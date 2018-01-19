Евгений Марков: «Зенит» поздно спохватился. Я уже дал слово Хохлову

СДЕЛАЛ ШАГ ВПЕРЕД

— Вы сказали, что решились на переход после третьего звонка главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова. Что смущало до этого?

— Да, в принципе, ничего не смущало. Подкупило, что главный тренер проявил ко мне такой стойкий интерес. Это очень важно, чтобы именно наставник на тебя рассчитывал, а не только руководство клуба.

— Во время первых двух звонков Хохлов разве не проявлял к вам заинтересованность?

— Конечно, проявлял. Но такая настойчивость, конечно, подкупает.

— Кто еще из тренеров РФПЛ звонил в последние две недели и звал к себе?

— Звонки действительно были, но фамилии я называть не стану. Они даже в прессе не фигурировали.

— Уже почувствовали разницу в тренировках Хохлова и Дмитрия Парфенова (главный тренер «Тосно». — Прим. «СЭ»)?

— Еще нет. Все-таки мало времени прошло. Мы поговорили с Дмитрием Валерьевичем, он объяснил мне свои требования. Но по тактическим моментам еще не беседовали. Ведь я буквально только-только приехал, даже не тренировался еще толком.

— Если посмотреть на турнирную таблицу, ваш переход из «Тосно» в «Динамо» может показаться довольно странным. Бело-голубые всего на два очка опережают ленинградцев, и на сегодняшний день это команды примерно одного уровня. Разве не так?

— Я бы не сказал, что это команды одного уровня. «Динамо», на мой взгляд, посильнее, повыше классом, хотя я сейчас никоим образом не хочу обидеть свой бывший клуб. Кроме того, у бело-голубых отличная инфраструктура, база, много болельщиков, достраивается свой стадион. Это клуб с богатой историей и великими традициями. Безусловно, этот переход для меня — шаг вперед.

— В деньгах выиграли?

— Если бы выбирал деньги, я бы, наверное, ушел в другой клуб (улыбается).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BeIjrtMjXbW/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.92270531400966% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BeIjrtMjXbW/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Новый вызов ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/markov777/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Евгений Марков</a> (@markov777) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-19T14:03:48+00:00">Jan 19, 2018 at 6:03am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ЗАЧЕМ ИДТИ В «ЗЕНИТ» И СИДЕТЬ НА СКАМЕЙКЕ?

— Вот вы и сами подвели разговор к вопросу о «Зените». Почему отказали российскому гранду, который в итоге вышел на вас, и отправились в «Динамо»?

— А зачем мне сейчас идти в «Зенит»? Там есть нападающие. Их много и они квалифицированные. И я не вижу смысла переходить туда и сидеть на скамейке.

— Почему именно на скамейке?

— У меня хватает примеров игроков, которые переходили в «Зенит» и фактически переставали там выходить на поле. Пашка Могилевец находился на пике формы в «Рубине». Оказался в Питере и многое потерял — в игровом тонусе и физических кондициях… Не хочу повторять ошибок своих друзей. Моя цель — играть, часто выходить на поле.

— Получается, вы испугались конкуренции с Кокориным?

— Нет, ни в коем случае не испугался. Но я не вижу смысла подписывать контракт с «Зенитом». Там, как я уже заметил, хватает футболистов моего амплуа. Тем более уже можно слагать легенды о том, как питерский клуб делает ставку на своих воспитанников…

— Но неужели вам не хочется побороться за место в составе с тем же Кокориным? Вы же, играя в «Тосно», пока забили всего на два гола меньше зенитовца. И это не вселяет в вас уверенность?

— Заба (Заболотный — Прим. «СЭ») уже пошел. Рискнул.

— Думаете, рискнул?

— Да. Не факт, что в «Зените» он будет проводить на поле столько же времени, как в «Тосно». Я, конечно, желаю ему пробиться в состав и вырвать свое место в команде. Но это очень тяжело при нынешней политике питерского клуба. Таков мой ответ. Я выбрал «Динамо» и не жалею!

Федор СМОЛОВ | Источник: Спорт-Экспресс

ПОЧЕМУ «ВЕСТ ХЭМ» НЕ УРОВЕНЬ СМОЛОВА? ТАМ ИГРАЕТ ЧИЧАРИТО

— Вас, наверное, смутили еще новости о возможном переходе Смолова в «Зенит»?

— Думаю, Федор вряд ли там окажется. Мне кажется, Смолов тоже понимает, что «Зенит» — не лучший для него выбор.

— Вот как?

— Но это лично мое мнение со стороны. Смолов — форвард очень серьезного уровня. Считаю его сильнейшим нападающим нашего чемпионата. Конечно, ему лучше попробовать свои силы за границей или же вообще никуда не уходить из «Краснодара».

— Менять «Краснодар» на «Зенит» нелогично?

— Я не вижу в этом смысла.

— А нужно ли ему тогда переходить в средний европейский клуб — например, в «Вест Хэм»? Или это не уровень Смолова?

— Ну не знаю. А, допустим, Чичарито почему-то играет в «Вест Хэме». Разве он хуже Смолова? А еще за «молотобойцев» выступает Энди Кэррол. Тоже форвард с именем, как ни крути. На мой взгляд, любой английский клуб на две головы выше российской команды. Это мое мнение.

— Интересное.

— Ну возьмем для примера «Лестер». Средний клуб, который выиграл чемпионство. Или посмотрите состав того же «Вест Хэма» и многое станет понятно. Там выступают ведущие игроки своих сборных.

— Согласны с мнением, что «Зенит» для многих молодых игроков становится «золотой клеткой»?

— Сложно говорить о «клетке». Но я уже привел пример Паши Могилевца. Он очень хотел вернуться в свой родной клуб после «Рубина». Вернулся и… Он сам понимает, что потерял полтора года. Сейчас наверстывает упущенное в «Ростове». А ведь в 2014 году ездил на чемпионат мира, был на виду у всех. А сколько матчей он провел в «Зените»? Три? Четыре? Потерянное время…

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BeFYzn1jF45/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:42.125984251968504% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BeFYzn1jF45/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Один из лучших бомбардиров @rfpl_org Евгений Марков выбрал #Динамо #fcdm1923 #правильныйвыбор Читайте интервью нашего новичка на fcdynamo.ru </a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/fcdm_official/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Dynamo Moscow FC</a> (@fcdm_official) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-18T08:31:02+00:00">Jan 18, 2018 at 12:31am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Я НЕ ВЫПЕНДРЕЖНЫЙ ПАРЕНЬ

— Можно ли сказать, что сейчас лично вы выбрали футбол, а не сумасшедший контракт?

— Это слишком громко прозвучит. Я то парень не особо выпендрежный. Я выбрал «Динамо».

— Вообще вы не особо жалуете наши гранды. Сначала не захотели ехать на просмотр в ЦСКА, теперь отказали «Зениту». Не боитесь, что они на вас обидятся и в будущем не позовут к себе?

— Ни в коем случае! Я точно никого не хотел обидеть своим выбором. Я вообще человек не конфликтный. В ЦСКА не пошел, потому что армейцы позвали на просмотр. На том этапе я посчитал, что лучше остаться в «Тосно». И, думаю, сделал правильный выбор. В «Тосно» постоянно играл и немного раскрыл свой потенциал в премьер-лиге. Теперь новый этап — «Динамо». Намерен в нем прогрессировать.

— «Тосно» теперь ждет провал? Команду покинули два ведущих нападающих…

— В этой команде сложилась очень теплая атмосфера. У меня там много друзей. Но, уверен, они не пропадут без нас с Антохой. Дмитрий Владимирович найдет решение проблемы. Он очень вдумчивый специалист.

— Как, кстати, Заболотный отреагировал на ваш выбор?

— Буквально вчера с ним общались. Пожелал мне удачи и обойтись без травм.

— То есть не удивился?

— Нет. У нас с ним сложились хорошие отношения, дружеские. Два года играли вместе и понимали друг друга с полуслова.

— Вы производите впечатление необычного для нашего времени футболиста. Многие молодые игроки на вашем месте пошли бы в «Зенит» за большим контрактом.

— «Зенит» все равно остается для меня родным клубом. Я же там был с пяти лет. Играл за дубль, тренировался за основу. Но сегодня я выбираю «Динамо». Это лично мое решение. Никто мне ничего не подсказывал. Знаете, иногда включается третье чувство. У меня лежала душа к «Динамо», и вот я здесь. А Заболотный? Почему его не забрал назад тот же ЦСКА? Он же воспитанник армейцев. Ну что ж, решили так. Ок. Есть же и другие команды, куда можно перейти.

— То есть, если бы «Зенит» вас хотел, позвал бы раньше?

— Да. Наверное, поздно спохватились. Не знаю, почему. Мне действительно звонили из Питера и делали предложение. Но я ответил: «Извините, я уже дал слово Дмитрию Валерьевичу Хохлову и «Динамо». А когда пообещал — куда-то метаться нет никакого желания и смысла.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BeFcyHjjZI9/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BeFcyHjjZI9/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Когда два года назад поступило предложение в «Тосно», то по началу, я сильно сомневался, думал…Но приехав на сборы понял, что с «бандой», какая собралась в тот момент, можно достигать любых результатов и ставить самые высоких цели. Помню, когда в тот год мы играли на Кипре с «Партизаном» и я увидел Валерия Божинова, который «божил» в фифе, когда мне было лет 12-13, помню матч с «Псковом» когда отмерзали уши, Малая Арена, победы и поражения, открытие стадиона в Великом Новгороде, где я забил гол при фантастической поддержке болельщиков! Все это позволило мне ни на секунду не усомнится в моем выборе! Сборы в Белоруссии, новые партнеры по команде, доверие руководства и тренерского штаба, позволили крепко закрепится и почувствовать уверенность в своих силах! Каждый домашний матч для нас был, как выезд, но с удовольствием приезжали туда, где нас полюбили, да и парни и весь персонал были рады, что мы чувствовали себя, как дома, пусть и на выезде. Были травмы, из-за которых я много пропустил по ходу сезона и был только мысленно с командой, затем рецидив, но все это делало меня сильнее, чтобы добиться поставленной задачи до которой оставалось всего ничего. 6 мая, Нижнекамск, день который я запомню на всю жизнь! Чира забивает гол «Нефтехимику», а через пару минут Сух забивает еще один, в тот момент мы поняли, что «Все!» мы в РФПЛ! Мы были счастливы, мы были семьей, мы были – командой, которая не смотря на все трудности, какие были на пути исполнили мечту болельщиков! Через два месяца после вручения медалей мы вышли на поле «Петровского». Стадион – «мечта» любого питерского парнишки, который мечтает стать футболистом. Мечта сбылась! Мог ли я подумать, что когда переходил в «Тосно» буду играть в РФПЛ против лидеров нашего футбола? Мог! У меня была и осталась прекрасная команда «Тосно» с преданными болельщиками, справедливым руководством и отличным персоналом. Искренне огромное спасибо каждому в клубе! Отдельное спасибо всему тренерского штабу, с кем были вместе на протяжении всего пути и всем пацанам без которых я бы не был тем кто я есть! Не прощаемся, мужики ;)</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/markov777/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Евгений Марков</a> (@markov777) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-18T09:05:47+00:00">Jan 18, 2018 at 1:05am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В СПИСКЕ КНИГ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ — МОЭМ, ШОУ, РЕМАРК

— В ноябре в интервью «СЭ» вы сказали, что читаете биографию Микеланджело. Какую книгу взяли на сбор сейчас?

— Честно говоря, никакую. В телефоне есть список книг, который туда закачивает мама. Но я пока его даже не открывал (смеется). Просто было не до этого. Может быть, завтра приступлю к освоению маминого списка.

— Сколько в среднем книг вы прочитываете за месяц?

— Смотря какой объем. Ну одну, максимум две. Если мне книга не нравится, я ее откладываю подальше на полочку после первых 50 страниц.

— А можете перечислить три-четыре книги из маминого списка?

— Так. Сомерсет Моэм «Игрушки судьбы», Эрих Мария Ремарк «Ночь в Лиссабоне», Ирвин Шоу «Полное собрание рассказов». Эрнест Хемингуэй «Праздник, который всегда с тобой». Ой, вот это, наверное тяжело. Мне данный автор как-то сложно дается (смеется).

— В Питере вы раз в год старались выбираться в Эрмитаж. Какой музей в первую очередь посетите в Москве, когда вернетесь со сборов?

— Честно, до перехода в «Динамо» не любил Москву из-за бесконечных пробок, которые просто бесили. Когда играли с ЦСКА, от отеля до стадиона нужно было проехать два километра. Мы ехали 50 минут! 50! И я вообще не понимал, как так можно. Надеюсь, что приспособлюсь. А музей? Спрошу у Женьки Башкирова, он посоветует. Пока в Москве за всю жизнь толком еще нигде не был. И целенаправленно никуда окультуриваться в Москве никогда не ходил.

— Вернемся к «Динамо». На ваш взгляд, кто самый сильный нападающий в команде за последние годы?

— Могу выбрать среди тех, кого видел и успел проанализировать. Поэтому, пожалуй, назову Кевина Кураньи. Он, по-моему, действовал в связке с Кокориным. Кевин мне нравился. Высокий, здорово играл головой, достаточно техничный футболист для своего роста. На тот момент это был футболист топ-уровня.

— Из «Динамо» в сборную на домашний чемпионат мира — реальный сценарий для вас?

— Надеюсь, что при должном уровне моей игры — это реально. Рассчитываю, что Станислав Саламович (Черчесов. — Прим. «СЭ») обратит на меня внимание. Давно мечтаю о сборной. Пока все мои мечты сбывались. Но здесь я понимаю, что предстоит очень много работы. В футболе мелочей не бывает.