Дзюба, Анюков и Шатов тренировались с «Зенитом-2»

Источник: Спорт-Экспресс

Другой игрок обороны Иван Новосельцев с дублем не тренировался.

Напомним, что четверо футболистов не были включены в состав, который улетел на первый сбор в Дубай. Отсутствие Дзюбы заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев объяснил медицинскими причинами и сообщил, что нападающий будет направлен в клинику, сертифицированную ФИФА.