Георгий Джикия: Скоро вернусь и все будет хорошо

Источник: AFP 2018

24-летний футболист получил разрыв крестообразной связки колена в товарищеском матче с «Шанхай Шанган» (0:1). Он покинул поле на носилках на 15-й минуте первого тайма.

— В связи с огромным количеством писем, которые поступили за эти два дня, я не мог не ответить вам взаимностью и передать каждому из вас огромное спасибо, — сказал Джикия в интервью пресс-службе сборной России — Мне очень приятно и очень важно, что вы пишите мне много приятных слов, которые мне на данный момент очень необходимы в связи с тем, что со мной произошло такое неудачное событие.

Но в связи с этим я понял, что меня окружают очень добрые, приятные люди, очень много друзей у меня и очень много ребят, которые поддерживают меня и помогут в любую минуту. Мне очень приятно это. Спасибо всем огромное. Скоро вернусь и все будет хорошо. С вами ваш любимый Георгий Джикия.