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22 января, источник: Спорт-Экспресс

Дзюба может перейти в «Арсенал» до конца этой недели

По информации «СЭ», форвард «Зенита» Артем Дзюба в ближайшие дни может оказаться в тульском клубе на правах аренды. На данный момент именно этот вариант наиболее вероятен.

Источник: Спорт-Экспресс

29-летний нападающий несколько лет назад успешно играл в «Ростове» под руководством нынешнего тренера «Арсенала» Миодрага Божовича и именно переезд в Тулу для футболиста в приоритете. 27 января «Зенит-2» улетит в Турцию, откуда 28-го возвращается «Арсенал». Возможно, на февральский сбор «оружейников» в ту же страну и отправится Дзюба.

Второй сценарий продолжения карьеры Артема — «Краснодар», но переход в этот клуб увязан с возможным трансфером лидера «быков» Федора Смолова. Судя по тому, что лучший бомбардир двух последних чемпионатов России пока никуда не ушел, вероятность прихода Дзюбы в команду Игоря Шалимова невелика.

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