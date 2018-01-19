Хосонов: Настанет день, когда «старики» уйдут и цвета ЦСКА доверят защищать нам

«Желаем нашим опытным футболистам играть как можно дольше, многому учимся у них и благодарны за то, как они нас поддерживают. Но настанет день, когда «старики» уйдут и цвета клуба доверят защищать нам. Мы должны быть к этому готовы. Очень здорово, что более молодые ребята, Жиронкин и Тикнизян, тоже работают с первой командой. Мы, в свою очередь, стараемся им помогать, чем можем. Дай бог, чтобы у них всё получилось.