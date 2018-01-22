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22 января, источник: ТАСС

ТАСС: «Спартак» отказался от покупки футболиста «Сантоса» Вериссимо

МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футбольный клуб «Спартак» отказался от приобретения защитника бразильского «Сантоса» Лукаса Вериссимо, переговоры по трансферу 22-летнего игрока закрыты. Об этом ТАСС сообщил источник в бразильском клубе.

«Спартак» отказался от покупки Вериссимо. Переговоры закрыты. Футболист остается в Бразилии как минимум до летнего трансферного периода", — сказал источник.

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При последнем раунде переговоров стороны обсуждали сумму трансфера в €8,5 млн. При этом «Спартак» обязался выплатить «Сантосу» 5% от перепродажи игрока за сумму до €15 млн и 10%, если сумма превысит €15 млн.

О переговорах по Вериссимо стало известно в декабре. Стороны встречались несколько раз, предметом обсуждений стали условия трансфера. На данный момент, как подтверждали руководители итальянского «Наполи», красно-белые претендуют на 26-летнего центрального защитника Николу Максимовича.

Контракт Вериссимо с «Сантосом» рассчитан до июля 2022 года. В основной команде «Сантоса» центральный защитник дебютировал в 2015 году, а до этого играл за молодежный состав клуба. В 2017 году игрок провел 35 матчей в чемпионате Бразилии, в которых не отметился результативными действиями и получил девять желтых карточек.

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