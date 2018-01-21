Агент: «Локомотив» интересуется футболистом «Рубина» Оздоевым

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Заведующий якутской больницей избил пришедшую снимать побои пациентку
Ученые: подростковый возраст надо увеличить до 24 лет
Американка нашла тайную комнату в собственном доме
Фотограф «поменял местами» женщин и мужчин в рекламе 50-х
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал Сосьедад1
Сельта0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шальке-041
Ганновер-960
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кальяри1
Милан2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон1
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако3
Метц1
Футбол. Зарубежный
22:45
Бетис
Барселона
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал7
Депортиво1
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария4
Вердер2
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца1
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория3
Фиорентина1
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона0
Кротоне3
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио5
Кьево1
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья3
Беневенто0
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе1
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло1
Торино1
Футбол. Зарубежный
14:30
Аталанта0
Наполи1
Футбол. Зарубежный
14:00
Алавес2
Леганес2
Все события
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
События дня НХЛ. Проворов оставит Малкина без плей-офф?
Время откачивать жир. Как 2 миллиарда СКА уместить под потолок
Фотограф «поменял местами» женщин и мужчин в рекламе 50-х
Том Харди читал рэп в 90-х
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
9Загитова стала чемпионкой Европы
18«Химки» не оставили шансов «Олимпиакосу»
16:54 (мск), источник: ТАСС

Агент: «Локомотив» интересуется футболистом «Рубина» Оздоевым

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский футбольный клуб «Локомотив» заинтересован в приобретении полузащитника казанского «Рубина» Магомеда Оздоева. Об этом ТАСС сообщил представитель игрока Анзор Гаргаев.

«По Магомеду летом было конкретное предложение из “Спартака”, но он решил остаться в “Рубине”. Тогда мы все посовещались и решили, что он работает с хорошим тренером и ему лучше остаться, хотя предлагали неплохую зарплату. Знаю, что сейчас его хочет взять “Локомотив”, но за Магомеда просят немаленькие деньги», — сказал Гаргаев.

Он отметил, что футболисты не жалуются на «Рубин» в дисциплинарные инстанции, несмотря на долги. «Сейчас ребятам [Оздоеву и Эльмиру Набиуллину] пять месяцев не платят зарплату, но я сказал руководству, что мы будем терпеть и не будем вставлять “нож в спину”. Не так, как делают другие футболисты, которые написали на клуб заявление и сидят довольные. Мы стараемся в подобных ситуациях не делать таких вещей, если вообще не будет критической ситуации», — отметил Гаргаев.

«У ребят есть понимание и вера в руководство, тренера и Республику Татарстан. Нужно пройти через становление нового коллектива», — добавил представитель футболистов.

Оздоев начинал профессиональную карьеру в «Локомотиве» в 2010 году. За «Рубин» полузащитник выступает с 2015 года, проведя за казанский клуб 104 матча и забив девять голов. Текущий контракт футболиста истекает летом следующего года.

Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Луис Адриано готов завершить карьеру в "Спартаке"
Хочу, чтобы россияне прочувствовали то, что пережила Франция
Фуркад победил, Шипулин — разочаровал
Домрачева выиграла масс-старт на этапе КМ в Италии
«Спартак» и «Медведи» устроили гандбольную рубку
Время откачивать жир. Как 2 миллиарда СКА уместить под потолок
Фуркад выиграл масс-старт на этапе КМ в Италии
События дня НХЛ. Проворов оставит Малкина без плей-офф?
ЦСКА на выезде переиграл «Сочи» и прервал серию поражений
Новости
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
Самый большой в мире очиститель воздуха заработал в Китае Уникальная установка уже работает. Возможно подобные решения спасут Землю
Кино
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Леди
6 звезд, которые выросли в секте Эти знаменитости побывали в сектах и выбрались оттуда. А некоторые, как ни странно, даже получили позитивный опыт, став частью закрытого религиозного культа.
Дети
Ингеборга Дапкунайте впервые показала сына У мальчика поистине ангельская внешность.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь