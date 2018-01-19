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19:07 (мск), источник: ТАСС

«Сантос» не блокировал трансфер футболиста Вериссимо в «Спартак»

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Бразильский футбольный клуб «Сантос» не накладывал вето на переговоры «Спартака» с Лукасом Вериссимо и ждет ответа от московского клуба до субботы.

Об этом ТАСС сообщил член совета директоров бразильского футбольного клуба Рафаэль Вита.

Ранее Вита сообщил ТАСС, что «Спартак» попросил отложить переговоры по трансферу 22-летнего защитника на два дня по причине экстренных обстоятельств. В свою очередь «Спорт-Экспресс» со ссылкой на агента Вериссимо сообщил о том, что бразильский клуб наложил вето на трансфер футболиста.

«Переговоры находятся в стадии ожидания действий московской стороны, завтра последний срок, когда “Спартак” должен дать ответ по трансферу Вериссимо. Мне неизвестно, почему представитель Лукаса дает информацию, что трансфер заблокирован. Если бы такая информация была на самом деле, то мы бы опубликовали ее на своем официальном сайте, у нас так принято. Клуб не может нести ответственность за слова представителей футболиста в адрес прессы, нам с вами остается только ждать завершения завтрашнего дня», — сказал Вита.

В основной команде «Сантоса» центральный защитник дебютировал в 2015 году, а до этого играл за молодежный состав клуба. В 2017 году игрок провел 35 матчей в чемпионате Бразилии, в которых не отметился результативными действиями и получил девять желтых карточек.

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