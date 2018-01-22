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«Рубин» определился с соперниками по контрольным матчам на сборе в Турции
Казанский «Рубин» готовится к проведению второго
Казанский «Рубин» готовится к проведению второго
28 января «Рубин» встретится с соперниками из Праги «Богемианс 1905», 1 февраля сыграет с норвежским клубом «Тромсё», а 6 февраля померится силами с представителями венгерского футбола — клубом «Диошдьёр».
Весеннюю часть сезона «Рубин» начнёт гостевой встречей с «Анжи», проведение которой запланировано на 2 марта.