если речь не идет об исполнителе на проблемную позицию. Шатов — неплохой футболист, но у нас есть свой Александр Ташаев, которого, к тому же, мы только что переподписали.

А насчет Дзюбы… Я не уверен, что он или Новосельцев вписались бы в игру «Динамо». Так зачем приглашать игроков с высокой зарплатой и потом думать, куда их пристроить на поле?

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