Роман Павлюченко: На месте Смолова не пошел бы ни в «Зенит», ни в «Спартак»

Источник: Спорт-Экспресс

ДЖАКАРТА, КАЛИНИНГРАД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

— Верна ли информация, что у вас есть предложения от клубов из Индии и Индонезии?

— Это правда. Там меня ждут хоть завтра, и условия предлагают хорошие. Но очень смущают дальние перелеты — в одно место 10 часов лететь, в другое и вовсе 18! Один я туда не поеду, а с женой и двумя детьми летать слишком далеко.

— То есть уже отказались?

— Нет, я еще не дал окончательный ответ, пока думаю. Сейчас эти варианты обсуждаем с женой. Но в данный момент думаю, что все-таки откажусь от таких вариантов.

— Какие названия у команд?

— Знаю, что в Индонезии команда столичная (смеется). Ее название мне пока не сказали. Вот-вот должен получить контракт, тогда и узнаю, что за клуб. Поэтому деталей пока не могу сказать, сам не до конца в курсе (улыбается).

— Вообще бывали в Индии или Индонезии?

— Нет, туда не летал. Самое дальнее, где был, это Таиланд. И туда 8 часов лететь, а не 18.

— Еще вариант для вас — «Локомотив» из Ташкента.

— Был предварительный разговор, конкретики никакой. К тому же и этот контакт был через третье лицо. Хотя я предлагал представителям клуба позвонить напрямую или встретиться, но… Они-то хотят, и азиатская Лига чемпионов вот-вот начинается, но пока хотят только на словах. Пару дней назад опять выходили на нас, но снова через третье лицо. Считаю это неправильным, надо разговаривать напрямую.

— Звала вас и «Балтика».

— Калининград — хороший город, и руководителей я знаю (со спортивным директором «Балтики» Кириллом Котовым Павлюченко работал в московском «Локомотиве». — Прим. «СЭ»), но первая лига… Была бы это Москва — вообще вопросов бы не было, а тут снова переезд. В то же время в ФНЛ и дальние перелеты, и я постоянно буду в разъездах. Честно скажу, я устал от этого. Повторюсь, была бы Москва — согласился бы и летать. У меня один ребенок тут ходит в школу, младшая дочь здесь же занимается гимнастикой и плаваньем. Не готов я их всех сорвать и везти в Калининград.

— «Тосно» остался без нападающих. Не выходили представители этого клуба на вас?

— Знаю, что они рассматривали мою кандидатуру. Но ни тренер, ни руководство клуба со мной пока не связывались.

— Но Питер был бы интересным вариантом?

— Ну-у… Не знаю. Не могу сейчас дать точный ответ (смеется). Хотя бы по той причине, что еще даже разговора не было, и непонятно, какие были бы условия.

— В 2014-м в «Разговоре по пятницам» вы сказали следующее: «Вы не представляете, как мне хочется забить эти двести голов!» Желание в силе?

— Если будет премьер-лига или тот чемпионат, голы которого идут в зачет, то конечно.

— То есть о завершении карьеры у вас мыслей не было?

— Честно, нет. С удовольствием бы еще сезончик поиграл.

— Как форму поддерживаете?

— Два-три раза в неделю играми с ветеранами в Лужниках. Игра идет час-полтора. В спортзал хожу регулярно. Не каждый день, но все-таки. Стараюсь на диване не лежать.

БОЛЕЮ ЗА «СПАРТАК»

— Вы поиграли и за «Спартак», и за «Локо», который сейчас лидирует в чемпионате. За кого болеете в сезоне?

— Однозначно за «Спартак». О-дно-зна-чно. «Спартак» — моя команда навсегда. И этот клуб всегда для меня номер один.

— Смогут спартаковцы отыграть восемь очков?

— «Спартак» догонит «Локо», я уверен в этом. Железнодорожники осенью-зимой были на ходу, но непонятно, как на них скажется длительный перерыв. «Спартак» тоже невыразительно начал чемпионат, но в последних играх набрал ход. Весной будет важно, кто и как будет готов физически. Но уже сейчас понятно, что за чемпионство будут бороться «Спартак», «Локо», «Зенит» и ЦСКА. Правда, я все равно за красно-белых, и хочу, чтобы они догнали и обогнали «Локомотив». Весна будет у нас интересной, можно не сомневаться.

— Джикия — потеря для «Спартака» и сборной?

— Думаю, и для «Спартака», и для сборной — это катастрофа. Он мне очень нравится, как футболист. Джикия — боец, такая неуступчивая собака, если говорить по-футбольному. Какой диагноз ему в итоге поставили?

— Разрыв крестообразных связок колена.

— Ну, значит, мимо чемпионата мира. Жаль, конечно.

— Стоит звать Березуцких обратно в сборную?

— Это дело главного тренера. Пусть он ломает голову и строит команду. Я желаю Джикии скорее вернуться в строй. Ничего не поделаешь, такова футбольная жизнь.

«КАЙРАТ», «АРАРАТ», «ТОРПЕДО»

— Погребняк оказался в непростой ситуации. «Динамо» хочет его оштрафовать на какую-то сумасшедшую сумму. Слышали?

— Я на днях с ним разговаривал.

— И что говорит? Дикость?

— По его словам, да. Он, правда, в подробности не вдавался, а мне со стороны трудно понять, что там происходит между ним и руководством. В то же время Пашка — опытный футболист и знает, что делать. Мои советы ему не нужны. Понятное дело, что ему все-таки хочется играть в основной команде, а не в дубле.

— Пишут, что Погребняка хочет видеть у себя «Кайрат». Вас туда Андрей Аршавин не звал?

— Я давно с ним не разговаривал, но читал отзывы, смотрел обзоры. Думаю, у него все нормально сейчас.

— С кем-то из «Арарата» поддерживаете отношения?

— В основном с теми ребятами, которые уже покинули команду. Не самостоятельно покинули (смеется). Честно скажу, что после этих событий перестал следить за «Араратом». И следить вряд ли буду, мне неинтересно. Но и другим бывшим партнерам через вас желаю удачи и обходиться без травм.

— В «Торпедо» новые спонсоры. Если позовут, пойдете?

— Опять же, это второй дивизион…

— Но все-таки это Москва и клуб с именем.

— Никогда не говори никогда. Не знаю, что будет завтра, поэтому не могу ответить на этот вопрос.

АНГЛИЧАНЕ НАМ ПРОСТО ЗАВИДУЮТ

— Еще вопрос о Джикии. Он вел клубный Твиттер и оскандалился, когда снял видео с участием Луиза Адриана, Педро Роши и Фернанду и написал: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце». Разгорелся скандал — британские СМИ увидели в этом твите расизм. У них там правда все плохо с юмором?

— У них просто совсем другой менталитет и совсем другие шутки. Я сам через это проходил, когда играл в «Тоттенхэме». То есть те шутки, которые используем мы в российском футболе или просто в обычной жизни, им непонятны. Я даже пытался наш юмор переносить в раздевалку «Тоттенхэма», но партнеры меня абсолютно не поняли. Абсолютно.

— В этой ситуации они получили лишний повод пнуть нас перед чемпионатом мира.

— Ой, не надо на это обращать внимания. Они просто нам завидуют (смеется).

— Никогда им не понять наш юмор?

— Думаю, такое вряд ли когда-то случится.

— Еще на Западе все пытаются найти допинг у наших футболистов. До чемпионата мира не стоит ждать конца этой истории?

— Думаю, нужно быть готовыми, что до чемпионата мира нас с этим допингом не отпустят и будут продолжать писать, что-то говорить, шантажировать и так далее. В то же время считаю, что как только стартует турнир, все успокоится. А пока ждем провокаций.

ДЗЮБЕ НАДО УХОДИТЬ ИЗ «ЗЕНИТА»

— Федор Смолов сейчас на распутье — остаться в России или уехать в Англию. Что посоветуете?

— Скажу честно: на месте Феди я бы не переходил ни в «Зенит», ни в «Спартак», ни тем более в другую команду. Объясню почему: можно перебраться в Москву или Питер и просто не вписаться в команду. Если у него сейчас идет в «Краснодаре», он становится лучшим бомбардиром и продолжает забивать, то какой смысл уходить? Советую Смолову остаться в «Краснодаре». А если он все же решил уйти, то пусть, конечно, выбирает Европу.

— Он сможет заиграть в Англии?

— Легко. Вообще не сомневаюсь в этом. Лишь бы он точно определился. Вдруг у него какая-то боязнь?

— Говорят, что в английской премьер-лиге ему дают условия чуть хуже, чем в «Краснодаре».

— Ехать в Европу за условиями, ну не знаю… Я свое мнение высказал, а там Смол сам распорядится своей судьбой.

— На днях случился баттл между Канчельскисом и Промесом. Первый не уверен, что спартаковец соответствует уровню английской премьер-лиги. Какое у вас мнение?

— Да сможет он там заиграть, но зачем мне этот Промес? Мне без разницы, заиграет он там или нет. Про российского футболиста скажу, а тут — неинтересно.

— Тогда расскажите, что делать Артему Дзюбе?

— В последних сезонах он был лидером «Зенита» в атаке, но что случилось между ним и Манчини — мне неизвестно.

— Что теперь ему делать? Сидеть в «Зените-2»?