И лучшие фото из их Instagram
«Ростов» не смог победить во втором матче под руководством Карпина
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Футболисты «Ростова» (Ростов-на-Дону) сыграли вничью с румынским «Вииторулом» в товарищеском матче на
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Футболисты «Ростова» (Ростов-на-Дону) сыграли вничью с румынским «Вииторулом» в товарищеском матче на
Встреча завершилась со счетом 1:1. Уйти от поражения «Ростову», который уступал в счете с 13-й минуты, помог гол Алексея Ионова (66-я минута).
На прошлой неделе «Ростов» также со счетом 1:1 сыграл вничью в контрольном матче с румынской «Политехникой». Та игра стала первой для нового главного тренера ростовчан Валерия Карпина, который возглавил команду в декабре 2017 года.
Всего ростовчане зимой проведут три сбора: с 27 января по 9 февраля они вновь будут работать в Белеке, с 13 по 24 февраля команда Карпина будет тренироваться в испанской Малаге.