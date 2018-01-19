Агент Вернблума опроверг слухи об уходе шведа из ЦСКА

Нина, супруга Вернблума, опубликовала в социальной сети фотографию мужа в клубной форме, оставив при этом сообщение, в котором отметила, что Москва навсегда останется в её сердце, что стало поводом для различных спекуляций.

«Всегда весело спекулировать по поводу Вернблума, но сообщение его жены подчёркивает только то, что они шесть лет назад в этот день приехали в Москву, а не то, что они уезжают», — написал агент в «Твиттере».