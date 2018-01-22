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20:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» определился с соперниками по контрольным матчам на сборе в Турции

Казанский «Рубин» готовится к проведению второго учебно-тренировочного сбора, который пройдёт в Турции в период с 25 января по 6 февраля. Как сообщает клубная пресс-служба, в Белеке российская команда проведёт три контрольных матча.

Источник: РИА "Новости"

28 января «Рубин» встретится с соперниками из Праги «Богемианс 1905», 1 февраля сыграет с норвежским клубом «Тромсё», а 6 февраля померится силами с представителями венгерского футбола — клубом «Диошдьёр».

Весеннюю часть сезона «Рубин» начнёт гостевой встречей с «Анжи», проведение которой запланировано на 2 марта.

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