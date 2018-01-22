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19:43 (мск), источник: Р-Спорт

«Ростов» не смог победить во втором матче под руководством Карпина

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Футболисты «Ростова» (Ростов-на-Дону) сыграли вничью с румынским «Вииторулом» в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 1:1. Уйти от поражения «Ростову», который уступал в счете с 13-й минуты, помог гол Алексея Ионова (66-я минута).

На прошлой неделе «Ростов» также со счетом 1:1 сыграл вничью в контрольном матче с румынской «Политехникой». Та игра стала первой для нового главного тренера ростовчан Валерия Карпина, который возглавил команду в декабре 2017 года.

Всего ростовчане зимой проведут три сбора: с 27 января по 9 февраля они вновь будут работать в Белеке, с 13 по 24 февраля команда Карпина будет тренироваться в испанской Малаге.

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