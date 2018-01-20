Георгиевский крест. Как Джикия за год стал лучшим и незаменимым

Источник: Спорт-Экспресс

Евгений ЗЫРЯНКИН

Если вы когда-нибудь при случае спросите у Георгия про его сновидения, то он наверняка припомнит, что года два назад ему не раз снилось, как он бежит вверх по бесконечной лестнице почти под крышу, пролет за пролетом, или взбирается в крутую гору и достигает вершины. По старинному поверью этот сон сулит стремительный взлет к зениту славы — как и произошло с Джикией.

Достаточно сказать, что первая новость о нем, заслужившая широкого внимания и резонанса, появилась «в эфире» всего-то 15 месяцев назад — в конце октября 2016 года: сообщение о том, что грузинская федерация рассчитывает натурализовать защитника «Амкара» и привлечь в свою сборную, и мгновенная ответка от Черчесова, что Джикия есть в его списке и будет вызван на ближайший сбор. До того Георгий считался обычным, «одним из», игроком премьер-лиги, хоть и перспективным, и за полтора сезона в «Амкаре» отличился только красивым голом со штрафного в кубковом матче с «Локомотивом».

ДРУГИХ НЕТ

Всего за год недавний «ноунейм» стал ведущим защитником «Спартака», выиграл чемпионский титул и не только был вызван в сборную России, но с ходу закрепился в центре ее обороны и стремительно дорос до статуса «незаменимый». Недаром после его вчерашней травмы чуть ли не единственными кандидатами на вакансию в сборной называют прославленных ветеранов Игнашевича и Березуцких: других столь же стабильных и надежных защитников у нас нет. Еще в октябре 2016-го, когда о Джикии заговорили, коллега Чернов, проанализировав его игру, обнаружил, что почти по всем компонентам тот, тогда еще амкаровец, — среди лидеров.

Перейдя в «Спартак», Георгий матч от матча улучшал свои показатели, и хотя на исходе прошлого года допустил подряд несколько грубых ошибок, целостного впечатления не испортил и мнения о себе, как о столпе обороны сборной России, не опроверг.

ОТКУДА ОН ВЗЯЛСЯ?

Травма Джикии, впрочем, задает скорбный вопрос всему российскому футболу: до чего ж он, родной, докатился, если незаменимым в нем становится защитник, о котором пару-тройку лет назад и слыхом не слыхивали, и вблизи не разглядели? Несколько сезонов провел он в «Локомотиве-2», потом пылил полсезона в Нальчике, сезон в Дзержинске, и перешел в «Амкар», где Гаджиев довел его до кондиции. На слабого игрока мудрый тренер не стал бы тратить время — значит, видел в нем потенциал, понимал как его раскрыть. Почему же остальные клубы его проворонили — при нашем-то дефиците защитного амплуа, — а «Локомотив» вовсе упустил воспитанника сквозь пальцы?!

Оказывается, если хорошенько присмотреться, есть у нас ребята — и в ФНЛ, и даже в дублях, — кого можно за недолгий срок вывести на уровень лучшей команды чемпионата и даже сборной страны! Однако нам настойчиво вещают, что хороших защитников в стране нет…

ВНЕ ЗАКОНОВ

Скорее всего, проблема в том, что исчезли, умерли как класс, селекционные службы, вытесненные из футбольного мира агентурными сетями. И вместо того чтобы рыскать по стране и искать талантливых игроков, а заодно бережнее относиться к собственной школе, клубам выгоднее пользоваться услугами спекулянтов, торгующих живой натурой. Да и многие тренеры больше озабочены сиюминутными успехами, чтобы выслужиться перед «боссом», сохранить хлебное место, чем работой на перспективу и развитие футбола.

Джикии еще крупно повезло, что он попал в руки к Гаджиеву, а потом к Каррере, — специалистам, прекрасно знающим, что такое футбол высших достижений, его строение и законы. Иначе закис бы в резерве или прозябал в отчаянной борьбе за выживание, толком не обученный и без перспектив, как очень многие в нашем футболе, уничтоженные лимитом и коммерцией.

МИРОК

Будь иначе, мы, конечно, попереживали бы немного о георгиевских «крестах», пожелав ему здоровья и новых успехов после ремонта, и переключились на дела насущные, не особо заморачиваясь, кто его заменит в сборной, — поскольку в нормальных футбольных странах таких проблем не существует. А в нынешних условиях его травма — не «георгиевский крест», а, скорее, могильный — всему российскому футболу XXI века, этому мирку антиподов, где все кверху ногами и шиворот-навыворот. Где футболист потенциала национальной сборной — пуще того, способный за год стать лучшим защитником страны, оказывается неоцененным и ненужным в родном клубе, мыкается по малозаметным командам первой лиги и попадает в «вышку» только потому, что нет денег на кого-нибудь подороже, а лимит требует… И где потеря обычного, по большому счету, игрока — не Каннаваро и не Роберто Карлоса — за полгода до домашнего чемпионата мира становится невосполнимой.

УТЮГИ И СКОВОРОДКИ

Ответ на другой вопрос: как за короткое время достичь таких высот карьеры и популярности, чтобы о тебе говорили на каждом углу и пели из каждого утюга, чтобы всего за год из пешек в ферзи, в дамки, чтобы в крещенскую ночь личной, нестерпимой болью для тысяч людей стали твои коленные кресты — исчерпывающе дает сама по себе, пускай пока еще короткая, футбольная судьба Джикии. Учиться и внимать наставлениям, не мня, что все умеешь и многого добился; играть самоотверженно, от души и без оглядки; видеть главной целью новые высоты мастерства, а не новые цифры в контрактах; любить футбол в себе, а не себя в футболе; верить в свои силы, не сдаваясь и не пасуя перед трудностями.

Не случайно на повреждение Георгия одинаково откликнулись не только партнеры, но и соперники: все поголовно уважают его как бойца. Такое отношение можно заслужить только старательным, честным трудом и достойным, честным поведением.

СТАТЬ КРУЧЕ

Хорошая иллюстрация — средний балл «СЭ». За первый сезон в «Амкаре» он набрал тоскливые 5,40 — 177-й показатель из 222-х, третий с хвоста в своей команде и едва ли не худший среди защитников. А уже через год цементировал оборону будущего чемпиона и сейчас, по итогам 20 туров чемпионата, идет на 36-м месте, а по своей специальности — на четвертом и, естественно, лучший среди россиян.

Это стремление стать круче, сильнее, овладеть новыми навыками, двигаться вперед всегда отличало его. Георгий сам когда-то вспоминал, что из всех, с кем он занимался в подростковом и юношеском возрасте, пробился наверх кроме него только Подберезкин. Взгляните на состав «Локомотива-2» времен Джикии: там нет ни одной известной фамилии, кроме той, которая сегодня в топе и сквозит весь этот текст.

МЕДНАЯ ТРУБА

Канонизировать Георгия, конечно, незачем, а то можно подумать, что он весь такой безошибочный да примерный. Как ни старался он держаться с достоинством, а под конец прошлого года, поговаривают, и его огрело «звездочкой» и снесло кукуху. Потому и портачить стал на ровном месте, там, где раньше не лажал, и огрызаться, парируя упреки, и нос воротить от тех, с кем раньше был рад обняться.

Что ж, обычное дело; кто из нас, добивавшихся в молодые годы определенных успехов, не застревал во весь рост в чугунной трубе с медным отблеском? Жизнь, особенно футбольная, быстро возвращает с небес на землю, и если в факте травмы можно отыскать хоть что-то положительное, то как раз возможность взглянуть на мир и себя со стороны и избавиться от заносов, обнаружив, что этот самый мир не погиб и не рухнул от твоего ухода, а продолжает жить в привычном режиме.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОСТОИНСТВ

Я, впрочем, не хочу верить, что Джикию испортили успехи и сглазили «доброжелатели», налетевшие на его безобидный шоколадный твит (который взрослые люди и не заметили вовсе), как стервятники. Травму повлекли, скорее всего, те самые его безоглядная самоотверженность и усердие (недостаток — продолжение достоинства, такое часто случается), с которыми он не только играет, но и тренируется, не только вступает в борьбу, но и бегает по полю, и обращается с мячом.

Работая изо всех сил, Биджо перегрузил колено, но как всякий мужественный человек, не слишком парился по поводу некоторого дискомфорта — тем более что боль сопровождает футболистов почти повседневно, и не разберешь уже порой, где именно саднит и ноет, да и внимания не обращаешь. Вот и сломался на ровном месте. Ни в коем случае не надо его жалеть — это очень оскорбительно по отношению к мужчине. Вот поддержать всем миром — полезно для здоровья.