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01:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Круг претендентов на Смолова сузился

Дортмундская «Боруссия» отказалась от трансфера нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Об этом сообщает «Спорт день за днем».

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По информации источника, клуб не планирует покупать форварда, несмотря на то, что испытывает проблемы со своим основным нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом. Габонец был отстранен из-за проблем с дисциплиной. Отмечается, что им интересуется лондонский «Арсенал».

На Смолова также претендуют английские «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Вэст Хэм». По словам главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова, последние предложили за форварда «очень хорошие деньги». Также он сообщил, что владелец российского клуба Сергей Галицкий принципиально отказывается продавать нападающего в «Спартак» или «Зенит».

Обамеянг в сезоне-2017/2018 забил 13 голов в 15 матчах в рамках Бундеслиги. На счету Смолова 10 мячей в 13 встречах в Российской футбольной премьер-лиге. Всего за «Краснодар» он сыграл в 80 матчах и забил 58 голов.

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