ТАСС: «Спартак» отказался от покупки футболиста «Сантоса» Вериссимо

«Спартак» отказался от покупки Вериссимо. Переговоры закрыты. Футболист остается в Бразилии как минимум до летнего трансферного периода", — сказал источник.

При последнем раунде переговоров стороны обсуждали сумму трансфера в €8,5 млн. При этом «Спартак» обязался выплатить «Сантосу» 5% от перепродажи игрока за сумму до €15 млн и 10%, если сумма превысит €15 млн.

О переговорах по Вериссимо стало известно в декабре. Стороны встречались несколько раз, предметом обсуждений стали условия трансфера. На данный момент, как подтверждали руководители итальянского «Наполи», красно-белые претендуют на 26-летнего центрального защитника Николу Максимовича.