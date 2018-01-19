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19:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент: Переговоров между ЦСКА и «Лестером» по Мусе не было, но всё возможно

Футбольный агент Тони Харрис, представляющий интересы нападающего «Лестер Сити» Ахмеда Мусы, прокомментировал информацию о возможном возвращении футболиста в московский ЦСКА.

Источник: AP 2018

«Муса — игрок топ-уровня, которому просто-напросто не дали шанса проявить себя. И только руководство “Лестера” может объяснить, почему. Ему нужно играть футбол, и мы ищем решения для этого. На данный момент переговоров между ЦСКА и “Лестером” не было, но всё возможно. Это всё, что я могу сказать на данный момент», — сказал Харрис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Накануне главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор сообщил, что Муса возвращается в ЦСКА. Ранее в СМИ сообщалось, что «армейцы» рассматривают вариант с возвращением игрока в команду. Отмечалось, что ЦСКА может арендовать нигерийца до конца нынешнего сезона.

Муса перешёл в «Лестер» из ЦСКА в 2016 году. За «армейцев» 25-летний игрок выступал с 2012 по 2016 год.

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