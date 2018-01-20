«Это большая потеря для «Спартака». Фернанду — о травме Джикии, диете и Аленичеве

Источник: Спорт-Экспресс

Александр МУЙЖНЕК

из Дубая

ОБСУЖДАЛИ С КАРРЕРОЙ, ЧТО ПРИЕДЕМ ПОЗЖЕ

Нас с Фернанду и переводчиком Глебом Дворецким окружают Луиз Адриану и Педро Роша. Друг без друга спартаковские бразильцы на территории отеля и тренировочном поле не появляются, что говорить об интервью. Педро скромно утыкается в свой телефон, зато Луиз исполняет самбу и заглядывает мне через плечо, словно визируя вопросы. Не факт, что Адриану разбирает хоть что-то, кроме своей фамилии, зато он и Фернанду на тренировках на лету схватывают русские слова и сами на нем болтают.

— Фернанду, почему мы говорим не по-русски?

— Еще не выучил его должным образом! Да, многие слова у меня уже давно на слуху, и на тренировках проблем не возникает. И потом, я ведь знаком с итальянским, так что легко понимаю Массимо Карреру. Но вне футбольного поля мне сложнее.

— Как в команде отнеслись к тому, что вы, Адриану и Роша прибыли на сбор позже остальных?

— Мы обговаривали с тренером, что приедем в расположение «Спартака» 12 января. Так что никаких сложностей не возникло. Да, у нас, бразильцев, на три-четыре дня отдыха больше. Но это связано с тем, чтонам тяжело и долго было добираться домой, а потом обратно. По 15−20 часов! Сюда, в Дубай, Луиз и Педроехали из Сан-Паулу, а я — из Рио-де-Жанейро. Поэтому добрался до отеля чуть позже их.

— Каррера сказал, что теперь сам будет покупать вам билеты в отпуск и обратно.

— Если тренер принял такое решение, значит, будем ему следовать. Правда, я не знаю, в чем тут проблема. Главное — просто все согласовать заранее, как случилось и в этот раз.

В ОТПУСКЕ МОЖНО НАБРАТЬ ЛИШНИЙ ВЕС

— Адриану выкладывал фото с пивом и не видит в этом ничего страшного. Вы позволяли себе нарушить режим?

— По-моему, никого не касается, что футболисты делают в отпуске. Там мы можем позволить себе все, что захотим. Кто и сколько пива пьет — личное дело каждого. Да пусть хоть несколько ящиков! Заострять внимание на этой теме в любом случае не стоит. Значение имеет одно: в каком состоянии ты приехал на сбор и выходишь на матчи.

— Ваш обмен веществ позволяет питаться без ограничений, как Промес?

— Мы можем набрать какой-то лишний в отпуске. Но во время сезона наши врачи, да и все игроки, строго за этим следят. Кому-то диета дается легче, некоторым — тяжелее, но никто не выходит из-под контроля. Все игроки понимают: любой выход за пределы нормы скажется на нас негативно. Вопрос питания — часть нашей работы, а значит, к нему надо подходить профессионально.

— Сколько лишних килограммов привезли из отпуска?

— Вернулся с тем же весом, с которым уехал. Сейчас это для меня не проблема, все четко.

— Сладкое в «Спартаке» запрещено. И все же Южная Америка — родина какао. Какой шоколад предпочитаете?

— Повторюсь, у наших диетологов есть определенные предписания по еде. И все игроки подчиняются им. Но раз вы спрашиваете — я предпочитаю сорта послаще.

— Вы ведь играли в «Шахтере». Борщ вам больше нравится российский или украинский?

— На Украине борщ я никогда не ел. А вот в Москве пробовал, и мне очень понравилось!

ДЖИКИИ БУДЕТ НЕ ХВАТАТЬ «СПАРТАКУ»

— В контрольном матче с «Шанхаем» тяжелую травму получил Георгий Джикия. Как это переживает команда?

— Я не находился в этот момент на поле и самого момента, если честно, не видел. Для «Спартака» это, конечно, большая потеря. Грустно видеть его не на футбольном поле вместе со всеми. Мы поддерживаем Георгия и желаем ему скорейшего выздоровления. Его будет не хватать «Спартаку»!

— Эти сборы для Джикии вообще складываются непросто. История с твитом уже забылась?

— На мой взгляд, эту тему давно пора закрыть. Тот твит — шутка, которая должна была остаться внутри коллектива. Но так вышло, что она просочилась наружу. «Спартак» — одна большая семья, здесь каждый может по-другому подшутить друг над другом, и все понимают эти шутки. Больше продолжать разговор об этом смысла нет.

— Вы сталкивались с расизмом?

— Да, такое случалось.

— В России?

— В России случались моменты, когда я приезжаю куда-то и понимаю, что на меня смотрят как-то странно, что я отличаюсь. От этого становится некомфортно. Не назову эти случаи прямым проявлением расизма, но я понимал: что-то идет не так. И все равно я стараюсь не форсировать эту тему, не жалуюсь, не раскручиваю из этого скандал.

ХОТЕЛ БЫ ПОПАСТЬ В ТОП-КЛУБ СЕРИИ А

— Адриану не против завершить карьеры в «Спартаке». Как вам такая идея?

— Сложно сказать. Рассчитываю провести еще много лет в футболе. Сейчас у меня действующий контракт со «Спартаком», и я абсолютно счастлив здесь. Посмотрим, как будут развиваться события дальше.

— В «Спартак» вы приехали из «Сампдории». Рассчитываете ли вернуться в серию А, теперь в топ-клуб?

— Конечно. Я амбициозный футболист и всегда хотел играть в командах с серьезными задачами, выступающих в ведущих лигах мира, конкурировать с топ-футболистами. Если бы была такая возможность, с удовольствием воспользовался бы ею. Но в данный момент я счастлив тем, что меня окружает в «Спартаке». Здесь у меня действующий контракт, которым я абсолютно доволен. Посмотрим, как будет развиваться моя карьера дальше.

— Промес и Зе Луиш станут звездами английской премьер-лиги, если окажутся там?

— Уверен, что да. Во многих командах АПЛ Квинси и Зе смогут показывать хороший уровень. Все для этого у них есть.

РАД КРИТИКЕ АЛЕНИЧЕВА

— Ваш гол «Ливерпулю» — самый крутой в карьере?

— Думаю, да. И в Бразилии мне тоже удавались красивые голы. Но если оценивать важность матча, престиж турнира, можно назвать этот гол особенным.

— Отрабатывали этот удар? Знали, в чем слабость вратаря «Ливерпуля»?

— На тренировках я всегда отрабатываю штрафные по одной и той же модели. С «Ливерпулем» она и сыграла. Ничего специального для Кариуса (вратарь «Ливерпуля». — Прим. «СЭ») не придумывал. Мне воздается за то, что я упорно работаю на тренировках.

— В той же игре вы допускали много брака и чуть не привезли гол в ворота «Спартака». В чем дело?

— Пффф… Ну как вы думаете, неужели я выходил на поле, чтобы делать ошибки? Конечно же, нет. Я всегда хочу показывать максимум, но это не всегда возможно. Тем более против таких соперников, как «Ливерпуль». Ошибки — часть игры, без них футбола не бывает.

— Ваш бывший тренер в «Спартаке» Дмитрий Аленичев в интервью «СЭ» тогда сказал, что вы играете на 20 процентов от своих возможностей. Что с вами случилось?

— Повторюсь, на поле я всегда стараюсь приносить пользу «Спартаку». Но случаются матчи, когда все идет не так, как задумано. Но если Аленичев меня покритиковал, то я даже рад этому. Значит, он считает, что я могу действовать лучше. Всегда стремлюсь достичь уровня выше, чем тот, на котором я нахожусь сейчас.

РОША — ИГРОК ВЫСОКОГО КЛАССА

— Вы когда-то играли против Роналдинью, который на днях завершил карьеру?

— Да, два-три раза. И моя команда даже побеждала! Но противостоять Роналдинью было очень сложно. Мне кажется, он мог бы поиграть еще, так что эту новость я встретил с сожалением. Вещи, которые Роналдинью выдавал еще не так давно, — за гранью моего понимания. Для меня Ронни входит в пятерку самых невероятных творцов на футбольном поле.

— Ронадинью или Роналдо?

— Все же это игроки разных позиций. Но если говорить о стиле, мне больше импонирует Ронадинью.

— Были бы рады сыграть в одной команде с защитником Вериссимо из «Сантоса»? Знакомы с ним?

— Лично — нет. Видел только его игры по телевизоры.

— А с Луаном общаетесь? Расстроены, что летом он не перешел в «Спартак»?

— Мы не знакомы, и в «Спартак» я Луана не звал. Точно так же я не знал и Педро (Рошу. — Прим. «СЭ») до того, как он оказался в России. Но я быстро понял, что это игрок высокого класса. Конечно, Роше понадобилось определенное время на адаптацию. Все-таки футбол в России и Бразилии отличаются. Надеюсь, Педро будет получать больше игровой практики. У него есть все, чтобы раскрыться.

ХОЧУ СНОВА СЫГРАТЬ С РОССИЕЙ

— Вы уже играли товарищеский матч против сборной России (в Лондоне в 2013 году. — Прим. «СЭ»). Как его вспоминаете и рассчитываете ли сыграть против российской команды 23 марта в «Лужниках»?

— Прекрасно помню ту игру — мою вторую в стартовом составе сборной Бразилии. Встреча выдалась очень напряженной и завершилась вничью 1:1. Россия боролась до последнего и вполне могла победить нас. Играть против России было непросто, и я бы с радостью повторил этот опыт. Если буду показывать свой уровень «Спартаке», думаю, это не пройдет незамеченным для главного тренера сборной Бразилии.

— Сыграть на чемпионате мира в России — ваша мечта?

— Безусловно, это было бы чем-то потрясающим! Я сейчас играю в той же стране, где пройдет чемпионат мира — такая возможность выпадает не каждому. Воспользоваться ею не так легко. У Тите большой выбор игроков на мою позицию, которых он считает предпочтительными. Но за оставшиеся до турнира месяцымногое может измениться. Я верю в себя и готов доказать, что я достоин места в сборной своей страны.

— Бразилия — один из фаворитов чемпионата мира?

— Надеюсь, что мы выиграем! И что ваша команда тоже проявит себя достойно. У сборной России есть достойные футболисты, я их вижу регулярно и могу говорить об этом уверенно.

НАДО ДАТЬ БОЙ «ЛОКО» И ВЕРНУТЬСЯ В ГОНКУ

— Восемь очков отставания от «Локомотива» реально отыграть?

— Разве не пять? Восемь, да? Хорошо. Так или иначе, вспомните, как осенью всех опережал «Зенит». И что стало с этим преимуществом? Да, с «Локомотивом» нам предстоит игра на выезде, что пойдет на пользу сопернику. Мы очень уважаем «Локо», видим его силу. Но понимаем: если выиграем, это станет серьезным подспорьем для решения серьезных задач в премьер-лиге. «Спартак» готовится сразу дать бой «Локомотиву» и показать: мы вступаем в чемпионскую гонку, немедленно.

— «Спартак» поднялся на третье место благодаря победам над «Зенитом» и ЦСКА в декабре. Это не было слишком просто?

— Кто вам это сказал? Совсем наоборот. Это крайне мощные соперники. Но мы старались закончить чемпионат на мажорный лад, уйти на каникулы в хорошем настроении. И у нас это получилось.

— Третье место в группе Лиги чемпионов — провал?

— Назову это опытом. Он вполне может нам пригодиться в Лиге Европы. Там нас ждет не менее сильный соперник, чем в группе Лиги чемпионов. С «Атлетиком» будет интересно, нам придется постараться.

А как минимум в двух матчах Лиги чемпионов мы точно могли выиграть, но не сделали этого. А ведь в противном случае наверняка бы пробились в плей-офф.

— Это матчи с «Марибором»?

— Да.

— Почему же не удалось его одолеть?

— Потому, что пропустили. Другого объяснения здесь нет. Я и вся команда хотела выиграть — и в Словении, и дома. В каждой из этих встреч мы вели в счете, а в итоге получили только ничью.

— «Спартак» продолжает борьбу в трех турнирах. Каким результатом вы будете довольны?