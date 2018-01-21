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17:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Промес и «Саутгемптон». Реален ли трансфер?

Рассказываем о вариантах развития событий.

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО ПРОИСХОДИТ

В конце прошлой недели авторитетный источник Sky Sports распространил информацию об интересе «Саутгемптона» к 26-летнему нападающему «Спартака» Квинси Промесу. Эта информация имеет под собой почву: «святые» находятся в зоне вылета и остро нуждаются в футболисте, который резко усилил бы атаку команды. На данный момент на счету ее лучшего бомбардира — Чарли Остина — всего шести голов, а остальные игроки забили не более трех. Вместе с тем, после продажи в «Ливерпуль» защитник Виргила ван Дейка за 75 миллионов евро «Саутгемптон» обладает средствами на приобретение новичков.

Кроме того, Квинси включили в свои селекционные списки «Ливерпуль» и «Эвертон».

УСЛОВИЯ КОНТРАКТА С КРАСНО-БЕЛЫМИ

Напомним, что соглашение Промеса с москвичами действует до конца 2021 года. В договоре указана сумма отступных: 30 миллионов евро для претендентов из Европы и 50 — из Китая. Как видим, «Саутгемптон» вполне способен заплатить указанную сумму, но есть серьезный нюанс. Зарплата Квинси в «Спартаке» составляет около 3,8 миллионов евро в год, такой оклад «святые» положить ему не готовы — предложение англичан составляет 2,8−2,9 миллиона евро.

ПОЗИЦИЯ КВИНСИ

Правда, при желании голландец может покрыть разницу. Дело в том, что 15 процентов трансфера принадлежат самому Квинси и в случае перехода за 30 миллионов евро лично он получит около 4,5. Другое дело, что при всей привлекательности одного из лучших европейских чемпионатов, Промеса не слишком устраивает перспектива борьбы за выживание — как в этом сезоне, так и в дальнейшем. А ведь существует и вариант с вылетом.

Нужно отдать должное нападающему: ему хотелось бы оказаться если не топ-клубе, то хотя бы в команде, которая ежегодно претендует на места в еврокубках. Нынешний «Саутгемптон» к таковым явно не относится. А купить футболиста против его желания невозможно.

ПОЗИЦИЯ «СПАРТАКА»

Красно-белые не намерены расставаться со своим лидером а) за сумму меньшую, чем отступные; б) имея в виду насыщенный финиш сезона, когда предстоят выступления на трех фронтах — в Кубке России, РФПЛ и Лиге Европы. В «Спартаке» понимают, что рано или поздно Промес уйдет, но рассчитывают, что произойдет не раньше лета этого года.

ПРОГНОЗ

Этот сезон Квинси с высокой долей вероятности закончит в «Спартаке». А вот начнет ли следующий — большой вопрос.

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