Георгий Джикия: Скоро вернусь и все будет хорошо

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала»
Макароны разрешили есть на ужин
Ягудин и Тотьмянина с дочками отдыхают в Таиланде
Американка нашла тайную комнату в собственном доме
Модель в хиджабе стала лицом средства для волос
Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Севилья
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув
Челси
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Стоук Сити
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Жирона
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Бордо
Футбол. Зарубежный
19.01
Хетафе2
Атлетик2
Футбол. Зарубежный
19.01
Кан0
Марсель2
Футбол. Зарубежный
19.01
Герта1
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Гамбург
Кельн
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Леванте
Все события
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала»
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
Образцово-показательный Алиев
Kicker: Защитник сборной России стал игроком «Динамо»
Ксения Собчак окунулась в прорубь
Иванка Трамп надела розовые легинсы с розочками за $200
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
10Мастер-шоу КХЛ в Астане
25Королевы ринга. Самые красивые и грозные девушки — бойцы UFC
19 января, источник: Спорт-Экспресс

Георгий Джикия: Скоро вернусь и все будет хорошо

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поблагодарил болельщиков за поддержку.

Источник: AFP 2018

24-летний футболист получил разрыв крестообразной связки колена в товарищеском матче с «Шанхай Шанган» (0:1). Он покинул поле на носилках на 15-й минуте первого тайма.

— В связи с огромным количеством писем, которые поступили за эти два дня, я не мог не ответить вам взаимностью и передать каждому из вас огромное спасибо, — сказал Джикия в интервью пресс-службе сборной России — Мне очень приятно и очень важно, что вы пишите мне много приятных слов, которые мне на данный момент очень необходимы в связи с тем, что со мной произошло такое неудачное событие.

Но в связи с этим я понял, что меня окружают очень добрые, приятные люди, очень много друзей у меня и очень много ребят, которые поддерживают меня и помогут в любую минуту. Мне очень приятно это. Спасибо всем огромное. Скоро вернусь и все будет хорошо. С вами ваш любимый Георгий Джикия.

Как сообщает пресс-служба «Спартака», в воскресенье Джикия из Арабских Эмиратов отправится в Италию, где в понедельник в римской клинике «Вилла Стюарт» пройдет дополнительное медицинское обследование. По словам главы медицинского департамента нашего клуба Михаила Вартапетова, возможно, в тот же день Джикии будет сделана операция.

Во время загрузки произошла ошибка.
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
"Он не понимает, что несет". Промес отвечает Канчельскису
Образцово-показательный Алиев
Kicker: Защитник сборной России стал игроком «Динамо»
Право на титул: Хабиб Нурмагомедов готов забрать корону
ЦСКА укрепил лидерство в турнирной таблице Евролиги
«Зенит» хочет подписать контракт с футболистом сборной Германии
Определился еще один участник плей-офф КХЛ
Круг претендентов на Смолова сузился
Спорт-Экспресс
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен В сотне лучших по версии киноманов новые картины соседствуют с проверенной классикой
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
Лучшие вещи недели от 600 до 3 000 рублей Если ты хочешь порадовать себя какой-то милой бюджетной безделушкой, то ищи идею в нашей статье. Мы собрали самые интересные модные находки недели.
Дети
Сергей Лазарев с сыном сходили в зоопарк в Майaми Отец и сын кормили животных.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь