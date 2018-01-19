«Сантос» не блокировал трансфер футболиста Вериссимо в «Спартак»

Ранее Вита сообщил ТАСС, что «Спартак» попросил отложить переговоры по трансферу 22-летнего защитника на два дня по причине экстренных обстоятельств. В свою очередь «Спорт-Экспресс» со ссылкой на агента Вериссимо сообщил о том, что бразильский клуб наложил вето на трансфер футболиста.

«Переговоры находятся в стадии ожидания действий московской стороны, завтра последний срок, когда “Спартак” должен дать ответ по трансферу Вериссимо. Мне неизвестно, почему представитель Лукаса дает информацию, что трансфер заблокирован. Если бы такая информация была на самом деле, то мы бы опубликовали ее на своем официальном сайте, у нас так принято. Клуб не может нести ответственность за слова представителей футболиста в адрес прессы, нам с вами остается только ждать завершения завтрашнего дня», — сказал Вита.