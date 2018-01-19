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01:21 (мск), источник: ТАСС

Измайлов: «Спартак» приложит все усилия для восстановления Джикии до ЧМ-2018

ДУБАЙ /ОАЭ/, 19 января. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский футбольный клуб «Спартак» приложит все усилия, чтобы защитник команды Георгий Джикия восстановился от травмы к чемпионату мира 2018 года. Об этом ТАСС рассказал вице-президент клуба Наиль Измайлов.

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг «Спартак» в Дубае, где команда проводит первый тренировочный сбор, проиграл в товарищеском матче китайскому клубу «Шанхай СИПГ» со счетом 0:1. Джикия покинул поле на носилках на 15-й минуте первого тайма. Футболист получил разрыв крестообразной связки колена и будет прооперирован. «Мы будем разбираться в причинах систематических травм наших игроков», — отметил Измайлов.

«Я очень сильно расстроен. Георгий — душа всей команды, — отметил вице-президент клуба. — Руководство и болельщики желают ему скорейшего выздоровления. Мы приложим все усилия, чтобы он как можно быстрее восстановился и смог сыграть на чемпионате мира, реализовав свою мечту».

Джикия перешел в «Спартак» из пермского «Амкара» в декабре 2016 года. 23-летний футболист провел за московский клуб 33 матча, в которых забил один гол и отдал четыре голевые передачи. В составе «Спартака» Джикия стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

На счету защитника восемь матчей за национальную команду. Впервые он сыграл за сборную России 10 ноября 2016 года в товарищеском матче против команды Катара. Также Джикия принял участие в Кубке конфедераций, который проходил в России.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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