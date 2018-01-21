Агент: «Локомотив» интересуется футболистом «Рубина» Оздоевым

«По Магомеду летом было конкретное предложение из “Спартака”, но он решил остаться в “Рубине”. Тогда мы все посовещались и решили, что он работает с хорошим тренером и ему лучше остаться, хотя предлагали неплохую зарплату. Знаю, что сейчас его хочет взять “Локомотив”, но за Магомеда просят немаленькие деньги», — сказал Гаргаев.

Он отметил, что футболисты не жалуются на «Рубин» в дисциплинарные инстанции, несмотря на долги. «Сейчас ребятам [Оздоеву и Эльмиру Набиуллину] пять месяцев не платят зарплату, но я сказал руководству, что мы будем терпеть и не будем вставлять “нож в спину”. Не так, как делают другие футболисты, которые написали на клуб заявление и сидят довольные. Мы стараемся в подобных ситуациях не делать таких вещей, если вообще не будет критической ситуации», — отметил Гаргаев.

«У ребят есть понимание и вера в руководство, тренера и Республику Татарстан. Нужно пройти через становление нового коллектива», — добавил представитель футболистов.