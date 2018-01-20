«Это большая потеря для «Спартака». Фернанду — о травме Джикии, диете и Аленичеве
Бразильский полузащитник «Спартака» Фернанду дал интервью «СЭ».
Бразильский полузащитник «Спартака» Фернанду дал интервью «СЭ».
Александр МУЙЖНЕК
из Дубая
ОБСУЖДАЛИ С КАРРЕРОЙ, ЧТО ПРИЕДЕМ ПОЗЖЕ
Нас с Фернанду и переводчиком Глебом Дворецким окружают Луиз Адриану и Педро Роша. Друг без друга спартаковские бразильцы на территории отеля и тренировочном поле не появляются, что говорить об интервью. Педро скромно утыкается в свой телефон, зато Луиз исполняет самбу и заглядывает мне через плечо, словно визируя вопросы. Не факт, что Адриану разбирает хоть
— Фернанду, почему мы говорим не
— Еще не выучил его должным образом! Да, многие слова у меня уже давно на слуху, и на тренировках проблем не возникает. И потом, я ведь знаком с итальянским, так что легко понимаю Массимо Карреру. Но вне футбольного поля мне сложнее.
— Как в команде отнеслись к тому, что вы, Адриану и Роша прибыли на сбор позже остальных?
— Мы обговаривали с тренером, что приедем в расположение «Спартака» 12 января. Так что никаких сложностей не возникло. Да, у нас, бразильцев, на
— Каррера сказал, что теперь сам будет покупать вам билеты в отпуск и обратно.
— Если тренер принял такое решение, значит, будем ему следовать. Правда, я не знаю, в чем тут проблема. Главное — просто все согласовать заранее, как случилось и в этот раз.
В ОТПУСКЕ МОЖНО НАБРАТЬ ЛИШНИЙ ВЕС
— Адриану выкладывал фото с пивом и не видит в этом ничего страшного. Вы позволяли себе нарушить режим?
—
— Ваш обмен веществ позволяет питаться без ограничений, как Промес?
— Мы можем набрать
— Сколько лишних килограммов привезли из отпуска?
— Вернулся с тем же весом, с которым уехал. Сейчас это для меня не проблема, все четко.
— Сладкое в «Спартаке» запрещено. И все же Южная Америка — родина какао. Какой шоколад предпочитаете?
— Повторюсь, у наших диетологов есть определенные предписания по еде. И все игроки подчиняются им. Но раз вы спрашиваете — я предпочитаю сорта послаще.
— Вы ведь играли в «Шахтере». Борщ вам больше нравится российский или украинский?
— На Украине борщ я никогда не ел. А вот в Москве пробовал, и мне очень понравилось!
ДЖИКИИ БУДЕТ НЕ ХВАТАТЬ «СПАРТАКУ»
— В контрольном матче с «Шанхаем» тяжелую травму получил Георгий Джикия. Как это переживает команда?
— Я не находился в этот момент на поле и самого момента, если честно, не видел. Для «Спартака» это, конечно, большая потеря. Грустно видеть его не на футбольном поле вместе со всеми. Мы поддерживаем Георгия и желаем ему скорейшего выздоровления. Его будет не хватать «Спартаку»!
— Эти сборы для Джикии вообще складываются непросто. История с твитом уже забылась?
— На мой взгляд, эту тему давно пора закрыть. Тот твит — шутка, которая должна была остаться внутри коллектива. Но так вышло, что она просочилась наружу. «Спартак» — одна большая семья, здесь каждый может
— Вы сталкивались с расизмом?
— Да, такое случалось.
— В России?
— В России случались моменты, когда я приезжаю
ХОТЕЛ БЫ ПОПАСТЬ В
— Адриану не против завершить карьеры в «Спартаке». Как вам такая идея?
— Сложно сказать. Рассчитываю провести еще много лет в футболе. Сейчас у меня действующий контракт со «Спартаком», и я абсолютно счастлив здесь. Посмотрим, как будут развиваться события дальше.
— В «Спартак» вы приехали из «Сампдории». Рассчитываете ли вернуться в серию А, теперь в
— Конечно. Я амбициозный футболист и всегда хотел играть в командах с серьезными задачами, выступающих в ведущих лигах мира, конкурировать с
— Промес и Зе Луиш станут звездами английской
— Уверен, что да. Во многих командах АПЛ Квинси и Зе смогут показывать хороший уровень. Все для этого у них есть.
РАД КРИТИКЕ АЛЕНИЧЕВА
— Ваш гол «Ливерпулю» — самый крутой в карьере?
— Думаю, да. И в Бразилии мне тоже удавались красивые голы. Но если оценивать важность матча, престиж турнира, можно назвать этот гол особенным.
— Отрабатывали этот удар? Знали, в чем слабость вратаря «Ливерпуля»?
— На тренировках я всегда отрабатываю штрафные по одной и той же модели. С «Ливерпулем» она и сыграла. Ничего специального для Кариуса (вратарь «Ливерпуля». — Прим. «СЭ») не придумывал. Мне воздается за то, что я упорно работаю на тренировках.
— В той же игре вы допускали много брака и чуть не привезли гол в ворота «Спартака». В чем дело?
— Пффф… Ну как вы думаете, неужели я выходил на поле, чтобы делать ошибки? Конечно же, нет. Я всегда хочу показывать максимум, но это не всегда возможно. Тем более против таких соперников, как «Ливерпуль». Ошибки — часть игры, без них футбола не бывает.
— Ваш бывший тренер в «Спартаке» Дмитрий Аленичев в интервью «СЭ» тогда сказал, что вы играете на 20 процентов от своих возможностей. Что с вами случилось?
— Повторюсь, на поле я всегда стараюсь приносить пользу «Спартаку». Но случаются матчи, когда все идет не так, как задумано. Но если Аленичев меня покритиковал, то я даже рад этому. Значит, он считает, что я могу действовать лучше. Всегда стремлюсь достичь уровня выше, чем тот, на котором я нахожусь сейчас.
РОША — ИГРОК ВЫСОКОГО КЛАССА
— Вы
— Да,
— Ронадинью или Роналдо?
— Все же это игроки разных позиций. Но если говорить о стиле, мне больше импонирует Ронадинью.
— Были бы рады сыграть в одной команде с защитником Вериссимо из «Сантоса»? Знакомы с ним?
— Лично — нет. Видел только его игры по телевизоры.
— А с Луаном общаетесь? Расстроены, что летом он не перешел в «Спартак»?
— Мы не знакомы, и в «Спартак» я Луана не звал. Точно так же я не знал и Педро (Рошу. — Прим. «СЭ») до того, как он оказался в России. Но я быстро понял, что это игрок высокого класса. Конечно, Роше понадобилось определенное время на адаптацию.
ХОЧУ СНОВА СЫГРАТЬ С РОССИЕЙ
— Вы уже играли товарищеский матч против сборной России (в Лондоне в 2013 году. — Прим. «СЭ»). Как его вспоминаете и рассчитываете ли сыграть против российской команды 23 марта в «Лужниках»?
— Прекрасно помню ту игру — мою вторую в стартовом составе сборной Бразилии. Встреча выдалась очень напряженной и завершилась вничью 1:1. Россия боролась до последнего и вполне могла победить нас. Играть против России было непросто, и я бы с радостью повторил этот опыт. Если буду показывать свой уровень «Спартаке», думаю, это не пройдет незамеченным для главного тренера сборной Бразилии.
— Сыграть на чемпионате мира в России — ваша мечта?
— Безусловно, это было бы
— Бразилия — один из фаворитов чемпионата мира?
— Надеюсь, что мы выиграем! И что ваша команда тоже проявит себя достойно. У сборной России есть достойные футболисты, я их вижу регулярно и могу говорить об этом уверенно.
НАДО ДАТЬ БОЙ «ЛОКО» И ВЕРНУТЬСЯ В ГОНКУ
— Восемь очков отставания от «Локомотива» реально отыграть?
— Разве не пять? Восемь, да? Хорошо. Так или иначе, вспомните, как осенью всех опережал «Зенит». И что стало с этим преимуществом? Да, с «Локомотивом» нам предстоит игра на выезде, что пойдет на пользу сопернику. Мы очень уважаем «Локо», видим его силу. Но понимаем: если выиграем, это станет серьезным подспорьем для решения серьезных задач в
— «Спартак» поднялся на третье место благодаря победам над «Зенитом» и ЦСКА в декабре. Это не было слишком просто?
— Кто вам это сказал? Совсем наоборот. Это крайне мощные соперники. Но мы старались закончить чемпионат на мажорный лад, уйти на каникулы в хорошем настроении. И у нас это получилось.
— Третье место в группе Лиги чемпионов — провал?
— Назову это опытом. Он вполне может нам пригодиться в Лиге Европы. Там нас ждет не менее сильный соперник, чем в группе Лиги чемпионов. С «Атлетиком» будет интересно, нам придется постараться.
А как минимум в двух матчах Лиги чемпионов мы точно могли выиграть, но не сделали этого. А ведь в противном случае наверняка бы пробились в
— Это матчи с «Марибором»?
— Да.
— Почему же не удалось его одолеть?
— Потому, что пропустили. Другого объяснения здесь нет. Я и вся команда хотела выиграть — и в Словении, и дома. В каждой из этих встреч мы вели в счете, а в итоге получили только ничью.
— «Спартак» продолжает борьбу в трех турнирах. Каким результатом вы будете довольны?
— Все эти турниры — серьезные. Но везде у нас есть шансы выступить достойно. Я имею в виду победить. Как бы сложно это ни было, мы хотим выступить так, чтобы болельщики гордились «Спартаком».