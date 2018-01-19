Kicker: Рауш стал игроком «Динамо»

Футболист прилетел в Москву и прошел медицинское обследование, после чего заключил соглашение с бело-голубыми. Предполагается, что сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро . О сроке договора не сообщается.

Ранее сообщалось о том, что клубы согласовали условия трансфера защитника. Одной из причин, по которой игрок хочет покинуть немецкий клуб является желание сыграть на чемпионате мира-2018 в составе сборной России.

В Германии защитник выступал за такие команды, как «Ганновер», «Штутгарт», и «Дармштад». За «Кельн» на его счету 50 игр, в которых он забил один мяч и сделал 5 результативных передач. За сборную России он дебютировал в ноябре 2017 года и провел четыре встречи.