Круг претендентов на Смолова сузился

По информации источника, клуб не планирует покупать форварда, несмотря на то, что испытывает проблемы со своим основным нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом. Габонец был отстранен из-за проблем с дисциплиной. Отмечается, что им интересуется лондонский «Арсенал».

На Смолова также претендуют английские «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Вэст Хэм». По словам главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова, последние предложили за форварда «очень хорошие деньги». Также он сообщил, что владелец российского клуба Сергей Галицкий принципиально отказывается продавать нападающего в «Спартак» или «Зенит».