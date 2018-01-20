Георгиевский крест. Как Джикия за год стал лучшим и незаменимым
Размышления обозревателя «СЭ» Евгения ЗЫРЯНКИНА о карьере защитника «Спартака».
Размышления обозревателя «СЭ» Евгения ЗЫРЯНКИНА о карьере защитника «Спартака».
Евгений ЗЫРЯНКИН
Если вы
Достаточно сказать, что первая новость о нем, заслужившая широкого внимания и резонанса, появилась «в эфире»
ДРУГИХ НЕТ
Всего за год недавний «ноунейм» стал ведущим защитником «Спартака», выиграл чемпионский титул и не только был вызван в сборную России, но с ходу закрепился в центре ее обороны и стремительно дорос до статуса «незаменимый». Недаром после его вчерашней травмы чуть ли не единственными кандидатами на вакансию в сборной называют прославленных ветеранов Игнашевича и Березуцких: других столь же стабильных и надежных защитников у нас нет. Еще в октябре 2016-го, когда о Джикии заговорили, коллега Чернов, проанализировав его игру, обнаружил, что почти по всем компонентам тот, тогда еще амкаровец, — среди лидеров.
Перейдя в «Спартак», Георгий матч от матча улучшал свои показатели, и хотя на исходе прошлого года допустил подряд несколько грубых ошибок, целостного впечатления не испортил и мнения о себе, как о столпе обороны сборной России, не опроверг.
ОТКУДА ОН ВЗЯЛСЯ?
Травма Джикии, впрочем, задает скорбный вопрос всему российскому футболу: до чего ж он, родной, докатился, если незаменимым в нем становится защитник, о котором
Оказывается, если хорошенько присмотреться, есть у нас ребята — и в ФНЛ, и даже в дублях, — кого можно за недолгий срок вывести на уровень лучшей команды чемпионата и даже сборной страны! Однако нам настойчиво вещают, что хороших защитников в стране нет…
ВНЕ ЗАКОНОВ
Скорее всего, проблема в том, что исчезли, умерли как класс, селекционные службы, вытесненные из футбольного мира агентурными сетями. И вместо того чтобы рыскать по стране и искать талантливых игроков, а заодно бережнее относиться к собственной школе, клубам выгоднее пользоваться услугами спекулянтов, торгующих живой натурой. Да и многие тренеры больше озабочены сиюминутными успехами, чтобы выслужиться перед «боссом», сохранить хлебное место, чем работой на перспективу и развитие футбола.
Джикии еще крупно повезло, что он попал в руки к Гаджиеву, а потом к Каррере, — специалистам, прекрасно знающим, что такое футбол высших достижений, его строение и законы. Иначе закис бы в резерве или прозябал в отчаянной борьбе за выживание, толком не обученный и без перспектив, как очень многие в нашем футболе, уничтоженные лимитом и коммерцией.
МИРОК
Будь иначе, мы, конечно, попереживали бы немного о георгиевских «крестах», пожелав ему здоровья и новых успехов после ремонта, и переключились на дела насущные, не особо заморачиваясь, кто его заменит в сборной, — поскольку в нормальных футбольных странах таких проблем не существует. А в нынешних условиях его травма — не «георгиевский крест», а, скорее, могильный — всему российскому футболу XXI века, этому мирку антиподов, где все кверху ногами и
УТЮГИ И СКОВОРОДКИ
Ответ на другой вопрос: как за короткое время достичь таких высот карьеры и популярности, чтобы о тебе говорили на каждом углу и пели из каждого утюга, чтобы всего за год из пешек в ферзи, в дамки, чтобы в крещенскую ночь личной, нестерпимой болью для тысяч людей стали твои коленные кресты — исчерпывающе дает сама по себе, пускай пока еще короткая, футбольная судьба Джикии. Учиться и внимать наставлениям, не мня, что все умеешь и многого добился; играть самоотверженно, от души и без оглядки; видеть главной целью новые высоты мастерства, а не новые цифры в контрактах; любить футбол в себе, а не себя в футболе; верить в свои силы, не сдаваясь и не пасуя перед трудностями.
Не случайно на повреждение Георгия одинаково откликнулись не только партнеры, но и соперники: все поголовно уважают его как бойца. Такое отношение можно заслужить только старательным, честным трудом и достойным, честным поведением.
СТАТЬ КРУЧЕ
Хорошая иллюстрация — средний балл «СЭ». За первый сезон в «Амкаре» он набрал тоскливые 5,40 — 177-й показатель из 222-х, третий с хвоста в своей команде и едва ли не худший среди защитников. А уже через год цементировал оборону будущего чемпиона и сейчас, по итогам 20 туров чемпионата, идет на 36-м месте, а по своей специальности — на четвертом и, естественно, лучший среди россиян.
Это стремление стать круче, сильнее, овладеть новыми навыками, двигаться вперед всегда отличало его. Георгий сам
МЕДНАЯ ТРУБА
Канонизировать Георгия, конечно, незачем, а то можно подумать, что он весь такой безошибочный да примерный. Как ни старался он держаться с достоинством, а под конец прошлого года, поговаривают, и его огрело «звездочкой» и снесло кукуху. Потому и портачить стал на ровном месте, там, где раньше не лажал, и огрызаться, парируя упреки, и нос воротить от тех, с кем раньше был рад обняться.
Что ж, обычное дело; кто из нас, добивавшихся в молодые годы определенных успехов, не застревал во весь рост в чугунной трубе с медным отблеском? Жизнь, особенно футбольная, быстро возвращает с небес на землю, и если в факте травмы можно отыскать хоть
В ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОСТОИНСТВ
Я, впрочем, не хочу верить, что Джикию испортили успехи и сглазили «доброжелатели», налетевшие на его безобидный шоколадный твит (который взрослые люди и не заметили вовсе), как стервятники. Травму повлекли, скорее всего, те самые его безоглядная самоотверженность и усердие (недостаток — продолжение достоинства, такое часто случается), с которыми он не только играет, но и тренируется, не только вступает в борьбу, но и бегает по полю, и обращается с мячом.
Работая изо всех сил, Биджо перегрузил колено, но как всякий мужественный человек, не слишком парился по поводу некоторого дискомфорта — тем более что боль сопровождает футболистов почти повседневно, и не разберешь уже порой, где именно саднит и ноет, да и внимания не обращаешь. Вот и сломался на ровном месте. Ни в коем случае не надо его жалеть — это очень оскорбительно по отношению к мужчине. Вот поддержать всем миром — полезно для здоровья.
И, наверное, немного погрустить.