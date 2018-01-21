«Спартак» готов расстаться с двумя игроками основного состава

Контракт Таски со «Спартаком» истекает в конце текущего сезона, и летом спартаковцы рискуют потерять немца бесплатно. Московский клуб не будет удерживать защитника, несмотря на недавнюю травму другого игрока обороны — Георгия Джикии, которому, судя по всему, понадобится операция на колене. В последнее время сообщалось об интересе к Сердару со стороны «Вердера» и «Кёльна».

Договор Попова со «Спартаком» рассчитан до лета 2019-го. Болгарин недавно был признан лучшим игроком года в своей стране, но он перестал попадать в стартовый состав красно-белых. По сведениям «Чемпионата», «Рубин» пытался взять хавбека в аренду, однако предложение казанцев показалось руководству «Спартака» недостаточно привлекательным. Интерес к 30-летнему футболисту также проявляют в Турции. Сам игрок недавно признался, что получал выгодное предложение от «Трабзонспора» и мог бы рассмотреть возможность трансфера, если с ним вновь свяжутся.