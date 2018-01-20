Замбийский «убийца» «Зенита», который хочет стать священником

Источник: Спорт-Экспресс

Виталий АЙРАПЕТОВ из Белека

САМЫЕ ТЯЖКИЕ ГРЕХИ? УБИТЬ И СПАТЬ С ЖЕНОЙ ДРУГА

— Расскажите о своем детстве?

— Я совмещал учебу в школе с футболом. Потом пришлось выбрать что-то одно. И я бросил школу. Правда, доучился до 9 класса. В итоге, наверное, поступил верно. В 17 лет получил первый профессиональный контракт, а затем пробился в юношескую сборную Замбии.

— Самое страшное, что с вами произошло в Замбии?

— Нет, с львами и крокодилами мне встречаться не доводилось (улыбается). Если вы об этом. Обычное детство, где были обычные опасности. Попадал во всякие истории со своими друзьями. Например, играли в кустах, а там собаки… Приходилось удирать. То есть в таком возрасте ты сам ищешь приключения на одно место.

— Жили в криминальном районе?

— Опять вас разочарую (улыбается). Жил в обычном городе, все было нормально, довольно спокойно.

— Если бы не футбол, кем бы вы стали?

— Священником.

— Вот так выбор. Почему?

— Я рос в довольно бедной семье. Мне приходилось часто ходить в церковь и молиться за родителей и друзей. И уже тогда я решил, что в будущем стану священником. Но бог дал мне возможность неплохо играть в футбол. И мой отец (он, кстати, играл на позиции вратаря) говорил мне — Эванс, у тебя талант, ты должен серьезно заниматься этим спортом. Но до определенного момента я несильно к нему прислушивался. Думал о церкви, думал о боге. Но когда подрос, понял, что футбол может стать делом моей жизни, который позволит мне кормить семью, зарабатывать деньги. В итоге позвали в сборную. Хотя, не исключаю, что после завершения карьеры я все-таки стану священником.

— Сейчас вам сложно в России — без своей церкви?

— В Турции и Израиле ее тоже не было… Зато по интернету я могу смотреть наш церковный, христианский канал. По воскресеньям по нему идут специальные религиозные передачи. И я молюсь. Моя жена мне часто напоминает, звонит: «Эванс, ты не забыл, что сегодня воскресенье, ты посмотрел передачу»?

— Самый большой человеческий грех?

— Самый тяжкий? Так… Выделю два. Убить человека и переспать с женой своего друга.

— Ваша набожность не мешает вам играть в футбол, бить соперников по ногам, постоянно вести единоборства?

— На поле нужно от всего отключаться и думать только об игре. Тебе приходится меняться, становиться злее, агрессивнее. Иногда переступать через свои принципы. Но это твоя работа! А вот после окончания матча, если ты чувствуешь, что не прав, должен подойти и попросить прощения за грубость.

НЕ ЗАБИВ В ПУСТЫЕ ВОРОТА «ФЕНЕРУ», УПАЛ И ЗАРЫДАЛ…

— Правда, что когда вы играли в африканском клубе, вас позвали на просмотр в Англию?

— Да, кажется, это был «Уотфорд». Но у меня возникли проблемы с визой. Я не мог лететь в Англию, поэтому отправился в Испанию, в «Рекреативо».

— Вы перешли в тульский «Арсенал» из «Газиантеспора». Сильно российский чемпионат отличается от турецкого?

— Какой-то серьезной разницы в уровне чемпионатов я пока не почувствовал. Просто в Турции сейчас больше выступает звезд, известных футболистов, которые ранее блистали в Европе и в мире.

— Самый яркий момент в турецком периоде вашей карьере?

— Могу вспомнить один из самых эмоциональных. Мы играли с «Фенербахче», шло добавленное время, и у меня был реальный шанс забить, причем в пустые ворота. Но я этого не сделал… Представляете? Если бы мы выиграли, то сохранили бы шансы остаться в высшей лиге. И тогда я упал на землю и зарыдал. Да, не скрою, я действительно заплакал от досады.

— И часто с вами такое бывает после матчей?

— Это был первый раз.

— В Турции сталкивались с договорными матчами?

— Нет. Я же играл в команде-аутсайдере. Мы не имели права никому проигрывать. Бились — просто не получилось…

ЕГИПЕТ ПРОИГРАЕТ РОССИИ

— Кто сейчас лучший футболист Африки?

— Думаю, египтянин Салах из «Ливерпуля». Кстати, в детстве я тоже мечтал выступать за этот клуб.

— А сейчас где мечтаете поиграть?

— Посмотрим, как сложится (улыбается). Не буду загадывать.

— Салах способен разорвать сборную России на чемпионате мира?

— В одиночку? Нет, вы что? А сборная Египта сейчас не так сильна, как прежде.

— Но ей по силам обыграть Россию?

— Нет, нет. Повторюсь, Египет нынче не так хорош. Россия просто переиграет Салаха и компанию тактически.

— Как вы оказались в тульском «Арсенале»?

— Мой контракт с «Газиантеспором», который вылетел из высшей лиги, закончился. Агент начал подыскивать варианты. На тот момент Сунзу, которого я знал, уже играл в «Арсенале» и звал меня сюда. Хорошо, что так все получилось. У меня, правда, был вариант на Кипре, но я рассудил, что российский чемпионат явно посильнее. Здесь можно прогрессировать и получать вызов в свою сборную.

— Зато на Кипре теплее.

— Но я выбираю футбол (улыбается).

КОКОРИН — ЛУЧШИЙ ФОРВАРД СТРАНЫ

— После вашего победного гола в ворота «Зенита» одноклубники не говорили вам, что вы круче Кокорина?

— Нет, такого не было. Я уже и не помню, как меня поздравляли. Просто подбодрили. А с Кокориным мы все-таки отличаемся — по большому счету играем на разных позициях. Кстати, именно его я считаю, пожалуй, лучшим форвардом в России. Забивать много мячей в клубе-гранде, где ты постоянно испытываешь очень серьезное давление со всех сторон — дорогого стоит.

— В «Ахмате» играет сенегальский нападающий Мбенг. Когда он забил «Спартаку» ему подарили автомобиль. Ждали чего-то подобного от «Арсенала»?

— Ха! Не знаю. Не знаю. Может быть, надо спросить у руководства клуба?

— Спросите при встрече?

— Ну… Не готов сказать (улыбается).

В РОССИИ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ С РАСИЗМОМ

— В России вы сталкивались с расизмом?

— Нет, в вашей стране ничего такого не встречал. С трибун мне точно не ухали. Вот в Испании были случаи, когда меня передразнивали на улицах, подбегали ко мне что-то там показывали, шарахались от меня.

— Если после тренировки «Арсенала» вы будете уставшим от нагрузок и жары сидеть на поле, а кто-то из одноклубников подойдет и скажет: «О, шоколадка тает на солнце», как отреагируете?

— Скорее всего, такого не случится. Но если даже это произойдет, то восприму это как шутку. На нее я не обижусь, так как все это будет сказано по-доброму, без агрессии. Я не восприму это всерьез. Вот если говорят «черный», ты чувствуешь, что человек испытывает к тебе, как правило, какое-то пренебрежение. Но в «Арсенале» такого точного не произойдет. Такой ситуации в клубе не возникнет. Все понимают моральные принципы и их не нарушают. А если кто-то так «пошутит» из другой команды, мои одноклубники вступятся за меня и защитят!

— Самый ценный совет, который вы получили от Миодрага Божовича?

— Этот тренер очень много мне подсказывает. В Турции, например, наставник мне почти ничего не говорил, мне не хватало советов и рекомендаций. И я чувствовал себя каким-то потерянным. Божович все время подчеркивает, что я должен пользоваться своим козырем — скоростью, улучшать этот компонент. Поэтому даже в тренажерном зале работаю над увеличением своей резкости.

— Вы самый быстрый игрок РФПЛ?