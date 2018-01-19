Булыкин: «Локо» способен бороться за титул с нынешним составом
Советник президента «железнодорожников» — о лидерстве в РФПЛ, шансах команды в
Советник президента «железнодорожников» — о лидерстве в РФПЛ, шансах команды в
Накануне старта нынешнего сезона перед московским «Локомотивом» стояла задача попасть в первую пятерку итоговой таблицы российского чемпионата и выйти в
— С учетом победной серии «Локо» в конце 2017 года зимняя пауза может навредить команде?
— Пауза как раз нужна.
— Отрыв в восемь очков от ближайшего преследователя не гарантирует «Локомотиву» спокойной жизни?
— Преимущество, конечно, хорошее. Но игрокам лучше о нем забыть и начинать вторую часть чемпионата с нуля. Как будто нет никакого запаса. К тому же в футболе случается всякое. Тем более первый матч в чемпионате после перерыва мы будем проводить против одного из главных своих конкурентов в борьбе за титул — «Спартака». Это очень важная игра для «Локомотива», и от ее исхода будет многое зависеть.
— Как и от игры Фарфана, который в осенней части сезона наколотил десяток голов в чемпионате и в Лиге Европы. Как ему это удалось? Начинал перуанец в «Локо» не так ярко…
— Фарфан в последнее время стал действовать ближе к атаке. Партнеры ему больше доверяют. И, конечно же, тренерский штаб хорошо с ним поработал. Фарфан набрал потрясающую форму и принес команде огромную пользу. Надеюсь, дальше будет так же.
— Перед командой стояла задача войти в пятерку по итогам чемпионата. Лидерство с таким отрывом от конкурентов вас удивило?
— Задача — это одно. Но если у команды всё получается, если игра идет, то футболисты получают и уверенность, и заряд положительных эмоций. Это, безусловно, добавляет сил и помогает побеждать даже в тех матчах, которые складываются очень тяжело. Вспомните, сколько побед «Локо» добыл благодаря голам, забитым на последних минутах. Футболисты верят, что они сильнее, что могут переломить ситуацию, и у них это получится. И в итоге — действительно получается.
— До возобновления чемпионата страны «Локомотиву» предстоит сыграть в 1/16 Лиги Европы с французской «Ниццей». Что скажете о сопернике?
— Интересная команда, представляющая один из самых сильных национальных чемпионатов Старого Света. Но в то же время «Ниццу» пройти нам по силам. Всё будет зависеть от наших футболистов. Уверен, Юрий Павлович хорошо подготовит их к
— Если вспомнить историю противостояния российских и французских клубов в еврокубках, то наши команды редко выходили победителями…
— Раз на раз не приходится. Думаю, не стоит вспоминать о том, что было раньше. Важно лишь, какая из команд будет лучше в конкретный момент. Та и победит. Вообще, я думаю, что всем нашим клубам, которым предстоит играть в 1/16 Лиги Европы, по силам выйти в следующий раунд. И «Локомотиву», и «Спартаку», и ЦСКА, и «Зениту».
— Будет ли «Локо» приглашать новых игроков в команду зимой?
— Возможность для усиления нужно искать всегда. Если бюджет позволяет, конечно. Да, имеются позиции, которые было бы неплохо усилить. Но и с теми футболистами, которые сейчас имеются в распоряжении тренерского штаба, «Локомотив» способен бороться за титул.
— Нынешний сезон РФПЛ особенный — впереди чемпионат мира. Как думаете, не будут ли некоторые игроки подсознательно беречь себя в играх за клуб, чтобы не получить травму и не пролететь мимо ЧМ-2018?
— Вряд ли. Наоборот, близость чемпионата мира — это дополнительный стимул, чтобы сыграть качественно. На высоком уровне. Ведь во многом по весенним матчам тренерские штабы сборных будут принимать решение о том, кого взять в команду. Так что не попасть на чемпионат мира можно будет как раз в том случае, если