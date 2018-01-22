Премьера «Зенита»: почин Заболотного, дубль Панюкова, «сухари» вратарей

Источник: РИА "Новости"

В Объединённых Арабских Эмиратах две правящие династии: Аль Нахаян — президентская, Аль Мактум — премьерская. Первая «по совместительству» управляет Абу-Даби, вторая — Дубаем. Неудивительно, что одних только стадионов имени того или иного представителя рода Аль Мактум в крупнейшем городе ОАЭ несколько. Так что российским туристам, пожелавшим воочию посмотреть первый матч «Зенита» в 2018 году, пришлось посушить голову над вопросом: «На какой же именно “Аль Мактум” ехать?». Правильный ответ подразумевал домашнюю арену клуба «Аль Шабаб», трёхкратного чемпиона Лиги арабских стран Залива. Но кто-то наверняка ошибся адресом.

Так или иначе, с полсотни зрителей на трибунах местного 12-тысячника собралось. За неимением местной знати уникальную возможность посмотреть игру из шейхской VIP-ложи, весьма, кстати, скромной, но уютной, получила наша маленькая журналистская бригада. В свою очередь петербургской футбольной молодёжи представился отличный шанс показать Роберто Манчини, что она уже «дозрела» до первой команды. Всё-таки тренировки — это одно, а матч — совсем другое. Даже товарищеский.

Из 27 человек, привезённых в Эмираты, «алленаторе» внёс в заявку на игру 22. Двум вратарям, Бабурину и Гойло, банально не хватило места в протоколе. Смольников с Нобоа, последние дни работавшие с ограничениями (микротравмы), отправились на трибуну зрителями, тогда как Иванович ещё накануне покинул расположение команды в фешенебельном отеле Jumeirah. Бранислава ждёт дополнительное обследование в Петербурге.

На стартовой расстановке сине-бело-голубых позволю себе остановиться детальнее — ввиду её уникальности. В таком сочетании мы команду не видели — и вряд ли в обозримом будущем увидим, чтобы с точностью до человека. Из завсегдатаев основы на газон отправились четверо — вратарь Лунёв, левый латераль Жирков, центральный хав Ерохин да нападающий Полоз. Остальные вакансии заняли представители резерва, ближнего и не очень.

В частности, пару центральных защитников сформировали Каккоев и Скроботов. Правую бровку бороздил Богаев, Ерохину в полузащите аккомпанировал, а Полозу в наступлении — Заболотный. За фланги полузащиты отвечали Плетнёв с Панюковым.

При таких вводных — а) первый матч года; б) капитальные нагрузки; в) экспериментальный состав; г) соперник — действующий участник Лиги Европы (в 1/16 финала «Копенгагену» играть с матёрым «Атлетико») — трудно было ожидать от петербуржцев яркого, зрелищного действа. Тем удивительнее и приятнее оказалась действительность. Свой тайм условный резерв отработал замечательно — на ноль сзади, на троечку (не баллов — голов) впереди.

Схема Манчини представляла собой этакий трансформер: базовый вариант 4−4−2 по ходу дела превращался в 4−2−4 и обратно. При наступлении крайние хавы Плетнёв с Панюковым поднимались на одну линию с парой номинальных форвардов, и у датских защитников голова начинала идти кругом. Дважды их нерасторопностью воспользовался Панюков — сказались навыки бомбардира. Не меньше Андреевого дубля группку поддержки «Зенита» обрадовал гол Заболотного — ибо первый в новой команде.

В перерыве Манчини на 100% поменял состав, но с первой попытки расставиться по полю новоприбывшим не дала… оросительная система стадиона. Под напором мощного вращающегося брандспойта «зенитовцы» вынуждены были спешно ретироваться с поля — во избежание преждевременного промокания.