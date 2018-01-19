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15:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Манчини рассказал, что хочет пригласить в «Зенит» 19-летнего хавбека ПСЖ

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о своём желании пригласить в стан петербургской команды полузащитника «ПСЖ» Лорензо Кальегари.

Источник: AP 2018

Итальянский специалист высоко оценил способности 19-летнего игрока.

«Мне очень нравится, как играет Лорензо. Я надеюсь, что клуб хочет инвестировать в молодых футболистов. Идеальным была бы их смесь с лучшими игроками, но я не знаю, возможно ли это», — цитирует Манчини L’Equipe.

В текущем сезоне Кальегари пока не провёл ни одного матча в чемпионате Франции.

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