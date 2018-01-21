«В Германии наигрался». Константин Рауш объясняет, почему решил вернуться в Россию

Источник: РИА "Новости"

— Почему вы перешли в «Динамо»? — первый вопрос Раушу.

— Я довольно долго думал над этим предложением. Разговаривал с Дмитрием Хохловым. Долго говорил и с ним, и со своими агентами. Взвешивал. У меня осталось очень приятное впечатление от общения с главным тренером. Мне объяснили, что я делаю правильный выбор, что «Динамо» — клуб с отличной инфраструктурой, большой историей. Считаю, что сделал правильный выбор. Это шаг вперед.

— А когда «Динамо» на вас вышло?

— Сперва московский клуб общался с моими агентами. А неделю назад уже я сам говорил с главным тренером команды. Мне все в Москве очень понравилось.

— Но почему вы в 27 лет решили уехать из Германии? Больше не было других вариантов в бундеслиге?

— Варианты в бундеслиге действительно были. Я все-таки последние полтора года играл неплохо, был на виду. Но у меня всегда в голове сидела мысль — вернуться в Россию. Еще в 20 лет об этом задумывался. Я ведь здесь родился. И сейчас все сошлось. Появился вариант с «Динамо». Я подумал и решил вернуться на родину. Все хорошо!

— Какие команды звали вас в бундеслиге?

— Сейчас уже нет смысла их называть. Были варианты, но я выбрал «Динамо»!

— Но почему?

— Понимаете, я в Германии уже, наверное, где-то наигрался. Провел здесь около 10 лет. Все знаю, все видел. Я очень хотел вернуться в Россию. Новый опыт!

— Правда, что сумма отступных в вашем контракте для отъезда в Россию составляла 6 миллионов евро. Но ваши агенты совместно с руководством «Динамо» договорились на 1,5 миллиона?

— Да, это так.

— Со Станиславом Черчесовым разговаривали на тему вашего перехода в «Динамо»?

— Ну, конечно, говорили. Позвонил ему, рассказал о таком варианте.

— И какова была его реакция?

— Он мне рассказал, как все работает в «Динамо», и заметил, что это может быть очень правильным шагом для меня в карьере.

— Ждали из России еще звонков? Раньше появлялась информация об интересе к вам со стороны «Спартака».

— Про «Спартак» я ничего конкретного сказать не могу. Это работа моих агентов. Но вот предложение «Динамо» мне понравилось во всех отношениях. Больше ни с кем из российских команд я не общался.

— В деньгах вы выиграли при переходе из «Кельна» в «Динамо»?

— Ой. На этот вопрос я отвечать не буду. Могу лишь сказать, что контракт рассчитан на три года.

— Желание сыграть на домашнем чемпионате мира — одна из главных причин переезда в Россию?

— Конечно, это моя цель. Но, как я уже сказал, всегда мечтал поиграть в России. Никогда не знаешь, что будет завтра. Может быть, больше меня в Россию не позвали бы.

— И все-таки процитирую бывшего нападающего «Динамо» Андрея Воронина, который также поиграл в Германии: «Многие в России мечтают в 27 лет уехать в Европу, а вы, наоборот, сюда возвращаетесь». По его мнению, из Европы в РФПЛ надо переходить после 30.

— Я уважаю точку зрения Андрея, с ним где-то можно согласиться. Но можно понять и меня. Я в бундеслиге начал играть с 17 лет. Мне захотелось испытать новый опыт. Без разницы — 24 мне года, 27 или 30. Я хотел в Россию!

— Не боитесь, что разочаруетесь в российском футболе после бундеслиги?

— Конечно, я еду в новую среду, за новыми ощущениями. Посмотрю, как тут все устроено, буду привыкать. В жизни важно делать что-то новое. Надеюсь, все будет хорошо.

— Понимаете, что в Европу больше не вернетесь?

— Это другой вопрос. Посмотрим. Сейчас я думаю только о «Динамо».

— Тот же Андрей Воронин заметил, что для него в сборной России Юрий Жирков сильнее Константина Рауша.

— Ну… У Воронина свое мнение. Ничего страшного. Но в любом случае решение будет принимать главный тренер сборной. Переехать в Россию — это мой выбор, а не Воронина. И я, конечно, хочу сыграть на чемпионате мира. А как будет дальше — посмотрим. Последнее слово за Черчесовым.

— У вас были опасения, что если останетесь в «Кельне», проедете мимо чемпионата мира?

— Последние две игры перед паузой я пропустил из-за травмы. Недавно вышел на поле на замену на 20 минут. Но если посмотрите мою статистику в целом в «Кельне», то последние полтора года я был футболистом основы. Не знаю, что было бы дальше со мной в немецком клубе… Там сейчас на моей позиции есть еще и молодой игрок из Германии. Думаю, в «Динамо» все у меня сложится.

— Когда вы присоединитесь к своей новой команде?