Kicker: Рауш стал игроком «Динамо»
Защитник «Кельна» Константин Рауш подписал контракт с «Динамо», утверждает Kicker.
Защитник «Кельна» Константин Рауш подписал контракт с «Динамо», утверждает Kicker.
Футболист прилетел в Москву и прошел медицинское обследование, после чего заключил соглашение с
Ранее сообщалось о том, что клубы согласовали условия трансфера защитника. Одной из причин, по которой игрок хочет покинуть немецкий клуб является желание сыграть на чемпионате мира-2018 в составе сборной России.
В Германии защитник выступал за такие команды, как «Ганновер», «Штутгарт», и «Дармштад». За «Кельн» на его счету 50 игр, в которых он забил один мяч и сделал 5 результативных передач. За сборную России он дебютировал в ноябре 2017 года и провел четыре встречи.