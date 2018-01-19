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17:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент Вернблума опроверг слухи об уходе шведа из ЦСКА

Карл Фагер, агент полузащитника московского ЦСКА Понтуса Вернблума, опроверг различные домыслы по поводу того, что его агент может покинуть «армейский» клуб.

Нина, супруга Вернблума, опубликовала в социальной сети фотографию мужа в клубной форме, оставив при этом сообщение, в котором отметила, что Москва навсегда останется в её сердце, что стало поводом для различных спекуляций.

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«Всегда весело спекулировать по поводу Вернблума, но сообщение его жены подчёркивает только то, что они шесть лет назад в этот день приехали в Москву, а не то, что они уезжают», — написал агент в «Твиттере».

Контракт шведского футболиста с ЦСКА истекает летом нынешнего года.

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