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19 января, источник: Спорт-Экспресс

Евгений Марков: «Зенит» поздно спохватился. Я уже дал слово Хохлову

Интервью «СЭ» дал новичок «Динамо», отказавшийся переходить из «Тосно» в «Зенит».

СДЕЛАЛ ШАГ ВПЕРЕД

— Вы сказали, что решились на переход после третьего звонка главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова. Что смущало до этого?

— Да, в принципе, ничего не смущало. Подкупило, что главный тренер проявил ко мне такой стойкий интерес. Это очень важно, чтобы именно наставник на тебя рассчитывал, а не только руководство клуба.

— Во время первых двух звонков Хохлов разве не проявлял к вам заинтересованность?

— Конечно, проявлял. Но такая настойчивость, конечно, подкупает.

— Кто еще из тренеров РФПЛ звонил в последние две недели и звал к себе?

— Звонки действительно были, но фамилии я называть не стану. Они даже в прессе не фигурировали.

— Уже почувствовали разницу в тренировках Хохлова и Дмитрия Парфенова (главный тренер «Тосно». — Прим. «СЭ»)?

— Еще нет. Все-таки мало времени прошло. Мы поговорили с Дмитрием Валерьевичем, он объяснил мне свои требования. Но по тактическим моментам еще не беседовали. Ведь я буквально только-только приехал, даже не тренировался еще толком.

— Если посмотреть на турнирную таблицу, ваш переход из «Тосно» в «Динамо» может показаться довольно странным. Бело-голубые всего на два очка опережают ленинградцев, и на сегодняшний день это команды примерно одного уровня. Разве не так?

— Я бы не сказал, что это команды одного уровня. «Динамо», на мой взгляд, посильнее, повыше классом, хотя я сейчас никоим образом не хочу обидеть свой бывший клуб. Кроме того, у бело-голубых отличная инфраструктура, база, много болельщиков, достраивается свой стадион. Это клуб с богатой историей и великими традициями. Безусловно, этот переход для меня — шаг вперед.

— В деньгах выиграли?

— Если бы выбирал деньги, я бы, наверное, ушел в другой клуб (улыбается).

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ЗАЧЕМ ИДТИ В «ЗЕНИТ» И СИДЕТЬ НА СКАМЕЙКЕ?

— Вот вы и сами подвели разговор к вопросу о «Зените». Почему отказали российскому гранду, который в итоге вышел на вас, и отправились в «Динамо»?

— А зачем мне сейчас идти в «Зенит»? Там есть нападающие. Их много и они квалифицированные. И я не вижу смысла переходить туда и сидеть на скамейке.

— Почему именно на скамейке?

— У меня хватает примеров игроков, которые переходили в «Зенит» и фактически переставали там выходить на поле. Пашка Могилевец находился на пике формы в «Рубине». Оказался в Питере и многое потерял — в игровом тонусе и физических кондициях… Не хочу повторять ошибок своих друзей. Моя цель — играть, часто выходить на поле.

— Получается, вы испугались конкуренции с Кокориным?

— Нет, ни в коем случае не испугался. Но я не вижу смысла подписывать контракт с «Зенитом». Там, как я уже заметил, хватает футболистов моего амплуа. Тем более уже можно слагать легенды о том, как питерский клуб делает ставку на своих воспитанников…

— Но неужели вам не хочется побороться за место в составе с тем же Кокориным? Вы же, играя в «Тосно», пока забили всего на два гола меньше зенитовца. И это не вселяет в вас уверенность?

— Заба (Заболотный — Прим. «СЭ») уже пошел. Рискнул.

— Думаете, рискнул?

— Да. Не факт, что в «Зените» он будет проводить на поле столько же времени, как в «Тосно». Я, конечно, желаю ему пробиться в состав и вырвать свое место в команде. Но это очень тяжело при нынешней политике питерского клуба. Таков мой ответ. Я выбрал «Динамо» и не жалею!

Федор СМОЛОВ | Источник: Спорт-Экспресс

ПОЧЕМУ «ВЕСТ ХЭМ» НЕ УРОВЕНЬ СМОЛОВА? ТАМ ИГРАЕТ ЧИЧАРИТО

— Вас, наверное, смутили еще новости о возможном переходе Смолова в «Зенит»?

— Думаю, Федор вряд ли там окажется. Мне кажется, Смолов тоже понимает, что «Зенит» — не лучший для него выбор.

— Вот как?

— Но это лично мое мнение со стороны. Смолов — форвард очень серьезного уровня. Считаю его сильнейшим нападающим нашего чемпионата. Конечно, ему лучше попробовать свои силы за границей или же вообще никуда не уходить из «Краснодара».

— Менять «Краснодар» на «Зенит» нелогично?

— Я не вижу в этом смысла.

— А нужно ли ему тогда переходить в средний европейский клуб — например, в «Вест Хэм»? Или это не уровень Смолова?

— Ну не знаю. А, допустим, Чичарито почему-то играет в «Вест Хэме». Разве он хуже Смолова? А еще за «молотобойцев» выступает Энди Кэррол. Тоже форвард с именем, как ни крути. На мой взгляд, любой английский клуб на две головы выше российской команды. Это мое мнение.

— Интересное.

— Ну возьмем для примера «Лестер». Средний клуб, который выиграл чемпионство. Или посмотрите состав того же «Вест Хэма» и многое станет понятно. Там выступают ведущие игроки своих сборных.

— Согласны с мнением, что «Зенит» для многих молодых игроков становится «золотой клеткой»?

— Сложно говорить о «клетке». Но я уже привел пример Паши Могилевца. Он очень хотел вернуться в свой родной клуб после «Рубина». Вернулся и… Он сам понимает, что потерял полтора года. Сейчас наверстывает упущенное в «Ростове». А ведь в 2014 году ездил на чемпионат мира, был на виду у всех. А сколько матчей он провел в «Зените»? Три? Четыре? Потерянное время…

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Я НЕ ВЫПЕНДРЕЖНЫЙ ПАРЕНЬ

— Можно ли сказать, что сейчас лично вы выбрали футбол, а не сумасшедший контракт?

— Это слишком громко прозвучит. Я то парень не особо выпендрежный. Я выбрал «Динамо».

— Вообще вы не особо жалуете наши гранды. Сначала не захотели ехать на просмотр в ЦСКА, теперь отказали «Зениту». Не боитесь, что они на вас обидятся и в будущем не позовут к себе?

— Ни в коем случае! Я точно никого не хотел обидеть своим выбором. Я вообще человек не конфликтный. В ЦСКА не пошел, потому что армейцы позвали на просмотр. На том этапе я посчитал, что лучше остаться в «Тосно». И, думаю, сделал правильный выбор. В «Тосно» постоянно играл и немного раскрыл свой потенциал в премьер-лиге. Теперь новый этап — «Динамо». Намерен в нем прогрессировать.

— «Тосно» теперь ждет провал? Команду покинули два ведущих нападающих…

— В этой команде сложилась очень теплая атмосфера. У меня там много друзей. Но, уверен, они не пропадут без нас с Антохой. Дмитрий Владимирович найдет решение проблемы. Он очень вдумчивый специалист.

— Как, кстати, Заболотный отреагировал на ваш выбор?

— Буквально вчера с ним общались. Пожелал мне удачи и обойтись без травм.

— То есть не удивился?

— Нет. У нас с ним сложились хорошие отношения, дружеские. Два года играли вместе и понимали друг друга с полуслова.

— Вы производите впечатление необычного для нашего времени футболиста. Многие молодые игроки на вашем месте пошли бы в «Зенит» за большим контрактом.

— «Зенит» все равно остается для меня родным клубом. Я же там был с пяти лет. Играл за дубль, тренировался за основу. Но сегодня я выбираю «Динамо». Это лично мое решение. Никто мне ничего не подсказывал. Знаете, иногда включается третье чувство. У меня лежала душа к «Динамо», и вот я здесь. А Заболотный? Почему его не забрал назад тот же ЦСКА? Он же воспитанник армейцев. Ну что ж, решили так. Ок. Есть же и другие команды, куда можно перейти.

— То есть, если бы «Зенит» вас хотел, позвал бы раньше?

— Да. Наверное, поздно спохватились. Не знаю, почему. Мне действительно звонили из Питера и делали предложение. Но я ответил: «Извините, я уже дал слово Дмитрию Валерьевичу Хохлову и «Динамо». А когда пообещал — куда-то метаться нет никакого желания и смысла.

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В СПИСКЕ КНИГ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ — МОЭМ, ШОУ, РЕМАРК

— В ноябре в интервью «СЭ» вы сказали, что читаете биографию Микеланджело. Какую книгу взяли на сбор сейчас?

— Честно говоря, никакую. В телефоне есть список книг, который туда закачивает мама. Но я пока его даже не открывал (смеется). Просто было не до этого. Может быть, завтра приступлю к освоению маминого списка.

— Сколько в среднем книг вы прочитываете за месяц?

— Смотря какой объем. Ну одну, максимум две. Если мне книга не нравится, я ее откладываю подальше на полочку после первых 50 страниц.

— А можете перечислить три-четыре книги из маминого списка?

— Так. Сомерсет Моэм «Игрушки судьбы», Эрих Мария Ремарк «Ночь в Лиссабоне», Ирвин Шоу «Полное собрание рассказов». Эрнест Хемингуэй «Праздник, который всегда с тобой». Ой, вот это, наверное тяжело. Мне данный автор как-то сложно дается (смеется).

— В Питере вы раз в год старались выбираться в Эрмитаж. Какой музей в первую очередь посетите в Москве, когда вернетесь со сборов?

— Честно, до перехода в «Динамо» не любил Москву из-за бесконечных пробок, которые просто бесили. Когда играли с ЦСКА, от отеля до стадиона нужно было проехать два километра. Мы ехали 50 минут! 50! И я вообще не понимал, как так можно. Надеюсь, что приспособлюсь. А музей? Спрошу у Женьки Башкирова, он посоветует. Пока в Москве за всю жизнь толком еще нигде не был. И целенаправленно никуда окультуриваться в Москве никогда не ходил.

— Вернемся к «Динамо». На ваш взгляд, кто самый сильный нападающий в команде за последние годы?

— Могу выбрать среди тех, кого видел и успел проанализировать. Поэтому, пожалуй, назову Кевина Кураньи. Он, по-моему, действовал в связке с Кокориным. Кевин мне нравился. Высокий, здорово играл головой, достаточно техничный футболист для своего роста. На тот момент это был футболист топ-уровня.

— Из «Динамо» в сборную на домашний чемпионат мира — реальный сценарий для вас?

— Надеюсь, что при должном уровне моей игры — это реально. Рассчитываю, что Станислав Саламович (Черчесов. — Прим. «СЭ») обратит на меня внимание. Давно мечтаю о сборной. Пока все мои мечты сбывались. Но здесь я понимаю, что предстоит очень много работы. В футболе мелочей не бывает.

Виталий АЙРАПЕТОВ
из Белека

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