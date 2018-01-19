Трансферную политику «Динамо» все хвалят. Точно за дело?

В последний раз работа «Динамо» на трансферном рынке собирала такие мощные отзывы, когда «Динамо» жило другой жизнью. В Новогорске помпезно презентовали звезду всей Премьер-Лиги, добавляли к ней сильный костяк игроков на проблемные позиции, а тех, кто не вписывался, отпускали бесплатно, не беспокоясь за финансовое состояние. С лета-2014, да. Впервые за три года вокруг «Динамо» фигурируют более-менее статусные имена — ха-ха, последним был Павел Погребняк — и на словах москвичей уже отправляют подальше от зоны вылета, поближе к еврокубкам. Сразу после зимних трансферов.

Не так быстро.

В моём понимании сильная селекционная работа формируется на принципах, схожих с «Маниболом» Билли Бина — и дело не в цифрах. Сильная селекция строится на приглашении игроков, по разным причинам недооценённых — они могут играть в чемпионате «второй волны», выдавать слабую статистику действий с мячом (что вообще не показатель), мало выделяться, плохо прогрессировать, часто травмироваться. Вариантов много. «Спартак» подписал Ещенко и Зобнина после вылета «Динамо» под дальнейший резкий прогресс — сильная селекция. «Ростов» нашёл Сверрира Ингасона в самой пропускающей команде Ла Лиги — тоже. И «Динамо» подписало забесплатно Самба Соу — в том же ряду.

Сейчас, если верить фамилиям наиболее близким к «Динамо», — Евгений Марков уже перешёл, Константин Рауш и Вячеслав Караваев на подходе — выбрана другая стратегия. Теперь клуб ищет игроков на слуху, либо проявивших себя в команде ниже уровнем, либо нуждающихся в практике перед чемпионатом мира. Такая стратегия не свойственна Евгению Муравьёву, чья «Кубань» была образцом селекции на маленькие деньги — поэтому такой выбор ещё более удивителен.

Найти логику в рыночной стратегии «Динамо» сложно по ряду причин.

1. По факту «Динамо» усиливает самые укомплектованные позиции в составе. Евгений Марков — либо третий лёгкий форвард в команде (пока не отпущен Вандерсон), либо четвёртый тяжёлый. Рауш — третий левый защитник. Караваев может сыграть на обоих флангах, но на любом из флангов он тоже станет третьим.

Апгрейд позиций? Правда, но лишь отчасти. Смешно делать выводы по одному товарняку с румынским «Газ Метаном», но Евгения Маркова сразу поставили на острие атаки — то есть осознанно ждут от Маркова, что он продолжит много забивать. Да и сам Марков в интервью официальному сайту «Динамо» концентрируется именно на голах. Однозначно «Динамо» будет много играть навесами, и умение Маркова отклеиться от защитников в штрафной поможет команде, но в «Тосно» он забивал значительно чаще ожидаемого и обладал помощью Антона Заболотного. Подробнее все опасения за трансфер я расписывал здесь:

Константин Рауш — звучный вариант, но далеко не факт, что Рауш решит проблемы «Динамо». Главное преимущество русского немца перед Морозовым и Тереховым, играющими слева в защите москвичей, очевидно — лучшая физика. При этом от левого защитника «Динамо» в нынешней системе качество паса низом важнее, чем качество кросса — парадоксально, но Рауш здесь точно слабее Морозова, лучшего пасующего в команде. Навесами с фланга будет кормить Ташаев. Вписать их вдвоём на один край проблематично, переставлять кого-то на противоположный — значит получать гораздо меньшую эффективность на выходе. Как непосредственно защитник Рауш тоже не сильнее Морозова и Терехова, даже системная ошибка у него та же самая — Рауш часто сваливается в центр, давая забежать в свой фланг. Фактически Рауш может сделать «Динамо» лучше всего в двух компонентах, один из которых — навесы — будет использоваться не до конца. Это эффективная стратегия?

По Вячеславу Караваеву, его качествам и важности для «Динамо», учитывая перевод Цаллагова в опорную зону и хрустальные наклонности Козлова, — вопросов мало. Главный направляется в скаутскую службу: реально найти правого защитника дешевле Караваева, с меньшей зарплатой, со схожими качествами… и без громкого имени. За примерами далеко ходить не надо — в пражской «Спарте» Караваев проиграл конкуренцию Ондржею Загустелу, правому защитнику с абсолютно теми же сильными качествами и абсолютно того же уровня. Но Transfermarkt оценивает Загустела более чем в два раза дешевле — не люблю его оценки, но здесь показательно, что тратить деньги именно так неэффективно: можно найти игрока, похожего на Караваева, с похожими качествами, но дешевле. Тем более у «Динамо» нет проблем с лимитом. Это эффективная стратегия?

2. Эффективной она была бы, если бы «Динамо» укрепляло самые слабые позиции, даже тренерский штаб дал для этого подходящую почву. Слабейшую зону в первой части сезона — центральную — Дмитрий Хохлов встряхнул, оставив в Москве Сапету, Зотова и Тиама. Здесь логика есть: Зотов не готов к тактическому рисунку Хохлова (слишком сахарный в отборе), Сапета сильно сбавил после года в ФНЛ. Усиление на подмогу Самба Соу — главное, что нужно «Динамо»… но в центре у команды остаются только Соснин, Цаллагов и взятый на сборы 17-летний Владимир Москвичёв. Вот где точно нужен эффективный апгрейд.

Но с «Газ Метаном» полчаса в опорной зоне провёл Руслан Паштов. Как, вы не знаете, кто это? Краткая справка: Паштов играет за нальчикский «Спартак» во второй лиге, он выбивал «Динамо» из Кубка России, а сам занимался в «Динамо», ещё когда Дмитрий Хохлов был игроком (и тогда Паштов играл нападающего). Пока позиции, где есть относительный порядок, спорным образом усиливаются, самая слабая позиция проседает… и получает игрока из ПФЛ.

Паштова заменили на 30-й минуте, после пары обрезов и недостаточного движения в центре поля — из-за него Шуньичу и Рыкову пришлось много пасоваться между собой.