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17:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Луческу: После слов Лодыгина о передачах начинаю сомневаться в его уме

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу ответил на слова голкипера сине-бело-голубых Юрия Лодыгина, который ранее в интервью «Чемпионату» раскритиковал методы работы румынского специалиста.

Источник: Reuters

«Меня очень удивило интервью, которое Лодыгин дал на днях. Я не понимаю его. Я сделал в футболе намного больше, чем он. Юрию надо быть немного более скромным, чтобы добиться таких же достижений.

Сначала я доверял Лодыгину, но он часто ошибался. Это были большие профессиональные ошибки в Лиге Европы в матчах с «Маккаби» в Тель-Авиве, где он совершил невероятные ошибки, и «Дандолком», где Юрий пропустил с 30 метров, в чемпионате и в Кубке России. И все это время я продолжал доверять ему, но он всегда играл слишком расслабленно!

Я с самого начала решил, что Михаил Кержаков будет играть в Кубке России, а Лодыгин -в чемпионате. Но в матче с «Анжи» Миша был удалён, и я был вынужден выпустить Лодыгина. Тогда Юрий совершил ещё одну ошибку. Он ошибся не как вратарь, а именно как человек — был слишком расслабленным и поверхностным. Потом был матч с «Краснодаром». На последних минутах он мог легко спасать ворота, но не приложил должных усилий. Я говорил ему об этом: «Юра, ты мог брать этот мяч, а не делать то, что делал ты».

Лодыгин — это игрок, который очень сильно любит публику. Я объяснял ему, что он ведёт себя не как профессиональный футболист, а как актер. Приведу пример. Когда надо выбить мяч, он ждёт минимум минуту, чтобы его застала камера. Когда команда празднует гол, он старается всячески привлечь внимание телевидения своими жестами и движениями. Я предупредил Лодыгина: «Такой игрок мне не нужен. Мне нужен настоящий голкипер, способный спасать команду в сложных ситуациях, показывать хорошую игру и давать результат. Если всё будет продолжаться так же, то другие голкиперы заслужат шанс показать себя».

Если подвести итог, Лодыгин внёс вклад в вылет «Зенита» из Лиги Европы и Кубка России. Он допускал ошибки в чемпионате против «Спартака», «Краснодара» и многих других команд. Мы финишировали третьими в чемпионате России, где нам не хватило одного очка до зоны Лиги чемпионов. И не хватило его, потому что Лодыгин внёс в это свой вклад.

Проблема Юрия в том, что он считает себя звездой и уверен в том, что его никто не должен трогать. Я не принимаю такого отношения к работе, мне нужен был профессиональный голкипер, а не актёр.

Что касается слов Юрия о передачах — когда ты под давлением, следует отдавать длинные пасы. Если есть пространство, нужно играть в короткий пас и строить игру от своей штрафной, выходить вперёд. Это же так просто! Почему же он тогда говорит, что это сложно?! После таких слов я начинаю сомневаться в его уме.

О языке — я говорю на семи. Возможно, иногда я могу говорить на португальском, английском, русском… Но в футболе есть только один язык — футбольный! И игроки должны знать его, — сказал Луческу.

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