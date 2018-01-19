Что такое разрыв передней крестообразной связки и сколько пропустит Джикия

Источник: Чемпионат.com

Как выглядит разрыв передней крестообразной связки?

Футбол и горнолыжные виды лидируют по количеству разрывов передней крестообразной связки из-за обилия сгибательно-разгибательных движений ноги, при которых связка растягивается. Технически в большинстве случаев причиной полетевших «крестов» является слишком большая разница в направлении движения верхней части ноги (бедра) и нижней (голени). Если голень вывернута наружу слишком сильно, то в момент давления — при столкновении с соперником или при соприкосновении с травой — большеберцовая кость сдвигается по отношению в бедренной слишком сильно, связка экстремально растягивается и в конце концов надрывается.

Формально с разрывом передней крестообразной связки можно некоторое время провести на поле. Задачей передней и задней крестообразных связок является стабилизация голени, и с ней справляются неповреждённая связка и мышцы колена. Ганец Отто Аддо, вся карьеру мучившийся с «крестами», в сентябре 2003 года стал обладателем уникального достижения, забив с тяжелейшей травмой. Гол в ворота венской «Аустрии» в матче Кубка УЕФА признали в Германии голом месяца.

Кто подвержен таким травмам?

До сих пор никакой чёткой корреляции между позициями на поле (ростом, весом, мышечной массой…) и разрывом передней крестообразной связки не выявлено. По словам люксембургского хирурга Романа Зайля, специализирующегося на операциях на колене, следует разделять людей с «крестами» лишь по одному критерию — подготовлен человек к физической работе или нет. Зайлю приходится сталкиваться с такими операциями каждый горнолыжный сезон, и хирург говорит, что, вопреки стереотипному мнению, его главные клиенты не молодые люди, которые захотели сделать то, что не умеют, а женщины от 30 до 50 лет. То есть точная линия подверженности «крестам» проходит по вопросу «готов или не готов».

Понятно, что спортсмены готовы к физической работе, но травмы случаются и у них. Есть теория, что футболисты, тяготеющие ко взрывной работе, на коротких рывках, чаще повреждают переднюю крестообразную связку, но доказательства собраны лишь косвенные. Вопрос с самой тяжёлой из распространённых футбольных травм остаётся пока без ответа.

Сколько придётся восстанавливаться после разрыва крестообразных связок?

Не нужно рассчитывать на чудо: чемпионат мира для Георгия Джикии с гигантской долей вероятности пройдёт по телевизору. Согласно данным за годы с 2009-го по 2016-й в немецкой Бундеслиге почти 80% футболистов с таким диагнозом тратили на восстановление от 175 до 240 дней. Средний срок полного восстановления — 226 дней, это семь с половиной месяцев. Даже минимальный срок слишком большой, чтобы рассчитывать на возвращение Джикии к домашнему чемпионату мира: в сезоне-2011/12 датчанин Бу Свенссон из «Майнца» (тоже центральный защитник) потратил на восстановление 139 дней. Интересно, что Свенссон а) был к тому времени уже возрастным футболистом (они в среднем восстанавливаются медленнее); б) обошёлся без операции — в клубе рискнули лечить игрока консервативными методами.

У «Спартака» четвёртые «кресты» за восемь месяцев. Тенденция?

Два момента, которые нужно учитывать. Первый: четыре такие травмы за относительно небольшой временной промежуток — аномалия. Даже лондонский «Арсенал» времён самых многолюдных лазаретов себе такого не позволял, потому о тенденции уже говорить неправильно. Второй момент — это как раз отсутствие чёткой корреляции между факторами и фактами «крестов», о котором мы уже говорили.