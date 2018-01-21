«Спартак» готов расстаться с двумя игроками основного состава
«Спартак» этой зимой не собирается расставаться с большим числом футболистов основного состава команды, однако, как стало известно «Чемпионату»,
«Спартак» этой зимой не собирается расставаться с большим числом футболистов основного состава команды, однако, как стало известно «Чемпионату»,
Контракт Таски со «Спартаком» истекает в конце текущего сезона, и летом спартаковцы рискуют потерять немца бесплатно. Московский клуб не будет удерживать защитника, несмотря на недавнюю травму другого игрока обороны — Георгия Джикии, которому, судя по всему, понадобится операция на колене. В последнее время сообщалось об интересе к Сердару со стороны «Вердера» и «Кёльна».
Договор Попова со «Спартаком» рассчитан до лета 2019-го. Болгарин недавно был признан лучшим игроком года в своей стране, но он перестал попадать в стартовый состав
В нынешнем сезоне РФПЛ Таски провёл за «Спартак» 12 матчей, а Попов — 13. Оба не отметились результативными действиями.