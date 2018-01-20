Круг претендентов на Смолова сузился
Дортмундская «Боруссия» отказалась от трансфера нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Об этом сообщает «Спорт день за днем».
Дортмундская «Боруссия» отказалась от трансфера нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Об этом сообщает «Спорт день за днем».
По информации источника, клуб не планирует покупать форварда, несмотря на то, что испытывает проблемы со своим основным нападающим
На Смолова также претендуют английские «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Вэст Хэм». По словам главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова, последние предложили за форварда «очень хорошие деньги». Также он сообщил, что владелец российского клуба Сергей Галицкий принципиально отказывается продавать нападающего в «Спартак» или «Зенит».
Обамеянг в сезоне-2017/2018 забил 13 голов в 15 матчах в рамках Бундеслиги. На счету Смолова 10 мячей в 13 встречах в Российской футбольной