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19 января, источник: Спорт-Экспресс

Kicker: Рауш стал игроком «Динамо»

Защитник «Кельна» Константин Рауш подписал контракт с «Динамо», утверждает Kicker.

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Футболист прилетел в Москву и прошел медицинское обследование, после чего заключил соглашение с бело-голубыми. Предполагается, что сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. О сроке договора не сообщается.

Ранее сообщалось о том, что клубы согласовали условия трансфера защитника. Одной из причин, по которой игрок хочет покинуть немецкий клуб является желание сыграть на чемпионате мира-2018 в составе сборной России.

В Германии защитник выступал за такие команды, как «Ганновер», «Штутгарт», и «Дармштад». За «Кельн» на его счету 50 игр, в которых он забил один мяч и сделал 5 результативных передач. За сборную России он дебютировал в ноябре 2017 года и провел четыре встречи.

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