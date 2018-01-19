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19 января, источник: Чемпионат.com

Хосонов: Настанет день, когда «старики» уйдут и цвета ЦСКА доверят защищать нам

19-летний полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов в интервью пресс-службе «армейцев» отдал дань уважения опытным игрокам красно-синих и заявил, что и он, и его сверстники сделают всё возможное, чтобы достойно представлять клуб на самом высоком уровне уже в недалёком будущем.

Источник: РИА "Новости"

«Желаем нашим опытным футболистам играть как можно дольше, многому учимся у них и благодарны за то, как они нас поддерживают. Но настанет день, когда «старики» уйдут и цвета клуба доверят защищать нам. Мы должны быть к этому готовы. Очень здорово, что более молодые ребята, Жиронкин и Тикнизян, тоже работают с первой командой. Мы, в свою очередь, стараемся им помогать, чем можем. Дай бог, чтобы у них всё получилось.

Моя задача — набрать максимально хорошую форму, заработать шанс. Если тренер увидит, что я готов, он даст мне такую возможность. В первой части сезона я уже появлялся на поле. Не всё получилось — в важном матче допустил ошибку, подвёл команду. Ставлю цель провести весной как можно больше игр — не важно, на какой позиции. Могу выйти в центре полузащиты, справа в обороне или сыграть центрального защитника. Особая мечта — забить первый гол за главную команду ЦСКА, — поведал Хосонов.

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