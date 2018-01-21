Луческу: После слов Лодыгина о передачах начинаю сомневаться в его уме
Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу ответил на слова голкипера
Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу ответил на слова голкипера
«Меня очень удивило интервью, которое Лодыгин дал на днях. Я не понимаю его. Я сделал в футболе намного больше, чем он. Юрию надо быть немного более скромным, чтобы добиться таких же достижений.
Сначала я доверял Лодыгину, но он часто ошибался. Это были большие профессиональные ошибки в Лиге Европы в матчах с «Маккаби» в
Я с самого начала решил, что Михаил Кержаков будет играть в Кубке России, а Лодыгин -в чемпионате. Но в матче с «Анжи» Миша был удалён, и я был вынужден выпустить Лодыгина. Тогда Юрий совершил ещё одну ошибку. Он ошибся не как вратарь, а именно как человек — был слишком расслабленным и поверхностным. Потом был матч с «Краснодаром». На последних минутах он мог легко спасать ворота, но не приложил должных усилий. Я говорил ему об этом: «Юра, ты мог брать этот мяч, а не делать то, что делал ты».
Лодыгин — это игрок, который очень сильно любит публику. Я объяснял ему, что он ведёт себя не как профессиональный футболист, а как актер. Приведу пример. Когда надо выбить мяч, он ждёт минимум минуту, чтобы его застала камера. Когда команда празднует гол, он старается всячески привлечь внимание телевидения своими жестами и движениями. Я предупредил Лодыгина: «Такой игрок мне не нужен. Мне нужен настоящий голкипер, способный спасать команду в сложных ситуациях, показывать хорошую игру и давать результат. Если всё будет продолжаться так же, то другие голкиперы заслужат шанс показать себя».
Если подвести итог, Лодыгин внёс вклад в вылет «Зенита» из Лиги Европы и Кубка России. Он допускал ошибки в чемпионате против «Спартака», «Краснодара» и многих других команд. Мы финишировали третьими в чемпионате России, где нам не хватило одного очка до зоны Лиги чемпионов. И не хватило его, потому что Лодыгин внёс в это свой вклад.
Проблема Юрия в том, что он считает себя звездой и уверен в том, что его никто не должен трогать. Я не принимаю такого отношения к работе, мне нужен был профессиональный голкипер, а не актёр.
Что касается слов Юрия о передачах — когда ты под давлением, следует отдавать длинные пасы. Если есть пространство, нужно играть в короткий пас и строить игру от своей штрафной, выходить вперёд. Это же так просто! Почему же он тогда говорит, что это сложно?! После таких слов я начинаю сомневаться в его уме.
О языке — я говорю на семи. Возможно, иногда я могу говорить на португальском, английском, русском… Но в футболе есть только один язык — футбольный! И игроки должны знать его, — сказал Луческу.