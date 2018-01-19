Агент: Переговоров между ЦСКА и «Лестером» по Мусе не было, но всё возможно

«Муса — игрок топ-уровня, которому просто-напросто не дали шанса проявить себя. И только руководство “Лестера” может объяснить, почему. Ему нужно играть футбол, и мы ищем решения для этого. На данный момент переговоров между ЦСКА и “Лестером” не было, но всё возможно. Это всё, что я могу сказать на данный момент», — сказал Харрис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Накануне главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор сообщил, что Муса возвращается в ЦСКА. Ранее в СМИ сообщалось, что «армейцы» рассматривают вариант с возвращением игрока в команду. Отмечалось, что ЦСКА может арендовать нигерийца до конца нынешнего сезона.
Муса перешёл в «Лестер» из ЦСКА в 2016 году. За «армейцев» 25-летний игрок выступал с 2012 по 2016 год.