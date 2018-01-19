Александр Мостовой: Выхода на поле младшего Еременко как-то не заметил
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России поделился мнением об игре хавбека Сергея Еременко в контрольном матче
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России поделился мнением об игре хавбека Сергея Еременко в контрольном матче
Напомним, что футболист, правами на которого владеет «Базель», находится в московском клубе на просмотре на сборе в ОАЭ. В четверг он провел на поле весь второй тайм.
— Как вам выступление Еременко?
— Я его появления на поле
— Да, младший. Есть мнение, что он самый перспективный из трех братьев Еременко, но ряд специалистов считает, что все наоборот.
— «Спартаку» нужно дать ему немного времени, чтобы проявить себя.
— Могло ли привлечь
— Думаю, да. Но оценку ему давать сейчас рано — человек ведь только на просмотре находится.
— Итальянцы включили
— Это еще ни о чем не говорит. Туда мог попасть кто угодно. Думаю, не стоит акцентировать на этом внимание, а лучше делать выводы, глядя на него на поле. Не стоит ориентироваться на
— Авторитетный немецкий сайт transfermarkt.de оценивает стоимость Еременко всего в 200 тысяч евро…
— Все, что дешево — это хорошо в плане бизнеса (смеется). Другое дело, что у «Спартака» есть своя академия, свои воспитанники. Если Сергея взяли на сборы, значит, он должен сделать все, чтобы проявить себя как можно лучше. Если получится, будет неплохо. Тем более, у семьи Еременко большие футбольные традиции: ведь не только братья, но и отец всю жизнь в этом виде спорта.