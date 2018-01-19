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Дзюба, Анюков и Шатов тренировались с «Зенитом-2»
В Удельном парке прошла очередная тренировка «Зенита-2», в занятии снова приняли участие нападающий Артем Дзюба, хавбек Олег Шатов и защитник Александр Анюков.
В Удельном парке прошла очередная тренировка «Зенита-2», в занятии снова приняли участие нападающий Артем Дзюба, хавбек Олег Шатов и защитник Александр Анюков.
Другой игрок обороны Иван Новосельцев с дублем не тренировался.
Напомним, что четверо футболистов не были включены в состав, который улетел на первый сбор в Дубай. Отсутствие Дзюбы заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев объяснил медицинскими причинами и сообщил, что нападающий будет направлен в клинику, сертифицированную ФИФА.
Тем не менее, Дзюба остался в Петербурге и, вместе с Анюковым и Шатовым принял участие в первой тренировке «Зенита-2» в этом году, которая прошла 18 января. (Сергей ЯРЕМЕНКО).