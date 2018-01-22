Пока без Смолова: на сборах «Краснодар» победил чемпиона Узбекистана

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: ОШИБКИ ОБОРОНЫ И КРЕАТИВНЫЙ ВАНДЕРСОН

Свой первый контрольный матч «Краснодар» проводил на восьмой день сборов, в соперниках — действующий чемпион Узбекистана «Локомотив».

На первый тайм вышел экспериментальный состав краснодарцев, собранный из тех игроков, что получали не так много практики в чемпионате России. И был подкреплен опытными Вандерсоном, Шишкиным, Мартыновичем и Жоаозиньо. Место в воротах занял некогда первый номер команды Стас Крицюк. Вышли и два молодых игрока: 21-летний защитник Евгений Нестеренко, и 20-летний нападающий Дмитрий Воробьев.

Но больше всего заинтриговал Игорь Калинин, которого официальный твиттер «Краснодара» определил на место левого защитника. Оказалось, 22-летний футболист буквально день назад приехал на просмотр из «Волгаря». Именно новичок был самым активным на первых минутах, запомнился подключением к атакам и несколькими неплохими прострелами в штрафную. Правда, немного суетился, и все время пытался сыграть в касание. То ли чтобы быстрее от мяча избавиться, то ли показать, что может мыслить нестандартно.

«Краснодар» сейчас находится под большими нагрузками, вероятно, поэтому совсем неудачно выбегал в контратаки. Они гасли уже на подходах к штрафной соперника, а то и в центре поля. Зато «Локо» в одной из таких контратак открыл счет, причем уже на 9-й минуте. Сначала игрок дальним ударом угодил в штангу, а на добивании ворота не спас Крицюк.

Краснодарцы свой гол забили буквально через пару минут. Вандерсон легко обыграл защитника и отправил мяч в дальний от вратаря угол. Весь первый тайм «Краснодар» владел преимуществом, но не создавал суперопасных моментов. Самым креативным в этом экспериментальном составе выглядел Вандерсон. А вот действия обороны нельзя было назвать удовлетворительными.

ВТОРОЙ ТАЙМ: БЕНЕФИС КАЛИНИНА

На вторую половину матча вышел состав, максимально приближенный к основному. На поле остались лишь Жигулев, да Калинин. Защитника «Волгаря» планировали оценить за 90 минут. Своим шансом футболист воспользовался, особенно это касается действий в атаке. Во втором тайме Калинин сделал результативную передачу на Лаборде — колумбийцу оставалось лишь подставить ногу под мяч. Так «Краснодар» вышел вперед. Чуть позже забить третий гол рабоной пробовал Павел Мамаев, но усложнил себе задачу, забравшись в толпу защитников. Со сменой состава российская команда острее заиграла в атаке, но перестала владеть инициативой. После 60-й минуты преимущество ненадолго захватил «Локомотив». «Краснодар» по-настоящему разыгрался только в концовке встречи и показал свою фирменную игру в пас, но больше мячей не забил.

КТО ТАКОЙ КАЛИНИН

Защитник перешел в астраханский «Волгарь» в феврале 2017 года. До этого он выступал за украинские команды «Ильичевец», «Заря», «Звезда». В «Краснодаре» футболист действовал на позиции защитника, однако может сыграть как в центре, так и на фланге полузащиты. В 2014 году Калинин получил российский паспорт, так что не считается легионером.

Однако с игроком связана неприятна история, которая тянется за ним из Украины. Во времена выступлений за «Зарю», Игоря назвали посредником при организации договорных матчей молодежных команд. Такое обвинение выдвинул генеральный директор «Зари». Впрочем, Калинин все опроверг, и вскоре покинул клуб.