Булыкин: «Локо» способен бороться за титул с нынешним составом

Источник: ИТАР-ТАСС

Накануне старта нынешнего сезона перед московским «Локомотивом» стояла задача попасть в первую пятерку итоговой таблицы российского чемпионата и выйти в плей-офф Лиги Европы. И даже эти скромные цели казались футбольной общественности сомнительными с учетом восьмого места, занятого «Локо» по итогам прошлого розыгрыша Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Однако по прошествии большей части национального первенства команда перевыполнила поставленную перед ней задачу, уйдя на зимний перерыв на первом месте в таблице с отрывом от ближайших преследователей в восемь очков. В эксклюзивном интервью «Известиям» итоги первой части сезона подвел советник президента «Локомотива», именитый российский футболист Дмитрий Булыкин, оценивший результаты выступления команды, работу главного тренера Юрия Семина и шансы красно-зеленых пройти французскую «Ниццу» в февральских матчах 1/16 финала Лиги Европы.

— С учетом победной серии «Локо» в конце 2017 года зимняя пауза может навредить команде?

— Пауза как раз нужна. Все-таки сил футболисты потратили много, а в последние пару месяцев им зачастую приходилось играть через два дня. А ведь еще были матчи сборных — многие футболисты «Локомотива» выступают за свои национальные команды. Тот же Джефферсон Фарфан, играющий за сборную Перу, налетал за осень столько, сколько не набирают некоторые профессиональные пилоты. Так что перерыв нашей команде — как, впрочем, и всем остальным — пришелся очень даже вовремя. Но я надеюсь, после паузы «Локомотив» оборотов не сбавит. Тем более к весенней части чемпионата вернутся в строй наши травмированные игроки — Ари, Чорлука. Надо пройти турнир ровно, стабильно, а не только одну его часть. Как говорится, стабильность — признак мастерства. Если это получится, тогда и по итогам чемпионата первая строчка останется за «Локо».

— Отрыв в восемь очков от ближайшего преследователя не гарантирует «Локомотиву» спокойной жизни?

— Преимущество, конечно, хорошее. Но игрокам лучше о нем забыть и начинать вторую часть чемпионата с нуля. Как будто нет никакого запаса. К тому же в футболе случается всякое. Тем более первый матч в чемпионате после перерыва мы будем проводить против одного из главных своих конкурентов в борьбе за титул — «Спартака». Это очень важная игра для «Локомотива», и от ее исхода будет многое зависеть.

— Как и от игры Фарфана, который в осенней части сезона наколотил десяток голов в чемпионате и в Лиге Европы. Как ему это удалось? Начинал перуанец в «Локо» не так ярко…

— Фарфан в последнее время стал действовать ближе к атаке. Партнеры ему больше доверяют. И, конечно же, тренерский штаб хорошо с ним поработал. Фарфан набрал потрясающую форму и принес команде огромную пользу. Надеюсь, дальше будет так же.

— Перед командой стояла задача войти в пятерку по итогам чемпионата. Лидерство с таким отрывом от конкурентов вас удивило?

— Задача — это одно. Но если у команды всё получается, если игра идет, то футболисты получают и уверенность, и заряд положительных эмоций. Это, безусловно, добавляет сил и помогает побеждать даже в тех матчах, которые складываются очень тяжело. Вспомните, сколько побед «Локо» добыл благодаря голам, забитым на последних минутах. Футболисты верят, что они сильнее, что могут переломить ситуацию, и у них это получится. И в итоге — действительно получается.

— До возобновления чемпионата страны «Локомотиву» предстоит сыграть в 1/16 Лиги Европы с французской «Ниццей». Что скажете о сопернике?

— Интересная команда, представляющая один из самых сильных национальных чемпионатов Старого Света. Но в то же время «Ниццу» пройти нам по силам. Всё будет зависеть от наших футболистов. Уверен, Юрий Павлович хорошо подготовит их к плей-офф Лиги Европы.

— Если вспомнить историю противостояния российских и французских клубов в еврокубках, то наши команды редко выходили победителями…

— Раз на раз не приходится. Думаю, не стоит вспоминать о том, что было раньше. Важно лишь, какая из команд будет лучше в конкретный момент. Та и победит. Вообще, я думаю, что всем нашим клубам, которым предстоит играть в 1/16 Лиги Европы, по силам выйти в следующий раунд. И «Локомотиву», и «Спартаку», и ЦСКА, и «Зениту».

— Будет ли «Локо» приглашать новых игроков в команду зимой?

— Возможность для усиления нужно искать всегда. Если бюджет позволяет, конечно. Да, имеются позиции, которые было бы неплохо усилить. Но и с теми футболистами, которые сейчас имеются в распоряжении тренерского штаба, «Локомотив» способен бороться за титул.

— Нынешний сезон РФПЛ особенный — впереди чемпионат мира. Как думаете, не будут ли некоторые игроки подсознательно беречь себя в играх за клуб, чтобы не получить травму и не пролететь мимо ЧМ-2018?