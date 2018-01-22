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20:32 (мск), источник: Советский спорт

Уход Промеса ударит по результативности «Спартака», но не по игре

Если «Саутгемптон» купит Куинси Промеса, «Спартаку» будет больно, но смертельным удар не станет.

СНИЗИТСЯ ЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ «СПАРТАКА»?

Очевидно, уход Промеса повлияет на результативность «Спартака». Иначе быть просто не может. В 115 официальных играх за красно-белых Промес забил 58 голов и сделал 31 результативную передачу! В среднем за игру голландец делает 0,8 результативных действия! С ним в составе «Спартак» всегда может рассчитывать на гол.

Промес классно реализует свои моменты. В мире популярна статистика xG — ожидаемых голов. В ее структуре лижет анализ ударов. Согласно данным understat.com, Промес в текущем розыгрыше чемпионата России наиграл на 7.37 гола. А забил 10 — перевыполнил ожидания. Значит, забивал со сложных позиций. И это действительно так: два гола из десяти Промес забил ударом из-за пределов штрафной. А еще один мяч голландец забил головой, что для него нетипично.

По части придумывания моментов для партнеров к Куинси вопросов тоже нет. По данным WhoScored.com, в чемпионате России он чаще всех футболистов лиги выводи партнеров на удар — 3,1 раза за матч. На втором месте Маурисио Перейра из «Краснодара» — 2,8.

На данный момент Куинси Промес — конвейер по производству голов. Потерять такого игрока всегда страшно.

ПОВЛИЯЕТ ЛИ ТРАНСФЕР ЕЩЕ НА ЧТО-ТО?

«Спартак» часто разыгрывает мяч через Промеса. В среднем за игру Промес делает 36 передач — это лучший результат среди игроков атакующей группы красно-белых.

Имея в своих рядах Промеса, Каррера мог и все еще может выбирать, по какой зоне соперника бить. Когда в начале сезона у команды были сложности, итальянец в двух матчах выбирал схему 3−5−2 и ставил Промеса в нападение. Очевидно, в расчете на голевое чутье спортсмена. В одном из таких матчей Промес забил «Рубину», а «Спартак» победил (1:0). Из 16 матчей, проведенных в чемпионате России с первых минут, 11 раз Промес играл слева, трижды — справа и дважды по центру.

Если Промес уйдет, «Спартак» потеряет игрока, который мог сыграть в атаке на любой позиции. А это козырь. Им можно бить по слабостям соперников.

НУЖНО ЛИ БУДЕТ МЕНЯТЬ ИГРОВОЙ РИСУНОК?

Промес важный игрок «Спартака», но для игрового рисунка не определяющий. Другими словами, Промес — король эпизода. Пример игрока определяющего игру — Давил Сильва в «Манчестер Сити». В этом сезоне «горожане» с учетом всех турниров не выиграли шесть раз, в пяти неудачных матчах испанец не играл! Именно через него коллектив Пепа Гвардолы конструирует игру. За матч Сильва делает 85 передач. На этом фоне 36 передач Промеса смешны. Точность Сильвы составляет 88,7%. Промес до него тоже прилично не дотягивает — 81%.

В чемпионате России и Лиге чемпионов в нынешнем сезоне «Спартак» сыграл четыре матча без Промеса. Это игры с «Анжи» (2:2), «Уралом» (2:0) и «Арсеналом» (1:1) в чемпионате России и матч с «Ливерпулем» (1:1) в Лиге чемпионов. Четыре матча, ни одного поражения, шесть забитых мячей — отличная статистика.

В этом сезоне при выходе из обороны «Спартак» стремится выйти в атаку через пас низом. Причем делает так на обоих флангах. Значит, игроки готовы доходить до чужих ворот и без Промеса.

Решить эпизод у чужих ворот «Спартак» тоже может без Промеса. В товарищеском матче с «Астаной» (2:3) два гола организовала связка Зе Луиш — Роша. В одном эпизоде после паса партнера Роша заработал пенальти, который реализовал Промес, в другом эпизоде Роша обыграл вратаря и отправил мячик в сетку.

Ни в игре с «Шанхай СИПГ» (0:1), ни с «Астаной» Промес не совершил подвигов. Когда не пошло у команды, не пошло и у него. От действий коллектива он зависим. Гораздо больше, чем, например, хорошо нам знакомый Халк, который в любой момент способен забить даже с Луны.

Уход Промеса ударит по результативности «Спартака». Но с ног команду не собьет. Умение играть без лидера атаки она уже демонстрировала.

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