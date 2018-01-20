Замбийский «убийца» «Зенита», который хочет стать священником
Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва — о набожности, расизме, шутке про «шоколадки» и советах Божовича.
Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва — о набожности, расизме, шутке про «шоколадки» и советах Божовича.
Виталий АЙРАПЕТОВ из Белека
САМЫЕ ТЯЖКИЕ ГРЕХИ? УБИТЬ И СПАТЬ С ЖЕНОЙ ДРУГА
— Расскажите о своем детстве?
— Я совмещал учебу в школе с футболом. Потом пришлось выбрать
— Самое страшное, что с вами произошло в Замбии?
— Нет, с львами и крокодилами мне встречаться не доводилось (улыбается). Если вы об этом. Обычное детство, где были обычные опасности. Попадал во всякие истории со своими друзьями. Например, играли в кустах, а там собаки… Приходилось удирать. То есть в таком возрасте ты сам ищешь приключения на одно место.
— Жили в криминальном районе?
— Опять вас разочарую (улыбается). Жил в обычном городе, все было нормально, довольно спокойно.
— Если бы не футбол, кем бы вы стали?
— Священником.
— Вот так выбор. Почему?
— Я рос в довольно бедной семье. Мне приходилось часто ходить в церковь и молиться за родителей и друзей. И уже тогда я решил, что в будущем стану священником. Но бог дал мне возможность неплохо играть в футбол. И мой отец (он, кстати, играл на позиции вратаря) говорил мне — Эванс, у тебя талант, ты должен серьезно заниматься этим спортом. Но до определенного момента я несильно к нему прислушивался. Думал о церкви, думал о боге. Но когда подрос, понял, что футбол может стать делом моей жизни, который позволит мне кормить семью, зарабатывать деньги. В итоге позвали в сборную. Хотя, не исключаю, что после завершения карьеры я
— Сейчас вам сложно в России — без своей церкви?
— В Турции и Израиле ее тоже не было… Зато по интернету я могу смотреть наш церковный, христианский канал. По воскресеньям по нему идут специальные религиозные передачи. И я молюсь. Моя жена мне часто напоминает, звонит: «Эванс, ты не забыл, что сегодня воскресенье, ты посмотрел передачу»?
— Самый большой человеческий грех?
— Самый тяжкий? Так… Выделю два. Убить человека и переспать с женой своего друга.
— Ваша набожность не мешает вам играть в футбол, бить соперников по ногам, постоянно вести единоборства?
— На поле нужно от всего отключаться и думать только об игре. Тебе приходится меняться, становиться злее, агрессивнее. Иногда переступать через свои принципы. Но это твоя работа! А вот после окончания матча, если ты чувствуешь, что не прав, должен подойти и попросить прощения за грубость.
НЕ ЗАБИВ В ПУСТЫЕ ВОРОТА «ФЕНЕРУ», УПАЛ И ЗАРЫДАЛ…
— Правда, что когда вы играли в африканском клубе, вас позвали на просмотр в Англию?
— Да, кажется, это был «Уотфорд». Но у меня возникли проблемы с визой. Я не мог лететь в Англию, поэтому отправился в Испанию, в «Рекреативо».
— Вы перешли в тульский «Арсенал» из «Газиантеспора». Сильно российский чемпионат отличается от турецкого?
—
— Самый яркий момент в турецком периоде вашей карьере?
— Могу вспомнить один из самых эмоциональных. Мы играли с «Фенербахче», шло добавленное время, и у меня был реальный шанс забить, причем в пустые ворота. Но я этого не сделал… Представляете? Если бы мы выиграли, то сохранили бы шансы остаться в высшей лиге. И тогда я упал на землю и зарыдал. Да, не скрою, я действительно заплакал от досады.
— И часто с вами такое бывает после матчей?
— Это был первый раз.
— В Турции сталкивались с договорными матчами?
— Нет. Я же играл в
ЕГИПЕТ ПРОИГРАЕТ РОССИИ
— Кто сейчас лучший футболист Африки?
— Думаю, египтянин Салах из «Ливерпуля». Кстати, в детстве я тоже мечтал выступать за этот клуб.
— А сейчас где мечтаете поиграть?
— Посмотрим, как сложится (улыбается). Не буду загадывать.
— Салах способен разорвать сборную России на чемпионате мира?
— В одиночку? Нет, вы что? А сборная Египта сейчас не так сильна, как прежде.
— Но ей по силам обыграть Россию?
— Нет, нет. Повторюсь, Египет нынче не так хорош. Россия просто переиграет Салаха и компанию тактически.
— Как вы оказались в тульском «Арсенале»?
— Мой контракт с «Газиантеспором», который вылетел из высшей лиги, закончился. Агент начал подыскивать варианты. На тот момент Сунзу, которого я знал, уже играл в «Арсенале» и звал меня сюда. Хорошо, что так все получилось. У меня, правда, был вариант на Кипре, но я рассудил, что российский чемпионат явно посильнее. Здесь можно прогрессировать и получать вызов в свою сборную.
— Зато на Кипре теплее.
— Но я выбираю футбол (улыбается).
КОКОРИН — ЛУЧШИЙ ФОРВАРД СТРАНЫ
— После вашего победного гола в ворота «Зенита» одноклубники не говорили вам, что вы круче Кокорина?
— Нет, такого не было. Я уже и не помню, как меня поздравляли. Просто подбодрили. А с Кокориным мы
— В «Ахмате» играет сенегальский нападающий Мбенг. Когда он забил «Спартаку» ему подарили автомобиль. Ждали
— Ха! Не знаю. Не знаю. Может быть, надо спросить у руководства клуба?
— Спросите при встрече?
— Ну… Не готов сказать (улыбается).
В РОССИИ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ С РАСИЗМОМ
— В России вы сталкивались с расизмом?
— Нет, в вашей стране ничего такого не встречал. С трибун мне точно не ухали. Вот в Испании были случаи, когда меня передразнивали на улицах, подбегали ко мне
— Если после тренировки «Арсенала» вы будете уставшим от нагрузок и жары сидеть на поле, а
— Скорее всего, такого не случится. Но если даже это произойдет, то восприму это как шутку. На нее я не обижусь, так как все это будет сказано
— Самый ценный совет, который вы получили от Миодрага Божовича?
— Этот тренер очень много мне подсказывает. В Турции, например, наставник мне почти ничего не говорил, мне не хватало советов и рекомендаций. И я чувствовал себя
— Вы самый быстрый игрок РФПЛ?
— Надо посмотреть статистику (смеется).