«Ростов» не смог победить во втором матче под руководством Карпина

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 1:1. Уйти от поражения «Ростову», который уступал в счете с 13-й минуты, помог гол Алексея Ионова (66-я минута).

На прошлой неделе «Ростов» также со счетом 1:1 сыграл вничью в контрольном матче с румынской «Политехникой». Та игра стала первой для нового главного тренера ростовчан Валерия Карпина, который возглавил команду в декабре 2017 года.