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17:04 (мск), источник: Советский спорт

«Динамо» объявило о подписании Рауша

Игрок сборной России будет впервые играть в России.

Защитник «Кельна» Константин Рауш продолжит карьеру в «Динамо», сообщает официальный сайт московского клуба. Детали контракта не обнародованы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Когда Раушу было шесть лет, его семья переехала из Томской области в Германию, где он и провел всю карьеру.

Воспитанник «Ганновера» дебютировал в бундеслиге в сезоне 2007/2008. В 2013 году он перешел в «Штутгарт», сезон 2015/2016 — провел в «Дармштадте», после чего выступал за «Кельн». Всего он провел 246 матчей в бундеслиге и забил 13 голов.

Рауш играл за юношеские и молодежную сборные Германии и в 2007 году стал бронзовым призером Евро (U17).

27 сентября 2017 года ФИФА разрешила 27-летнему Раушу выступать за сборную России. На его счету четыре матча за национальную команду.

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