Александр Мостовой: Выхода на поле младшего Еременко как-то не заметил

Источник: Спорт-Экспресс

Напомним, что футболист, правами на которого владеет «Базель», находится в московском клубе на просмотре на сборе в ОАЭ. В четверг он провел на поле весь второй тайм.

— Как вам выступление Еременко?

— Я его появления на поле как-то не заметил… Все затмила травма Джикии. Да и в целом по одному тайму трудно оценивать перспективы футболиста. Нужно смотреть, как он проявит себя в дальнейшем. Как понимаю, это брат Алексея и Романа Еременко?

— Да, младший. Есть мнение, что он самый перспективный из трех братьев Еременко, но ряд специалистов считает, что все наоборот.

— «Спартаку» нужно дать ему немного времени, чтобы проявить себя.

— Могло ли привлечь красно-белых то, что у Сергея есть российское гражданство?

— Думаю, да. Но оценку ему давать сейчас рано — человек ведь только на просмотре находится.

— Итальянцы включили Еременко-младшего в сотню самых талантливых молодых футболистов мира Golden Вoy-2017.

— Это еще ни о чем не говорит. Туда мог попасть кто угодно. Думаю, не стоит акцентировать на этом внимание, а лучше делать выводы, глядя на него на поле. Не стоит ориентироваться на какие-то списки. Тем более, составители рейтинга могли просто смотреть на статистику, а не на игру футболистов.

— Авторитетный немецкий сайт transfermarkt.de оценивает стоимость Еременко всего в 200 тысяч евро…