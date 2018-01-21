«В Германии наигрался». Константин Рауш объясняет, почему решил вернуться в Россию
Новичок «Динамо» Константин Рауш в интервью «СЭ» рассказал, по какой причине в 27 лет сменил бундеслигу на РФПЛ.
Новичок «Динамо» Константин Рауш в интервью «СЭ» рассказал, по какой причине в 27 лет сменил бундеслигу на РФПЛ.
— Почему вы перешли в «Динамо»? — первый вопрос Раушу.
— Я довольно долго думал над этим предложением. Разговаривал с Дмитрием Хохловым. Долго говорил и с ним, и со своими агентами. Взвешивал. У меня осталось очень приятное впечатление от общения с главным тренером. Мне объяснили, что я делаю правильный выбор, что «Динамо» — клуб с отличной инфраструктурой, большой историей. Считаю, что сделал правильный выбор. Это шаг вперед.
— А когда «Динамо» на вас вышло?
— Сперва московский клуб общался с моими агентами. А неделю назад уже я сам говорил с главным тренером команды. Мне все в Москве очень понравилось.
— Но почему вы в 27 лет решили уехать из Германии? Больше не было других вариантов в бундеслиге?
— Варианты в бундеслиге действительно были. Я
— Какие команды звали вас в бундеслиге?
— Сейчас уже нет смысла их называть. Были варианты, но я выбрал «Динамо»!
— Но почему?
— Понимаете, я в Германии уже, наверное,
— Правда, что сумма отступных в вашем контракте для отъезда в Россию составляла 6 миллионов евро. Но ваши агенты совместно с руководством «Динамо» договорились на 1,5 миллиона?
— Да, это так.
— Со Станиславом Черчесовым разговаривали на тему вашего перехода в «Динамо»?
— Ну, конечно, говорили. Позвонил ему, рассказал о таком варианте.
— И какова была его реакция?
— Он мне рассказал, как все работает в «Динамо», и заметил, что это может быть очень правильным шагом для меня в карьере.
— Ждали из России еще звонков? Раньше появлялась информация об интересе к вам со стороны «Спартака».
— Про «Спартак» я ничего конкретного сказать не могу. Это работа моих агентов. Но вот предложение «Динамо» мне понравилось во всех отношениях. Больше ни с кем из российских команд я не общался.
— В деньгах вы выиграли при переходе из «Кельна» в «Динамо»?
— Ой. На этот вопрос я отвечать не буду. Могу лишь сказать, что контракт рассчитан на три года.
— Желание сыграть на домашнем чемпионате мира — одна из главных причин переезда в Россию?
— Конечно, это моя цель. Но, как я уже сказал, всегда мечтал поиграть в России. Никогда не знаешь, что будет завтра. Может быть, больше меня в Россию не позвали бы.
— И
— Я уважаю точку зрения Андрея, с ним
— Не боитесь, что разочаруетесь в российском футболе после бундеслиги?
— Конечно, я еду в новую среду, за новыми ощущениями. Посмотрю, как тут все устроено, буду привыкать. В жизни важно делать
— Понимаете, что в Европу больше не вернетесь?
— Это другой вопрос. Посмотрим. Сейчас я думаю только о «Динамо».
— Тот же Андрей Воронин заметил, что для него в сборной России Юрий Жирков сильнее Константина Рауша.
— Ну… У Воронина свое мнение. Ничего страшного. Но в любом случае решение будет принимать главный тренер сборной. Переехать в Россию — это мой выбор, а не Воронина. И я, конечно, хочу сыграть на чемпионате мира. А как будет дальше — посмотрим. Последнее слово за Черчесовым.
— У вас были опасения, что если останетесь в «Кельне», проедете мимо чемпионата мира?
— Последние две игры перед паузой я пропустил
— Когда вы присоединитесь к своей новой команде?
— Сейчас я вернулся в Кельн. 27-го числа полечу на сбор «Динамо» в Турцию.