Дзюба может перейти в «Арсенал» до конца этой недели

29-летний нападающий несколько лет назад успешно играл в «Ростове» под руководством нынешнего тренера «Арсенала» Миодрага Божовича и именно переезд в Тулу для футболиста в приоритете. 27 января «Зенит-2» улетит в Турцию, откуда 28-го возвращается «Арсенал». Возможно, на февральский сбор «оружейников» в ту же страну и отправится Дзюба.